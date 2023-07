– Glad for at vi ikke er vurdert som trussel mot nasjonal sikkerhet

Regjeringen har bestemt at Green Mountain får etablere datasenter i Hamar og Løten kommune.

– Regjeringen har gjort grundige sikkerhetsvurderinger i forbindelse med at Green Mountain har inngått avtale med Tiktok som eneste kunde, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding.

– Vi har ikke funnet grunnlag til å gripe inn i selve avtalen, men jeg vil underlegge Green Mountain norsk sikkerhetslov, sier statsråden.

Ikke overrasket

Det var i mars det ble kjent at datasenterselskapet Green Mountain har inngått avtale med Tiktok om å etablere et anlegg i Hamar og Løten kommuner.

Konsernsjef Svein Atle Hagaseth i Green Mountain sier at han ikke er overrasket over avgjørelsen som ble kjent mandag.



– Jeg er glad for at departementet har vurdert at datasenteret ikke vil utgjøre en trussel mot nasjonal sikkerhet. Det er positivt at vi blir vurdert etter sikkerhetsloven, sier Hagaseth til TV 2.

Kommunal- og distriktsdepartementet opplyser at de har mottatt sikkerhetsvurderinger fra EOS-tjenestene og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.



Tatt på senga

Hagaseth sier at det har vært en god dialog og prosess med både Nasjonal sikkerhetsmyndighet og departementet underveis.

Konsernsjefen i Green Mountain mener at de tok alle nødvendige forhåndsregler, da de tilrettela for TikTok som kunde på datasenteret på Innlandet.

Green Mountain kommer ikke til å være involvert i håndteringen av brukerdataene som TikTok skal lagre på Hamar og Løten.

Sentrale myndigheter og lokale folkevalgte ble tatt på senga da Green Mountain sendte ut en pressemelding om at TikTok skulle inn i datasenteret.