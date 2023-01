Gjør store endringer før ny åpning

3. januar måtte Bane Nor-sjefen Gorm Frimannlsund møte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) med svar på hva som har gikk galt etter den skandaløse åpningen av Follobanen.

TV 2 har fått innsyn i hva Frimannslund presenterte på møtet.

Han presenterte to ulike tidsplaner for oppstart. En «i beste fall»-plan og en «forventet»-plan.

LAGT FREM: Denne planen ble vist til statsråden. Den viser hvilke tiltak og når de skal utføres på Follobanen. Foto: Skjermdump

Ved «forventet» tidsplan kommer Follobanen i drift igjen innen 1. februar.

«I beste fall» kan drift starte igjen 20. januar.

MØTE: Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor måtte svare på hva som har gått galt etter åpningen av Follobanen. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Våre planer har vært flytende. Vi er midt mellom begge løpene jeg ga til statsråden. Jeg er optimistisk, sier Gorm Frimannslund til TV 2.

Sjefen i Bane Nor sier det er en overveiende høy sannsynlighet for at de klarer å kjøre tog på Follobanen i løpet av siste uke i januar.

– Jeg tror vi kommer til å kjøre gjennom tunnelen innen utløpet av januar. Vi er aldri 100 prosent sikre på å finne alle feilene, men vi har inspisert hele anlegget grundig, forteller han videre.

BAK SKJEMA: I det beste fall-scenario ville driften på Bane Nor vært 20.januar. Frimannslund sier til TV 2 at de midt mellom disse to tidskjemaene. Foto: Skjermdump

Dette skal de ha gjort

I den forventede planen kommer det fram at Bane Nor innen 9. januar skal ha gjort en rekke tiltak på Follobanen:

Fikse kabelskjøtene, som var underdimensjonerte.

Avklare «rotårsakene» for hendelsene og bestemme alternativer.

Lage risikoanalyser for disse alternativene.

Etablere et testregime. Dette inkluderer målepunkter.

Mandag får TV 2 bekreftet at Bane Nor er foran skjemaet som ble presentert for statsråden 3. januar.

De har allerede utført punktene ovenfor.

TESTKJØRING: De byggansvarlige viste stolt frem den nye tunnelen før åpningen av Follobanen. Nå går det mot ny testkjøring av anlegget 16. januar. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Ny testing

Mandag ble det klart at Bane Nor vil gjennomføre testkjøring på Follobanen 16. januar.

Etter skandaleåpningen 11. desember har det kommet frem at det ikke ble gjennomført fullskala-testing.

Mandag hadde Vy og Bane Nor et møte for å lage et nytt testprogram.

TV 2 får opplyst at de vil gjøre store endringer fra forrige testkjøring.

– Vi kommer til å belaste anlegget litt mer enn det anlegget skal ha i en normalsituasjon. Det blir en veldig grundig test med med målinger flere steder for å vite nøyaktig hvor strømmen går, sier Bane Nor-sjefen.

– Burde ikke dette blitt gjort før den offisielle åpningen?

– Jeg har ikke alle detaljene før vi startet opp, men vi hadde en hel uke med normaldrift. Så jeg vil ikke kritisere tidligere testopplegg.