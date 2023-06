– Gjør menn ulykkelige i mange år

Ny studie viser at mange får redusert livskvalitet – også mange år etter at man sluttet med anabole steroider.

Den nye danske studien har sett nærmere på mulige langtidsbivirkninger av anabole steroider.

Funnene viser at livskvaliteten når det gjelder det mentale og det fysiske er redusert hos de som fortalte om bruk.

– Dette vedvarer hos tidligere brukere av anabole steroider, også flere år etter at de brukte disse stoffene, sier Yeliz Bulut til TV 2.

Hun er lege og forsker ved Rigshospitalet i København.

Forskning.no skrev om saken først.

Økt risiko for hjertesykdommer

Studien har undersøkt menn mellom 18 og 50 år som aktivt drev med styrketrening.

Noen av de som var med i forskningen brukte bukte anabole steroider. Forskergruppen har også undersøkt tidligere brukere, mens noen hadde aldri brukt steroider.

Ifølge Bulut har tidligere studier vist at hjertefunksjonen er nær normal hos tidligere brukere av anabole steroider, men den ferske studien viser noe annet.

– Vår studie viser at tidligere brukere av anabole steroider har økt risiko for hjerte- og karsykdommer, til tross for at de sluttet med anabole steroider.

Flere alvorlige konsekvenser

Ifølge Steroideprosjektet, som er et nasjonalt behandlings- og kunnskapsutviklingsprosjekt ved Oslo universitetssykehus, kan bruk av anabole steroider i lang tid føre til mange uønskede konsekvenser.

Blant annet slutter kroppen å produsere testosteron.

I tillegg kan seksualdriften bli borte, og mange føler på angst og depresjon, hårtap, dårlig hud, hormonforstyrrelser og uønsket brystutvikling hos menn.

– Funnene er ikke overaskende. Flere vi har vært i kontakt med rapporterer om mye av de samme symptomene og funnene fra den danske studien, sier klinisk sykepleier og prosjektleder Christine Wisløff.

ØNSKER HJELP: Steroideprosjektet opplever en stor økning i antall nordmenn som trenger hjelp til å slutte med treningsdop. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– For noen kan bivirkningene bli svært alvorlige og kan for enkelte vedvare livet ut, sier Wisløff til TV 2.

Hun forteller at flere rapporterer om de fysiske konsekvenser, som for eksempel seksuelle forstyrrelser og ereksjonsproblemer. I tillegg til hjerte- og karlidelser og nyre og leverskader.

– De som tar kontakt med oss forteller også om psykiske bivirkninger som depresjon, angst, søvnproblemer og energiløshet, sier Wisløff til TV 2.

Også den danske studien har funnet det Wisløff viser til.

– Vårt inntrykk er at bruken av anabole steroider øker. Også ser vi at den dårlige livskvaliteten hos tidligere brukere kan også være en grunn til å gjenoppta bruken av anabole steroider, sier Bulut.