Gladmelding til én landsdel: – Ser ingen ende på finværet

FINT: Mange må slite med ustabilt vær, mens her blir det stabilt opphold. Foto: Frode Hoff/TV 2

Store deler av Norge får vær av typen godt og blandet de kommende dagene.

Meteorolog i StormGeo Olav Erikstad forteller at et lavtrykk i sør, som ligger vest for Norge, vil trekke mot oss i løpet av uka.

– Ved et slikt lavtrykk er det områdene øst for fjellet som får det verste været. Men det må ikke forstås som at vestlendingene får det bra, der blir det gråvær og ikke helt opphold.

Ustabilt

Han sier at bygevær kjennetegnes av det kommer sol mellom regnet, og at det derfor vil bli veldig variabelt vær før helgen.

– Det blir mange værtyper, slår han fast.

Meteorologen sier vi er på et tidspunkt av året hvor sola begynner å bli mindre sterk.

– Men på dagtid vil nok temperaturen fortsatt bli ganske god og varm, mens på natten vil man kunne kjenne den litt spisse lufta man forbinder med høst. Fram til og med helgen tror jeg mange vil oppleve været som ganske bra, sier Erikstad.

Her kommer regnet

Mens fra fredag er det nedbør som dominerer.

– I helgen vil lavtrykket ligge over hele Sør-Norge. Når det er kaldt i høyden og varmt langs bakken, blir det fort en del byger. Det er særlig Østlandet og Sørlandet som får en ganske bløt helg, sier han.

– Trøndelag kan få ganske mye nedbør allerede onsdag og torsdag, legger han til.

Vi må lenger nord for å finne landsdelen som får finest vær de neste dagene og inn mot helgen. Og det er samme landsdel som de siste ukene stort sett har hatt godvær.

– Nord-Norge er som vanlig værvinneren denne uken. Stabilt høytrykk kommer inn over Barentshavet, som pleier å gi rolige og greie forhold i Nord-Norge. De vil oppleve pent vær.

Motsatt i nord og i sør

Erikstad påpeker at det er typisk at Nord-Norge har motsatt vær enn Sør-Norge.

– Jeg ser ingen ende på det fine været i Nord-Norge. Ut ifra prognosene ser det ut som det vil vare et godt stykke ut i neste uke.

– Hvilket betyr at Sør-Norge..?

– Får vekslende vær. Det ser ut til at været vil forbli ustabilt, med skiftende skydekke, sier Erikstad.