Gir ut bok – to år etter at hun døde

FRA INSTAGRAM TIL BOK: Instagram-profilen til Ida Øye Bjørkvold har nå blitt til en bok. Boka kommer ut på dagen to år etter at hun døde. Foto: Tone Bjørkvold

19. oktober er det to år siden Ida Øye Bjørkvold døde, 28 år gammel.

Hun delte rått og brutalt om hvordan hverdagen med livmorhalskreft var, på Instagram-profilen «KreftUtenFilter».

«Det her er rart. Rart er kanskje det eneste ordet jeg finner akkurat nå. Jeg skal dø, ganske snart. Jeg kan faktisk dø når som helst. Jeg har naturligvis aldri gjort det før, og har heller ingen å gå til for å søke råd om hva jeg skal gjøre. Hvordan det føles? Hvordan er det? Hva skjer?»

Teksten over er én av mange Ida skrev til følgerne sine.

Fortsatt er det over 30.000 som følger kontoen til den avdøde 28-åringen.

– Noe av det siste hun sa

Og nå blir Ida sin historie til bok.

– Det var noe av det siste hun sa, før hun døde. «Ta vare på Instagram-profilen min, skriv den ut», forteller Idas mor, Tone Bjørkvold til TV 2.

LEVER VIDERE: Ida sitt engasjement lever videre gjennom mamma Tone Bjørkvold. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Det siste drøye året har familien, i samarbeid med støttegruppen Kreftkompasset, jobbet for å oppfylle Ida sitt siste ønske.

– Jeg ønsker og håper at den skal redde flere liv. Det var derfor Ida begynte å dele. For når hun ikke kunne redde seg selv, så kunne hun kanskje redde andre, sier moren.

De håper at boken kan spres til skoler rundt om i landet, på helsestasjoner og på sykehus.

– Ida sitt største ønske var å møte de som ikke var syke, og unngå at de ble syke.

– Det betyr veldig mye

I fjor fikk 302 kvinner livmorhalskreft. I en årrekke har kreftformen vært frontet av engasjerte unge kvinner.

Før Ida Øye Bjørkvold, var det Thea Steen som sto i front. I vinter sto også Maren Walvik Johnsen opp med sin historie.

Hun døde i juni, 29 år gammel.

LES MER HER: Ida (28) og Thea (26) nektet å gi opp kampen. Nå hylles de.

Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross setter stor pris på engasjementet disse kvinnene, og senere deres familier, har vist.



– Det betyr veldig mye for oss i Kreftforeningen at budskapet til Ida Øye Bjørkvold lever videre to år etter at hun døde av livmorhalskreft.

– Ida hadde et sterkt ønske om at flere burde sjekke seg, og det kommuniserte hun tydelig gjennom sin egen instagramkonto og som frontfigur i Kreftforeningens #sjekkdeg-kampanje, sier hun.

SKUFFET: Kreftforeningen og generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross savner mer engasjement fra regjeringen. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Utrolig skuffet

Stenstadvold Ross understreker viktigheten av åpenheten disse kvinnene viste.

– Hver gang en ung kvinne står fram med sin historie, ser vi at engasjementet og deltakelsen i Livmorhalsprogrammet øker, sier hun.

Kreftforeningen etterlyser imidlertid et lignende engasjement fra regjeringen.

Fakta: HPV Humant papillomavirus (HPV) er en seksuelt overførbar infeksjon. De aller fleste mennesker får en infeksjon med en eller flere typer av viruset i løpet av livet. HPV-infeksjonen er symptomfri og går som oftest over av seg selv. Men visste typer HPV kan etter mange år også føre til ulike typer kreft. Kondom gir ikke fullstendig beskyttelse mot HPV-smitte fordi viruset også finnes på hudområder i underlivet som kondom ikke dekker. Kilder: FHI, Helsenorge.no

– Vi er utrolig skuffet over at politikerne ikke engasjerer seg mer i denne saken. Dette er en kreftform vi faktisk kan utrydde, men da må vi være raske.

– HPV er et virus som fortsetter å spre seg. Vi har et tidsvindu nå. Jo lengre tid som går, jo flere vil bli smittet.

– Meningsløst

I Sverige har de som målsetting å utrydde sykdommen i løpet av fem år. I Norge er målet 15 år.



TOK KAMPEN: Ida Øye Bjørkvold, Maren Walvik Johnsen og Thea Steen tok alle kampen for økt oppmerksomhet rundt livmorhalskreft. Foto: Privat / Marte Christensen / TV 2

– Det er helt meningsløst at norske kvinner skal fortsette å få livmorhalskreft lenge etter at svenskene har kvittet seg med denne kreftformen.

– Manglende handling fra politikerne her vil føre til hundrevis av dødsfall som kunne vært unngått. Det er det dette handler om.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Karl Kristian Bekeng (Ap) sier til TV 2 at han er helt uenig i kritikken fra Kreftforeningen.

SLÅR TILBAKE: Helsedepartementet ved statssekretær Karl Kristian Bekeng slår tilbake på kritikken fra Kreftforeningen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Han viser til at de har innført en rekke tiltak som på sikt vil gjøre det mulig å utrydde livmorhalskreft.



– Med HPV-vaksine, et screeningprogram med høy deltakelse og riktig behandling, har vi et mål om å utrydde livmorhalskreft. Modelleringer viser at målet kan nås i 2039, sier Bekeng.

Statssekretæren understreker at alt engasjement rundt kreftsaken er velkomment, og at kampanjer på sosiale medier, som #sjekkdeg, har bidratt til at flere tester seg.

– Deltakelse i Livmorhalsprogrammet har reddet mange liv, og deltakelsen ligger i dag på 71 prosent. Livmorhalsprogrammet, som inkluderer kvinner mellom 25–69 år, redder hvert år minst 700 kvinner i Norge fra å få livmorhalskreft.



– Overveldende

På dagen to år etter at Ida døde, kommer boken ut. For mamma Tone Bjørkvold var det spesielt å åpne eskene med boken til sin avdøde datter.

– Det var helt overveldende, og det er fantastisk at vi har fått til dette.

Tone Bjørkvold er sikker på at datteren ville vært stolt.

– Det at budskapet hennes fortsatt når ut, og at hun fortsatt kan redde liv, det ville hun vært så glad for.