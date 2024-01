Gjorde funn av blodig og livløs mann: – En person pågrepet

Politiet i Bergen har startet drapsetterforskning etter at en mann med stikkskader ble erklært død tirsdag kveld.

Natt til onsdag skriver politiet i en pressemelding at en mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap. Politiet har også kontroll på et våpen.

Politiets kriminalteknikere vil utover natten begynne på undersøkelser på stedet.



PÅGREPET: En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap. Foto: Daniel Gangeskar / TV 2

Klokken 21.40 rykket politi og ambulanse ut til en adresse i bydelen Laksevåg i Bergen.

På utsiden av en bolig ble det gjort funn av en blodig og livløs mann med stikkskader, skriver politiet i Vest i en pressemelding tirsdag kveld.

Mannen ble erklært død kort tid senere på Haukeland universitetssykehus. Videre skriver politiet at fire personer som var tilstede i huset er tatt med til politihuset i Bergen for vitneavhør.

Til Bergensavisen opplyser innsatsleder i politiet, Rune Vedeler at den avdøde mannen ble funnet på en terrasse.

AVSPERRET: Politiet har sperret av et større område. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Politiet tror ikke det er farlig for andre å oppholde seg i området, sier innsatslederen til avisen.

Avdøde er ikke identifisert og pårørende er ikke varslet. Politiet har ikke på nåværende tidspunkt kapasitet til å besvare medias henvendelser.

Mannen som er pågrepet og siktet for drap vil få oppnevnt forsvarer og forsøkt avhørt i løpet av natten.

Norsk politi har så langt i 2024 satt i gang etterforskning av totalt fem drapssaker med i alt seks ofre.