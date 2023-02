Aps sentralstyre vil begrense Giskes makt:

Giske blir ikke personlig rammet av endringer i Aps vedtekter

GRÜNERLØKKA/TRONDHEIM (TV 2) Trond Giske har ikke meldt flytting til Oslo etter at han gikk av som stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag. Med bostedsadresse i Trondheim vil han selv ikke bli rammet av de nye reglene sentralstyret i Ap går inn for.