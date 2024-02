Giske vant maktkamp: Kaster lederen av Trondheim Ap

Etter å ha blitt kastet som leder av Trondheim Ap fortalte Gunn Elin Høgli om trusler fra Trond Giske og tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen fordi Høgli hadde ansatt AUF-eren som for to år siden tok oppgjør med Giske og metoo.

Det ble avgitt 146 stemmer. 83 stemte for mistillitsforslaget, 63 stemte mot.

– 22. mai fikk jeg en telefon fra lederen av Nidaros, Trond Giske, med beskjed om at jeg var illojal mot partiet og sydde puter under armene på folk fordi jeg ansatte Emilie Græsli som koordinator i valgkampen. Jeg fikk beskjed om at jeg skulle bli kastet på et ekstraordinært årsmøte. Da skjønte jeg at det kom til å skje, sa Gunn Elin Høgli fra talerstolen etter vedtaket.



– Eva Kristin Hansen ringte meg også samme dag og ga meg samme melding, la Høgli til.



For ett år siden var det nettopp Høgli som ble utpekt av Giske personlig til å overta vervet som Trondheim Ap. Men i fjor oppstod en konflikt mellom de to.

– Høgli sier du truet henne, Trond Giske?

– Nei. Det faller helt på sin egen urimelighet for den som tok initiativet til å ansette henne er Pål Sture Nilsen, som er nestleder. Han har jeg et utmerket forhold til.

– Du sa ingenting til henne om Emilie Græsli?

– Jeg og hun har snakket om mange saker gjennom mange år. Men den saken har ikke hatt noen påvirkning på det som skjedde i dag.

– Lyver hun?

– Det er en feil fremstilling, sier Giske.

Konflikt for åpen scene

Ved startet på årsmøtet i Trondheim Ap tok Vegard Nilsen fra Østbyen arbeiderlag ordet.

Der fremmet han mistillitsforslag mot lederen av Trondheim Ap.

– Tre til side istedenfor å dra partiet gjennom søla, sa Vegard Nilsen.

Lederen av Nidaros sosialdemokratiske forum, Trond Giske, tok ordet i debatten.

– Det er et helt legitimt forslag fra Østbyen at årsmøtet får anledning til å bestemme hvem som skal lede oss i de neste årene som kommer. Jeg er enig i at prosessen har vært uryddig, sa Giske før han la til:

KONFLIKT: Gunn Elin Høgli ser på Trond Giske, som ville kaste henne som leder av Trondheim Ap. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

–Det som er uryddig er å ta debatten i mediene. Bare timer før møtet. Det er selvsagt for å legge press på delegatene, sa Giske.

Han advarte mot å forsøke å tie i hjel debatten.

– Da ender partiet på 17 prosent, advarte Giske.

Like før avstemmingen om mistillitsforslaget klargjorde Giske at lokallaget hans støtter vedtaket om å velge ny leder av Trondheim Ap.

Også Nidaros sosialdemokratiske forum har tatt ordet i møtet.

– Vi er i utgangspunktet klare på at vi stiller våre delegater fritt i saken, sier Magnus Åstrøm fra Trond Giskes lokallag.



LITE POLITIKK: Partisekretær Kjersti Stenseng sier det er alvorlig at årsmøtet i Trondheim Ap brukes på person og ikke politikk. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Deretter la han til:

– Jeg har fått kommentarer fra medlemmer i Nidaros som føler seg uglesett. De føler at de blir sett på som stemmekveg for Trond Giske. De føler at deres mening ikke teller, sa Åstrøm.



Høgli fikk også støtte fra flere talere.

– Vi kjenner oss ikke igjen i kritikken mot Gunn Elin. Vi støtter henne. Vi opplever et styre som har ivaretatt oss utrolig godt. Dette har ikke blitt varslet i god tid. Det oppleves udemokratisk. Jeg håper nok er nok nå, sa Tuva Margrete Vik Bergkvist fra studentlaget.

– Dette mistillitsforslaget var dråpen. Det er som en déjà vu fra fjorårets årsmøte. Det har vært et krevende år. Vi har diskutert og vært uenig om mye. Men dette mistillitsforslaget holder ikke vann. Det skaper uro, sa Sara Shafigi.

Gunn Elin Høgli møtte TV 2 på vei inn til årsmøtet, som starter klokken 16.30.

En av de første sakene på dagsorden blir mistillitsforslaget som er fremmet fra Østbyen arbeiderlag. Ifølge TV 2s kilder er det lederen for Nidaros sosialdemokratiske forum, Trond Giske, som står i spissen for å få Høgli kastet på grunn avn konflikt mellom de to.

– Lederen av valgkomiteen, Eva Kristin Hansen, ringte meg for en samtale. Hun ba meg vurdere å trekke meg. Jeg takket for at hun ringte og tok imot det. Sånn er det, sier Høgli til TV 2.

– Hva tenker du om det?

– Demokratiet får bestemme hvordan ting skal bli.

– Har du vurdert å trekke deg?

– Nei. Jeg trekker meg ikke! Jeg er valgt for to år. Vi har en demokratisk måte å gjøre ting på og det synes jeg er viktig å følge, sier Høgli.

Trond Giske sier til Adresseavisen at han ikke har noen rolle i saken, men at hans lokallag vil si hva de mener på årsmøtet.

– Det er bedre å ta debatten her i salen, hvor medlemmene er. Når Østbyen foreslår sitt forslag så må vi behandle det på en ordentlig måte. Nidaros skal gi sitt syn til årsmøtet, sier Giske til TV 2.

– Vil du fjerne Høgli som leder?

– Nidaros skal ta diskusjonen i møtet. Vi diskuterer ikke gjennom media. Noe av spenningen må vi beholde, sier Giske.