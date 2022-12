Gjemte bort juletreet for gjestene

– Vi har egentlig identisk jul som alle andre, sier Shazia Majid.

VG-kommentatoren har muslimsk bakgrunn, og har skapt sterke tradisjoner for julefeiringen i sin familie.

– Det er jo ikke så mange som går i kirken lenger, og det har jo heller vi aldri gjort. Ellers så er det familie, mat, juletre, julegaver og hele pakka, sier hun.

Julen er høytid for tradisjoner, og mange nordmenn feirer på samme vis år etter år. Majid sier at også stadig flere nordmenn med innvandrerbakgrunn markerer jul på en eller annen måte.

– Noen sier «nei, vi feirer ikke jul», men de samler familien til middag, kjøper gaver til barna og pynter gjerne litt. Andre er mer sånn som meg, som er fullstendig julefrelst.

– Handler om felleskap

Hun får støtte av Geir Thomas Risåsen, julekonservator ved Norsk folkemuseum. Han sier at særlig flerkulturelle familier med barn tar til seg noen av de klassiske norske juletradisjonene. For eksempel er halal-pinnekjøtt populært.

Julen handler om felleskap, mener han.

– Julen er en mye eldre tradisjon enn kristendommen her til lands. Navnet jul er fra førkristen tid. Så det er den store midtvinter-festen, som det er lett å samle alle til.

Gjemte juletreet på balkongen

Mens mange har hatt den samme julefeiringen hele livet, har Majids tradisjoner kommet til etter hvert.

Familien fikk sitt første juletre da hun gikk på barneskolen, etter at hun og hennes fire søstre hadde laget julelenker på juleverksted. Det ble mange lenker, men de hadde ingenting å henge dem på. Da gikk moren gikk til innkjøp av et lite tre.

Det var ikke helt ukomplisert, forteller Majid.

– Juletreet måtte ut på verandaen hver gang vi fikk besøk fordi det var så uvant for andre å se at vi hadde juletre. Da ville de tro at vi hadde gått bort fra vår religion og omfavnet kristendommen. Men det handlet ikke om det, det handlet rett og slett om å få lov til å være en del av det alle er med på, sier hun.

Vanskelig jul for mange

En høytid preget av felleskap og samhold, gjør den ekstra krevende for de som føler seg ekskludert, eller ikke har noen å være sammen med.

Majid understreker viktigheten av arbeidet som gjøres av frivillige organisasjoner som for eksempel Alternativ jul, og minner om prosjektet til norsk-pakistanske Aslam Ahsan. I 22 år arrangerte han jul for enslige eldre i Lørenskog.

– Godhet er en del av denne høytidens sjel. At vi faktisk tenker på de som er alene, eller har familier som de av en eller annen grunn ikke feirer sammen med, sier hun.

Risåsen er også klar på at julen kan være vanskelig for mange.

– Det er både en god tid og en vanskelig tid. De som er alene av ulike grunner, de som så gjerne skulle vært med på noe mer - det er ganske sårt, sier han.

Ekstra mange får også en økonomisk krevende jul i år. Majid forteller at hun ser at mange mobiliserer og har et stort ønske om å hjelpe andre med å få gode juledager. Denne solidariteten kan vi gjerne videreføre til resten av året, mener hun.

– Vi kan også bli flinkere til å se hverandre i hverdagen og være mer til stede for andre mennesker, sier hun, og fortsetter:

– De to-tre siste årene har vi stått sammen i et slags nasjonalt og globalt traume som jeg tror har ført oss nærmere sammen. Jeg håper iallfall det.

