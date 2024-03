Gisseldramaet i Stavanger: Politiet skjøt mann 14 ganger

De to politimennene som jaktet på en gisseltaker i Stavanger i fjor, løsnet totalt 14 skudd mot ham. Alle skuddene traff gjerningsmannen.

Det opplyser Spesialenheten for politisaker i en pressemelding.

Den ene politibetjenten avfyrte ni skudd med en pistol, mens den andre avfyrte fem skudd med en maskinpistol av typen MP5.

Ifølge obduksjonsrapporten var flere av skuddene hver for seg dødelige, opplyser Spesialenheten.

Gisseltaker var ruset

Gisseltakeren, som altså er død og samtidig siktet i saken, var i besittelse av en revolvert konstruert for å skyte patroner med elastiske gummikuler, ifølge pressemeldingen.

STOPPET HER: Her, på vei ut av Eiganestunnelen i Stavanger, ble gisseltakeren skutt og drept. Foto: Heiko Junge / NTB

«I revolveren er det funnet fem avfyrte patronhylser. Revolveren er løyvepliktig, regnet som et skytevåpen etter våpenlova, og ikke å regne som et luft-/airsoftvåpen», skriver etterforskningsleder Thomas Arntsen.

Toksikologiske undersøkelser gjennomført i forbindelse med obduksjonsrapporten tyder på at gisseltakeren var ruset.

Hendelsen skjedde en sen søndag kveld i oktober i fjor. Politiet fikk melding om en trafikkulykke mellom to biler på Kvernervikveien i Randaberg.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Etterforskningsleder Thomas Arntsen i Spesialenheten for politisaker har onsdag sendt ut en pressemelding. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

I den ene bilen satt fire personer, der alle kom fysisk uskadd fra ulykken.

I den andre bilen var det kun en mannlig sjåfør. Kort tid senere fikk politiet melding om at mannen i 40-årene hadde kapret en annen bil og tatt sjåføren som gissel.

Politiet ikke siktet

Politiet sporet raskt opp bilen og fulgte etter den gjennom Eiganestunnelen mot Stavanger. Da avfyrte gisseltakeren skudd ut av vinduet og mot politiet.

I en påfølgende skuddveksling ble mannen drept av politiet.

TYDELIGE SKADER: Siktedes bil hadde flere kulehull etter hendelsen. Foto: Heiko Junge / NTB

Siden har saken vært under etterforskning både av Sør-Vest politidistrikt og av Spesialenheten for politisaker. Det er rutine at Spesialenheten etterforsker saker når politifolk løsner skudd.

Spesialenheten har tidligere opplyst at ingen har vært siktet i saken.

Også gisselet og en politibetjent ble truffet i skuddvekslingen, men ingen av dem skal ha fått alvorlige skader. Politimannen, som ble truffet i brystet, hadde skuddsikker vest på seg.

De to politimennene forsvares av advokatene Odd Eirik Osmundsen og Anette Jacobsen Mokleiv. Advokatene er også oppnevnt som bistandsadvokater i straffesaken som etterforskes av Sør-Vest politidistrikt.



Ingen av dem ønsker å kommentere saken overfor TV 2.