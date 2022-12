Gjør over 500 funn i året: – Skremmende

SPESIELL LAST: Guttorm Fjeldstad fraktet en 500 kilos bombe på hengeren onsdag. – Ikke dagligdags. Foto: Privat

For mange med interesse for krigshistorie, pirrer det litt ekstra når det blir snakk om Sofrutjern i Hauerseter leir på Romerike.

Under krigen huset området et enormt ammunisjonslager for tyskerne, og det har blitt dumpet store mengder der siden 1945.

Det siste to ukene har det pågått en diger opprydningsaksjonen i og ved tjernet.

– Vi visste jo ikke hva som skulle dukke opp der, så derfor var jeg veldig spent, sier Guttorm Fjeldstad, som jobber som kurator ved Forsvarsmuseets flysamling på Gardermoen.

Flere overraskelser

Da kuratoren fikk beskjed om at det hadde blitt gjort funn av en bombe av typen SC1000, måtte han bare kaste seg i bilen.

– Det er nok ikke alle som blir gira av å finne en bombe, men jeg blir det. Og at det skulle være av den typen, er ikke dagligdags, sier Fjeldstad.

Det skulle bli flere overraskelser for kuratoren den dagen.

BERYKTET: I mange år har det versert en rekke historier om hva som skjuler seg i dette tjernet. Foto: Privat

– Helt utrolig

I løpet av de siste årene har det dukket opp flere eksemplarer av bomben SC1000 rundt i verden.

– Den ble kalt opp etter Hermann Göring. Göring var litt rund, akkurat som denne bomben, så de hadde jo litt humor, sier Fjeldstad.

UNIK: Funnet av denne tyske flybomben er en historisk begivenhet. Foto: Privat

Bomber som blir funnet etter krigen må som regel destrueres på stedet, fordi de er i så dårlig forfatning at de er farlige.

Da Fjeldstad tok inn synet av den tyske flybomben på Romerike, ble han satt ut av at eksemplaret var i overraskende god forfatning.

– Det er faktisk helt utrolig. Det var bare å frakte den til bilen, få den på hengeren og kjøre av gårde. Ettersom det å frakte en ett tonns bombe på hengeren er et litt spesielt syn, passet jeg på å kjøre noen bakveier, humrer Fjeldstad.

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken.

Som kurator er det også stor stas at bomben har blitt en del av samlingen på Forsvarsmuseet. Fra før huser nemlig de et bombefly som slapp denne typen bomber – det eneste bevarte med kamphistorie i verden.

– Bomben er også veldig unik, det finnes kanskje bare ti eksemplar i verden. Dette gjør samlingen mer komplett.

SPESIELL ARBEIDSDAG: Her frakter Guttorm Fjeldstad ett tonns bomben med den originale halen med en gaffeltruck. Foto: Privat

Storstilt opprydningsaksjon

Fjeldstad var ikke den eneste som merket at pulsen økte, da de kjente vekten på kranen onsdag.

– At vi skulle finne en bombe på 1000 kilo, hadde vi aldri trodd, sier major Frank Pettersen til TV 2.

Han jobber som senior eksplosivfaglig rådgiver i Forsvarsbygg og har deltatt i opprydningsaksjonen ved Sofrutjern de siste to ukene.

Selv om majoren synes funnet var utrolig spennende, blir han også litt bekymret.

– Skremmende

Rester etter andre verdenskrig ligger spredt rundt omkring i hele landet. De siste årene har derfor Forsvaret hatt en storstilt opprydningsaksjon til lands og vanns.

Hvert eneste år løser Forsvaret rundt 500 oppdrag, der privatpersoner gjør funn av ammunisjon.

– Det er litt skremmende at så mye ammunisjon ligger rundt omkring etter krigen, sier Pettersen.

Fjeldstad roser Forsvaret i sitt arbeid med å rydde opp, ettersom det er bra for mennesker, miljøet og naturen.

– Det er enorme mengder bomber, granater og ammunisjon som ligger igjen etter krigen. Dette er ofte like potent uavhengig om at det har ligget i ti eller hundre år, og ikke noe som forvitrer og går i stykker. Det er farlig og må ryddes i, sier han.

Majoren forteller at det er mange som syns det er spennende å lete etter forsvarsmateriell og ammunisjon, som er dumpet i fjorder og på land.

Det finnes også mange Facebook-grupper der man legger ut hva man har funnet etter slik jakt med metalldetektor.

– Selv vil jeg ikke anbefale å lete på denne måten, fordi man vet aldri hva man finner. Min klare oppfordring er å melde fra til politiet og ikke håndtere dette selv, sier Pettersen.