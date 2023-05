Gjengmedlem dømt til fengsel for «drive-by-skyting»

Borgarting lagmannsrett dømmer en mann (33) til fengsel for drapsforsøk i 2018. Forsvarer reagerer kraftig på politiets tidsbruk.

SKUDD AVFYRT: Om kvelden i august for fem år siden ble en bil beskutt på Haugenstua i Oslo. En 33 år gammel mann er nå dømt for drapsforsøk. Foto: Erik Edland / TV 2

Om kvelden, den 19. august i 2018 på Østre Aker vei ved Haugenstua i Oslo, kjører en sort BMW opp på siden av en blå BMW.

Minst ett skudd blir avfyrt mot bilens venstre side. Politiet går bredt ut og beskriver skytingen som målrettet.

En nå 33 år gammel mann blir internasjonalt etterlyst, før han en måned senere melder seg selv.



Politiet og påtalemyndigheten mener det var han som skjøt, og at han hadde til hensikt å drepe en 31-åring som satt i passasjersetet.

Mannen, som tidligere har blitt beskrevet som et medlem av gjengen Young Guns, har hele veien nektet straffskyld, men blir ikke trodd.

Borgarting lagmannsrett opprettholder Oslo tingretts dom fra juni i fjor, og dømmer ham til fem år og seks måneder i fengsel.

DØMT: Borgarting lagmannsrett opprettholder tingrettens dom fra i fjor sommer. Foto: Frode Sunde / TV 2

Dommerne uenige

Det er i hovedsak ett spørsmål retten har tatt stilling til: Var det 33-åringen som avfyrte minst ett skudd som traff den blå BMW-en?

Domstolen mener svaret på sakens hovedspørsmål er «ja».

Dommen avsies imidlertid under dissens, der mindretallet mener domfelte heller skulle blitt frikjent, fordi de mener det ikke er bevist utover enhver rimelig tvil at det faktisk var 33-åringen som skjøt.

Flertallet er derimot overbevist om at det var domfelte, som i felleskap med flere andre i to biler, kjørte opp på siden av bilen og at det var han som avfyrte skudd.



Det vises til de involvertes forklaringer og at de finner domfeltes forklaring lite troverdig, blant annet fordi den ikke samsvarer med tekniske spor innhentet av politiet.

OSLO: Skyteepisoden fant sted i hovedstaden for snart fem år siden. Foto: Thomas Evensen, TV 2

Dømmes også for trusler

Det kommer frem av dommen at det tidligere på kvelden skal ha oppstått en krangel mellom domfelte og fornærmede. Fornærmede skal blant annet ha slått domfelte slik at han falt på bakken.

Dette beskrives som foranledningen til skyteepisoden, som domstolen mener var svært alvorlig.

«Dette er en handling som er egnet til å fremkalle alvorlig frykt hos de fornærmede», heter det i dommen.



Flertallet mener handlingen, i tillegg til å være et drapsforsøk, også havner inn under lovbestemmelsen for grove trusler.

De mener derfor at han skal dømmes for drapsforsøk mot 31-åringen og grov trussel mot de to andre som satt i bilen.

I tillegg til fengselsstraffen må han betale oppreisningserstatning på 40.000 kroner til to av de fornærmede.



Reagerer på tidsbruk

Det er advokat Cecilie Nakstad som representerer domfelte. Hun opplyser at hennes klient er skuffet over domstolens konklusjoner.

– Vi merker oss at dommen er avsagt under dissens, og det er ikke til å legge skjul på at vi er enige med mindretallet, sier hun.

Forsvareren er kritisk til at det har tatt så mange år å få saken behandlet av rettssystemet.

FORSVARER: Advokat Cecilie Nakstad representerer den domfelte mannen. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Nakstad understreker at hun ikke har rukket å lese grundig gjennom dommen ennå, men sier hun skal vurdere om de mener den inneholder saksbehandlingsfeil.

– Uansett kommer vi til å vurdere straffeutmålingen nøye. Under hovedforhandlingen var politiet helt åpne om at den lange saksbehandlingen utelukkende skyldtes ressursmangel i politiet og at de valgte å prioritere mer alvorlige saker, sier hun, og fortsetter:

– Da synes jeg utgangspunktet er for høyt og det fremstår som åpenbart at de har slått av for lite for saksbehandlingstiden.

– Hvordan har det vært for din klient å ha denne saken hengende over seg såpass lenge?

– Det har vært veldig tungt og det slås også fast i dommen at dette er brudd på bestemmelsene i EMK (Den europeiske menneskerettskonvensjonen, journ. anm), sier Nakstad.