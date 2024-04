Gjør flere grep i Oslo-trafikken: – Det kan bli kaos

– Den innsnevringen gjør at det blir litt trått med fremkommeligheten, forteller trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen øst, Annie Serup, til TV 2.

Innsnevringen hun sikter til er Statens vegvesen sitt planlagte arbeid for utbedring av Gjerdrums vei bru på Ring 3, som gjør at det kun er ett kjørefelt i begge retninger mellom Ullevål stadion og Nydalen stasjon. Arbeidet vil holde på i seks uker.

– Det har ikke stått helt stille. Vi har sett på våre kameraer at det har vært flyt i trafikken, men at det har gått sakte, forteller Serup.

INNSNEVRING: Mandag startet arbeidet med Gjerdrums vei bru, og i området markert med rødt er det nå kun ett kjørefelt i begge retninger. Foto: Statens vegvesen.

– Alternativ rute

Kjører du bil akkurat nå, trenger du ikke bekymre deg nevneverdig, men skal du kjøre mandag ettermiddag, vil du merke det.

– Det blir akkurat det samme når folk skal hjem, det kommer til å gå trått, og det blir sen fremkommelighet, forteller Serup.

Trafikkoperatøren forteller at det var rundt 15 minutter forsinkelse mandag morgen, og at det kanskje kan bli den nye normalen så lenge arbeidet pågår, med mindre de reisende finner alternative transportmidler eller reiseruter.

– Vi håper at flere har muligheten til å finne alternative reisemetoder, sier Serup og legger til:

– Hvis reisende har mulighet til å bruke en alternativ rute, så er det en mulighet. En annen mulighet kan være om reisende bruker innfartsparkeringene som vi har, så er det også fint.

KØ: Trafikk ved på Ring 3 ved Ulven/Valle. I tiden framover kan man forvente enda lengre køer. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Mer i vente

Synes du det er litt trått allerede nå? Hold deg fast.

For i sommer skal arbeidet med å senke Hammersborgtunellen starte. Det betyr at den innerste av de tre ringveiene i Oslo, Ring 1, blir stengt. Da vil ikke byen kunne ta imot så mange biler som i dag.

Det er bare å forberede seg på kaos.

– Dette krever at vi må redusere trafikken inn til Oslo. Som en del av dette må flere reise kollektivt, sykle eller gå. Dermed tar vi elbilene ut av kollektivfeltet, for å øke kapasiteten for busstrafikken.

SJEFEN FOR DET HELE: Flere må bruke kollektivt, sykle eller gå, sier prosjektleder for trafikk i Statens vegvesen, Halvard Gavelstad. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Dette sier prosjektlederen for hele omleggingen, Halvard Gavelstad i Statens vegvesen.

Som det første tiltaket vil det fra 6. mai bli forbudt for elbiler å kjøre i kollektivfeltet, som de har kunnet gjøre til nå.

– Det som skjer da, er at de trafikantene som ikke reiser kollektivt, må flytte over i bilfeltene.

– Men der er det kø fra før …?

– Ja, trafikken vil kunne øke med 20 prosent, så det betyr økte køer. Dette kan gå om flere bruker kollektivt.

– Men der er det ganske fullt fra før?

– Ja, det er fullt på tog og buss, men vi har et godt samarbeid med kollektivselskapene som vil sørge for et enda bedre tilbud for å kunne ta imot den økte trafikken, sier Gavelstad.

Allerede press på tog og buss

Han vet ikke om det vil bli satt inn flere busser og tog, men mener at frigjøringen av kapasitet i kollektivfeltet vil gjøre at hastigheten til bussene vil øke.

Elbilistene synes tiltaket er drastisk, og har foreslått at man heller innfører et krav om at flere kjører i samme bil, men at man da kan fortsette å benytte kollektivfeltet. Dette ville jo også redusere antall biler, mener de.

– Vi har anbefalt å øke kravet til samkjøring i elbiler. Det er allerede stort press på tog og buss, og alle ville tjene på samkjøring. Vi stusser over at det ikke er større iver for dette hos myndighetene, sier generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu.

ADVARER: Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Kan bli kaos

Hammersborgtunellen skal senkes åtte meter. Dette gjøres som et sikkerhetstiltak i forbindelse med byggingen av det nye regjeringskvartalet, og arbeidet vil ta tre år. I den perioden stenges Ring 1.

Gjennom denne tunnelen kjører i dag 17.000 biler hver eneste dag.

– Det kan bli trafikkaos. Vi vil benytte de andre trafikksystemene i sentrum som omkjøring, og da får vi økt trafikk der. Vi er avhengige av å redusere trafikken inn mot sentrum og at flere reiser kollektivt, sier prosjektleder Halvard Gavelstad.

Stengingen og arbeidet med tunnelen starter 1. juli. Da er det normalt mindre trafikk i Oslo. Men, så kommer trafikantene tilbake etter ferien.

– Da vil jo trafikken bygge seg opp igjen, og da vil vi kunne se på andre tiltak for å redusere effektene, sier Gavelstad.

STENGES: Hammersborgtunellen skal stenges 1. juli, for at den skal senkes 8 meter. Bak stiger det nye regjeringskvartalet. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

I og med at denne unntakstilstanden vil vare så lenge, frykter elbilistene at kollektivfeltforbudet kan bli permanent. TV 2 kjenner til at dette nå diskuteres i Samferdselsdepartementet.

I tillegg til dette kan det nå bli aktuelt at elbilistene mister fordelene i bompengeringene. Dette mener Elbilforeningen i sum vil kunne hindre Norge i å nå viktige klimamål.

– Vi står allerede i stor fare for å ikke nå målene. Norge skal kutte 55 prosent innen 2030, og i Oslo skal alle biler være nullutslipp samme år. Vi har veldig dårlig tid, så nå må vi komme med sterkere virkemidler, ikke svakere. Jeg tror politikerne glemmer hvor kort tid det er til 2030, sier Christina Bu i Elbilforeningen.