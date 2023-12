Gladmelding: Kan vente tusenvis til neste år

Rentehevninger og dyre matvarer det siste året har senket kjøpekraften for folk flest.

Om man i 2023 har opplevd endringer i bosituasjon, arbeidsplass eller økte renter på lånet, kan det gå mot en gladmelding.

De som har glemt å justere skattekortet gjennom året, kan nemlig ha rett på en større utbetaling til neste år.

– Du kan ha penger i vente

Før året starter, lager Skatteetaten skattekortet med utgangspunkt i skattemeldingen, og ut fra forventet rentenivå i samfunnet.

Men etter et år der rentene har blitt hevet flere ganger, kan flere låneeiere ha hatt for lave gjeldsrenter i sitt skattekort, og dermed betalt for mye skatt.

– Hvis du ikke har vært våken og justert skattekortet i tråd med renteøkningen, kan det være at du har penger i vente, forteller Roar Lyby, seniorrådgiver i Skatteetaten.

SKATT: Flere har fått større utgifter gjennom 2023. For noen kan dette ende i tusener tilbake på skatten til sommeren. Foto: Martine Strand Karlsen / Skatteetaten

Om man for eksempel har et lån på tre millioner og i skattekortet hadde et forventet rentenivå på tre prosent, kan man ha rundt 60.000 kroner for lite i gjeldsrenter, i skattekortet for 2023.

– Siden fradraget er på 22 prosent, skulle det gi cirka 13.200 kroner tilbake. Det kan være tilfelle for noen som har fått denne utviklingen, sier Lyby.

Bør sjekke skattekortet

Siden Skatteetaten går ut fra informasjonen i skattemeldingen, fanges ikke økonomiske endringer i livssituasjonen underveis i året opp.

Slike livshendelser, som kjøp eller salg av bolig eller endret arbeid, bør trigge en sjekk av skattekortet, forklarer Lyby.

– Kjøper du din første bolig i løpet av året og pådrar deg gjeld, så hadde ikke vi den kunnskapen da vi lagde skattekortet. Da bør du gå inn og se på nedbetalingsplanen, gjeld, renter og bankinnskudd, og legge det inn i skattekortet, anbefaler rådgiveren.

ENDRINGER: Har du kjøpt eller solgt bolig i løpet av året uten å justere skattekortet, kan det gi utslag i skattemeldingen. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Han anbefaler å sjekke tallene i skattekortet mot informasjon i nettbanken og låneavtalen.

– Så kan man gjerne snakke med kunderådgivere i banken, om man ikke finner frem til tallene.

Foreldrelån kan gi fradrag

Også om du har lånt fra foreldre med renter, kan du ha krav på fradrag. I så fall minner Skatteetaten om at foreldrenes renteinntekt er skattepliktig.



Skulle du ha fått ny arbeidsplass eller flyttet lenger vekk fra jobben, kan dette også utløse krav på fradrag.

– Bor du mer enn 18 kilometer fra arbeidsplassen, og du reiser til og fra hver dag, har du krav på reisefradrag. Dette er kunnskap vi ikke har om den enkelte, som du må fylle inn selv.



– Kan på gå skikkelig smell



Selv om flere nå kan få mer tilbake på skatten enn forventet, vil ikke Skatteetaten nødvendigvis anbefale å la skattekortet ligge.

– Sliter du med å få endene til å møtes, er det lurt å ha riktig skattekort, og få så mye utbetalt som mulig. Men om du har oppgitt for høye gjeldsrenter, betaler du for lite skatt. Da kan du risikere å måtte betale restskatt neste år.

SJEKKE: Selv om skattekortet ser riktig ut ved årets start, kan dette endre seg. Rentehevninger kan gi flere en klekkelig utbetaling. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Fredag får nordmenn skattekortet for 2024.

For det kommende skatteåret har seniorrådgiveren et klart råd.

– Sjekk grunnlaget på skattekortet. Og gjør du endringer, sjekk at dine arbeidsgivere bruker det riktig. Bruker du tabelltrekk flere steder, kan du gå på en skikkelig restskattesmell.