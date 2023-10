– Gir oss ingen verdens ting

Det nye statsbudsjettet for 2024 blir lagt fram for Stortinget fredag morgen, men allerede tirsdag bekrefter regjeringen at Forsvaret vil få en økt bevilgning på 15 milliarder kroner.

Støtten vil utgjøre en økning på 20 prosent fra årets vedtatte budsjett.

– Jeg synes dette nok en gang er altfor lite, og det styrker ikke forsvaret vårt i det hele tatt, sier Tor Ivar Strømmen, orlogskaptein og forsker ved Sjøkrigsskolen, til TV 2.

LEGGES FREM: Detaljene i det kommende statsbudsjettet blir lagt fram fredag. Foto: Beate Oma Dahle

Kritiserer støtten

Med den økte støtten ligger det samlede forsvarsbudsjettet på 90,8 milliarder kroner, men inkludert i de nye 15 milliardene skal halvparten på 7,5 milliarder gå til Ukraina i militær støtte.

Strømmen synes tildelingen er ekstremt skuffene, fordi han mener det er lite som står igjen etter at hele regnestykket er satt.

– De skjuler støtten til Ukraina inne i det som skal være økningen av forsvarsbudsjettet, og to tredjedeler av restbeløpet spises opp av inflasjon, som er ekstra høy på forsvarsmateriell, sier krigsforskeren.

Dessuten kjøper Norge mye forsvarsmateriell i utlandet og med dagens kronekurs får vi mye mindre for pengene, forklarer han.

– Da står vi igjen med 2-3 milliarder, som er den reelle økningen. Det gir Forsvaret ingen verdens ting, sier Strømmen.

Tallene samsvarer ikke

Orlogskapteinen er tydelig på at beløpet ikke engang er nok til å betale for utstyr som Forsvaret allerede har forpliktet seg til å kjøpe, og til å dekke andre investeringer som allerede er vedtatt.



– I realiteten betyr det ingen vekst i forsvarsbudsjettet, sier han.

– Hva mener du er det mest kritikkverdige her?

– Det er spesielt og farlig at regjeringen framstiller det som en markant styrking, noe det på ingen som helst måte er, sier Strømmen.

Krigsforskeren mener det heller ikke er noe samsvar mellom det beløpet regjeringen legger fram og det forsvarssjefen og Forsvarskommisjonen sier er det reelle behovet.

Tidligere i år presenterte forsvarssjef Eirik Kristoffersen sitt fagmilitære råd til forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og ønsket seg blant annet en økt bevilgning på rundt åtte milliarder årlig.

– I tillegg har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) regnet seg fram til at Forsvaret er underfinansiert med 30-40 milliarder over de neste årene for å kunne betale for strukturen som er vedtatt, sier Strømmen.

NASAMS: Statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Bjørn Arild Gram besøkte Kongsberg Gruppen, som produserer luftvernsystemet NASAMS tidligere i år. Foto: Lise Åserud /NTB.

Norge mangler luftvern

Forsvarskommisjonen la i mai fram en rapport, hvor de påpekte at mangelen på langtrekkende luftvern i Norge er på et kritisk nivå.

Rapporten anslo at styrking av luftvern vil koste rundt 60 milliarder, og kommisjonen mente at Forsvaret trenger 30 milliarder i økning umiddelbart, og det i tillegg til kompensasjon for prisvekst og valutakostnader.

– Jeg synes de tallene som Forsvarskommisjonen kom med er veldig riktige. De har tatt utgangspunkt i hva man skal forsvare for å komme fram til behovet, sier Strømmen.

– Luftvern i Norge er tilnærmet ikke-eksisterende, legger han til.

TV 2 har forespurt Forsvaret om en kommentar fra Kristoffersen, som sier forsvarssjefen ikke kommenterer eventuelle lekkasjer fra budsjettet.



ØNSKELISTE: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tidligere uttalt at han ønsker seg minst 8 milliarder i årlig støtte. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Fordeles på tre satsinger

Selv om statsministerbudsjettet først blir fremlagt fredag, har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) bekreftet bevilgningen overfor VG.

Støre skryter av tildelingen og sier forsvarsbudsjettet har økt med 40 prosent siden regjeringen overtok i 2021.

Statsministeren sier de 15 milliardene skal fordeles på tre satsinger:

– Det er behov for å opprettholde kraften i Forsvaret når vi møter pris- og lønnsstigninger, og valutaendringer. Det andre er vårt engasjement for Ukraina og den militære støtten til Ukrainas forsvarskamp. Det tredje er en reell økning av vår egen forsvarsevne, sier Støre til avisen.

TV 2 har forelagt kritikken fra Strømmen for Forsvarsdepartementet, som sier Gram ikke er tilgjengelig for en kommentar onsdag.

Finansdepartementet med Sp-leder Vedum ønsker heller ikke å kommentere kritikken, og henviser til forsvarsdepartementet.