Gir råd til årets russ: — Det er ting jeg angrer på

I disse dager begynner russefeiringen for avgangskullene rundt om i landet. Flere av fjorårets russ bruker TikTok for å dele sine erfaringer.

EN BOBLE: Alice Rongved beskriver russetiden som en slags boble, og innrømmer at det er lett å bli revet med. Hun oppfordrer derfor russen til å tenke ekstra over hvordan man oppfører seg. Foto: Privat

Alice Rongved var bergensruss på buss i fjor. Hun er blant dem som har delt ut tips og triks hun selv gjerne skulle visst før russetiden startet.

Målgruppen er årets russ.

RUSSEGJENG: Rongved forteller at hun og og hennes venninner hadde morsomme dager i russebussen i Bergen våren 2022. Foto: Privat

— Jeg hadde en veldig gøy russetid, men det er noen ting som kunne gjort den enda bedre og tryggere, forteller Rongved.

Dette er Alice sine tips: 1. Ha tut på flasken du har med deg, og ikke drikk av andres flasker. 2. Ha telefonnummeret til vennene dine som bakgrunn i tilfelle du mister telefonen. 3. Prøv å gjør mye skolearbeid før russetiden begynner. 4. Pass på ørene dine, bruk ørepropper i nærheten av store lydanlegg. 5. Ha vann liggende i bussen eller med deg når du skal ut. 6. Nei er nei. 7. Ta med så mange som mulig, det er bare gøy å være flere.

For selv om 20-åringen ser tilbake på en morsom feiring sammen med vennene sine er det noen ting hun kunne ønske at ble gjort annerledes.

— Jeg angrer litt på noen hendelser, når jeg ser tilbake på det var jeg nok litt for høy på meg selv, sier Rongved.

— Lett å bli revet med

Hun understreker at det ikke var noen hendelser som var ille, men at hun likevel angrer på holdningene russen hadde mot hverandre.

— Det er så lett å bli revet med, så selv om man ikke mener å se ned på noen eller holde noen utenfor blir det kanskje litt sånn likevel.

NYTT MILJØ: Rongved er nå sykepleierstudent i Molde hvor hun har fått venner utenfor russemiljøet. Foto: Privat

Rongved opplevde nemlig at mye endret seg i det russetiden var over, da hadde det ikke lenger så mye å si hvem som var på hvilken buss eller hvem som var «populære».

— Nå som jeg er student er jeg i et mer inkluderende miljø, noe som er mye hyggeligere.

— Jeg håper russen i år er flinke til å inkludere flere, for det er faktisk bare gøy å være mange.

— Løft blikket

Sandra Trømborg Furuseth (20) var også russ i fjor, hun har i likhet med Rongved delt sin opplevelse fra russetiden på TikTok. Furuseth har et håp om at årets avgangskull skal ha en mer inkluderende feiring.

— Jeg håper årets russ kan løfte blikket og se de rundt seg. Å spørre om noen vil være med kan bety så mye, Furuseth.

SÅR PERIODE: Furuseth ser tilbake på en tårevåt russetid som var nå for ett år siden. Foto: Ditlev Eidsmo

Furuseth forteller at hun lenge hadde gledet seg til feiringen av 13-års skolegang, men at den ikke ble slik hun hadde håpet.

— Jeg lå mye inne på rommet mitt og gråt, det hjalp ikke å se på sosiale medier at alle vennene mine var ute å koste seg.

Lukket sirkel

20-åringen kan nemlig fortelle at hun hadde mange venner rundt seg, men at hun ikke var med på en gruppe eller buss, og at hun derfor fikk få invitasjoner.

— Det virker som de fleste som er på buss eller gruppe for det meste bare vil være med sin gruppe, sier hun.

Dette håper hun årets russekull er mer bevisst på, derfor valgte hun også å være åpen om sin opplevelse.

BLIR BEDRE: Furuseth håper avgangskullet vet at de har mye gøy i vente, uavhengig av hvordan russetiden deres blir. Foto: Ditlev Eidsmo

— Jeg tror og håper det gjør at færre føler seg alene, og kanskje blir de som er på russegruppe eller buss mer oppmerksom på de rundt seg.

I tiden etter at hun delte videoen hvor hun tipser årets russekull kan 20-åringen fortelle om overveldende respons.

— Det er veldig trist at mange kjenner seg igjen, samtidig som at det er fint å vite at vi er flere.

— Mye uvitenhet



GJELDER FLERE: Evju forteller at det er mange unge som har tatt kontakt med ombudet i forbindelse med utfordringer rundt russetiden. Foto: Privat

Cecilie Eldrup Evju jobber med videregåendeelever i ombudet for barn og unge i Viken, hun bekrefter at det kan være viktig for russen å høre på erfaringene til tidligere kull.

— Det er mange som går inn i russetiden med mye uvitenhet, det kan derfor være viktig å lytte til opplevelsene til tidligere russ, sier Evju.



Evju er heller ikke ukjent med problematikken rundt ekskludering i russetiden.

— Vi tar det med ekskludering i russetiden på største alvor, derfor jobber vi i ombudet aktivt med videregående skoler, og russen for å motvirke dette, sier hun.

Viktig funksjon

Marte Mørch Bucher-Johannessen (18) fra russens hovedstyre i Viken har selv sett noen av TikTok-videoene med tips til russetiden. Hun opplever det som nyttig informasjon.



— Noe av det jeg har sett er ting vi vet fra før, men det er likevel smart å ha med seg, sier Bucher-Johannessen.

18-åringen mener nemlig at videoer der tidligere russ deler åpent om ekskludering, kan ha en viktig funksjon for årets avgangskull.

— Jeg tror de historiene kan bidra til at man får mer forståelse for hvordan det er å være utenfor, og at man derfor ønsker å motvirke det, sier hun.



Bucher-Johannessen kan fortelle at hovedstyre for russen i Viken ønsker å jobbe mot en ekskluderende russetid. De oppfordrer derfor alle russ til å invitere folk rundt seg hver gang de har mulighet.

— Det er mye hyggeligere å være ferdig med russetiden og vite at du har bidratt til mer inkludering, sier hun.