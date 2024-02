Giske blir nestleder i Trondheim Ap

Etter det som har blitt omtalt som ett kupp under Trondheim Arbeiderpartis årsmøte, har Trond Giske fått lederen erstattet og er selv kommet til makten. Selv nekter han for at han bidrar til konflikt i partiet.

Pål Sture Nilsen blir ny leder i Trondheim arbeiderparti etter åpen strid på årsmøtet i helgen. Trond Giske blir nestleder.

Valgkomiteen i Trondheim Ap hadde enstemmig innstilt Pål Sture Nilsen som ny leder etter at Gunn Elin Høgli i Trondheim Ap fredag måtte gå etter et mistillitsforslag på årsmøtet.

Nekter for konflikt

–Dette er ett verv jeg tar på alvor. Vi skal bygge et lag her nå, sier Trond Giske til TV 2 etter at valgresultatet er klart.

Flere sentrale personer i Trondheim Arbeiderparti tok til ordet mot det som omtales som maktgrep av Trond Giske, på talerstolen i i går. Han ble blant annet kalt «elefanten i rommet» av den tidligere nestlederen, Jørn Arve Flått.

STRID: På fjorårets årsmøte i Trondheim Arbeiderparti fikk Trond Giske viljen sin, som var Gunn Elin Høgli som leder. Under årets årsmøte har striden derimot handlet om å få nettopp Høgli erstattet. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Hvorfor er det så mye konflikt rundt deg?

– Det var jo to kandidater, valgkomiteen hadde jo et annet forslag enstemmig, så at noen stemmer for det andre forslaget det er sånn demokratiet fungerer, sier Giske.

– Så du er ikke med på å bidra til konflikt?

– Nei.

Giske forteller at Arbeiderpartiet nærmest ikke hadde hatt medlemsfremgang dersom det ikke hadde vært for hans eget lokallag Nidaros Sosialdemokratiske forum.

– Vi bidrar vel i overkant positivt til Arbeiderpartiets posisjon, sier han.

Den nyvalgte nestlederen stiller seg uforstående til spørsmålet om hva han tenker om at flere medlemmer tok til orde imot han på talerstolen i helgen.

– For det første har jeg ikke sett så mye av dette i salen. Det er enkeltpersoner i media som driver med det. For det andre så har vel Nidaros omtrent 80 prosent av medlemmene i Trondheim Arbeiderparti, så det at det er en del som synes at jeg gjør en okay jobb, det er vel ikke så veldig stor tvil om, mener Giske.

– Ingen fin prosess

– Jeg ser på meg selv om en blidspent positiv person som liker å bygge lag, som liker å ha det artig og som speller på de gode kreftene som er i organisasjonen, sier Pål Sture Nilsen til TV 2 i forkant av ledervalget.

– Hvordan skal du få til det etter den åpne striden som har vært på dette årsmøtet?

– Det er en av tingene som kommer til å bli krevende. Jeg skal gjøre det jeg kan for å samle laget, sier han.

LEDER: Pål Sture Nilsen er ny leder i Trondheim Arbeiderparti, med på laget får han tidligere Arbeiderparti nestleder Trond Giske. Foto: Tom Rune Orset

Nilsen bekrefter at han tidligere i prosessen har sagt seg villig til å bli leder, før det ble reist mistillit mot Gunn Elin Høgli. TV 2 kjenner til at ikke alle de foreslåtte medlemmene er spurt på forhånd om de vil være med i styret.

– Har du vært med på det som blir kalt ett kupp av styret i Trondheim Arbeiderparti?

– Nei det har jeg ikke. Jeg har stilt min arbeidskraft til rådighet til partiet når jeg har blitt bedt om det, sier Nilsen.



Han anerkjenner likevel at prosessen ikke har vært ønskelig.

– Jeg synes ikke dette har vært en fin prosess, sier han og utdyper:

– Måten det her har foregått på er ikke bra. Vi må bruke tid på å bygge tillit og håndtere prosesser fremover på en ordentlig og ryddig måte. Det kommer jeg til å bruke mye tid på: å finne ut hvordan vi kunne gjort ting annerledes, sier han.

TILLIT: Trondheim Arbeiderpartis nye leder håper på å bygge opp igjen tilliten etter valget av nytt styre i Trondheim Arbeiderpartiet. Foto: Tom Rune Orset

Inn på listen av styremedlemmer kommer også Trond Giske, som har stått som vara siden i fjor. Giske blir nestleder. Nilsen er fornøyd med å få Giske på laget.

– Trond er en fantastisk god organisasjonsmann og en veldig god politiker. Men han er ikke noe annerledes enn de andre som blir valgt som tillitsvalgt. Jeg er like glad for at han er forslått inn som de andre som er foreslått inn, sier Nilsen før valget lørdag.

Giske-favoritt før valgkampen

Ved startet på årsmøtet i Trondheim Ap fremmet Vegard Nilsen fra Østbyen arbeiderlag mistillitsforslag mot lederen av Trondheim Ap Gunn Elin Høgli.

– Tre til side istedenfor å dra partiet gjennom søla, sa Vegard Nilsen.

Bakgrunnen for presset mot Høgli, som selv ble personlig utvalgt som leder av Giske med sitt flertall i ryggen i fjor, skal være at hun kom på kant med Giske under valgkampen senere det året.

Giske skal da ha satt seg sterkt mot at tidligere leder i Trøndelag AUF, Emilie Græsli, ble ansatt som valgkampmedarbeider i en kort periode. Græsli frontet AUFs aksjon mot Giske da han annonserte at han trakk seg fra politikken i 2020.

Høgli tok parti med Græsli, og hun skal ifølge Aftenposten ha oppfattet det som at Giske truet med å kalle inn til ekstraordinært årsmøte i Trondheim Ap for å få avsatt henne.

Det ble avgitt 146 stemmer. 83 stemte for mistillitsforslaget, 63 stemte mot. Etter vedtaket sa Høgli fra talerstolen at hun var forberedt på maktkampen på møtet.

– 22. mai fikk jeg en telefon fra lederen av Nidaros, Trond Giske, med beskjed om at jeg var illojal mot partiet og sydde puter under armene på folk fordi jeg ansatte Emilie Græsli som koordinator i valgkampen. Jeg fikk beskjed om at jeg skulle bli kastet på et ekstraordinært årsmøte. Da skjønte jeg at det kom til å skje.