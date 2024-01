Giske vil ikke gi innsyn i masteroppgaven

For rundt to år siden fortalte tidligere nestleder i Arbeiderpartiet, Trond Giske, at et nytt kapittel sto for tur. Han skulle fullføre sin mastergrad i statsvitenskap ved NTNU.

I 2023 leverte Giske masteroppgaven «Nærvelgere og globalvelgere som politisk skillelinje».

TV 2 har spurt NTNU om innsyn i oppgaven, men universitetet kunne fortelle at den er unntatt offentlighet.

– Det er sagt nei til publisering ved innlevering, opplyser kommunikasjonsansvarlig ved NTNU, Rolf Ivar Svendsli.



TV 2 har siden mandag denne uken forsøkt å komme i kontakt med Trond Giske og spurt om han vil åpne for innsyn i masteroppgaven. Han har ikke besvart forespørslene.

Nettavisen omtalte saken først.

Etterlønn for å skrive

Da Giske gikk ut av Stortinget i 2021, søkte han Stortinget om etterlønn.

Han mottok derfor fratredelsesytelse, og etterlønn fra september 2021 til september 2022.

I september 2022 bekreftet imidlertid Giske til Aftenposten at han hadde søkt om etterlønn i ytterligere tre måneder for å fullføre mastergraden. Det er den maksimale rammen for hvor mye etterlønn en stortingsrepresentant kan motta.

Ny bok

Høsten 2023 kom Giske med boken «Verdt å slåss for».

Boken handler om «Hvorfor har sosialdemokratiet mistet sitt hegemoni – og hvordan skal troverdigheten og tilliten bygges opp igjen? »

NIDAROS: Trond Giske under lanseringen av boken i november. Foto: Ulrik Engesmo / TV 2

I masteroppgaven har Giske undersøkt om det blant norske velgere finnes et skille mellom nærvelgere og globalvelgere, ifølge sammendraget som ligger publisert på NTNUs nettsider.

I boken har Giske avgitt et helt kapittel for temaet hans masteroppgave.

Kapittel 5: Vinne nærvelgere tilbake.

Kapittelet inneholder beskrivelsene av både hans metode og funn. Og kulminerer i hvordan Arbeiderpartiet må vinne tilbake nærvelgerne. Nærvelgere defineres som «nasjonalt orientert, tradisjonelle og skeptiske til høy innvandring og globalisering».

Oppfordrer til publisering

«NTNU oppfordrer sterkt til publisering av alle bachelor- og masteroppgaver», skriver NTNU på sine nettsider.



Det finnes unntak i situasjoner hvor en oppgave er båndlagt.

«Enkelte masteroppgaver kan være unntatt offentlighet på grunn av taushetsbelagte opplysninger, for eksempel der studenter har tatt masteroppgave i samarbeid med bedrift eller det kan komme frem taushetsbelagte opplysninger om enkeltpersoner».



Masteroppgaven til Giske basert på en spørreundersøkelse «blant et representativt utvalg norske velgere».