– Gir meg en nostalgisk følelse av å være barn igjen

BARBIE FOR ALLE PENGA: Erika Norwich elsker Barbie og er en av mange som skal se den nye filmen på kino.. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

Det er Barbie-feber i Norge. For storfilmen «Barbie», som har premiere fredag, har for lengst tatt av i sosiale medier.

Nå er det rosa som gjelder – og kinoene de opplever et forsalg de nesten aldri har sett maken til.

– Det er en Barbie-film. Den skal jeg se, sier artist og tiktoker Erika Norwich.



OPPERKMSOMHET: Erika Norwich deler sin Barbie-interesse på sosiale medier. Det fører med seg både positiv og negativ oppmerksomhet. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

For Norwich har elsket Barbie helt siden hun var liten. Og mens interessen for noen kanskje er blitt vekket med Barbie-feberen på sosiale medier, har Erika vært en trofast Barbie-fan hele livet.

– Når jeg ser de originale Barbie-filmene, så får jeg en nostalgisk følelse av at jeg er et barn igjen. Det er en følelse av null bekymringer, forklarer hun.

Ble ikke invitert

Selv om Erika er over gjennomsnittet glad i Barbie og ofte har Barbie-filmkvelder, som hun deler med sine mange følgere på TikTok, så stod hun ikke på gjestelisten til førpremieren.

– Jeg ble faktisk litt skuffet over at jeg ikke ble invitert. Men det stopper ikke meg. Jeg skal se filmen, forteller hun.



Erika sier det er nysgjerrighet som gjør at hun i likhet med mange andre trekker til kinosalen. Men hun tror at det skal mye til for å overgå de originale filmene.

– Jeg har ikke så høye forventninger egentlig og jeg tror helt ærlig at filmen ikke kommer til å gjøre så mye inntrykk på meg, innrømmer Erika og fortsetter:



– Barbie for meg er animasjon og det magiske med dyrene. Jeg tror det skal mye til for å skape de samme følelsene og øyeblikkene. I tillegg synes jeg ikke hovedskuespillerne ligner.



– Jeg er like kul som Barbie

For Erika handler Barbie-interessen om så mye mer enn selve personen og forteller at det ikke er personligheten til Barbie som gjør at hun er fan.

Det er derimot drømmelandet som Barbie lever i som skaper de nostalgiske følelsene hos den 24 år gamle jenta.

TILBAKEMELDINGER: Erika ser at videoene hennes på TikTok har en positiv innvirkning på spesielt yngre folk og forteller at det betyr alt for henne når hun får positive tilbakemeldinger fra foreldre. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

– Det er ikke det at jeg synes at Barbie er så kul, jeg synes jeg selv er like kul. Det handler mer om hele atmosfæren av en rosa fantasiverden, forklarer hun.



– Tror du at du kan beskrive de følelsene?

– Det er en følelse av null bekymring. En følelse av å være liten igjen og se noe for første gang. Det er vanskelig å forklare, men kanskje en form for eufori.

Enorm interesse

Og nå er det mange som gleder seg til den nye storfilmen. Nordisk kino forteller til TV 2 at de har solgt over 15.000 billetter før premieren.

– Det har vært en enorm interesse for filmen. Den anerkjente regissøren, Greta Gerwig, har laget filmen med kjærlighet og humor og med en viss ironisk distanse til universet, og den har en bred målgruppe, sier programdirektør i Nordisk Film Kino, Christin Berg.

Og med både Barbie og Oppenheimer på kino, har det vært bedre tall for norske kinoer enn på lenge.

– Når vi har filmer på programmet som kinogjestene vil se, da kommer folk på kino. Denne våren har superhelt-filmene underprestert etter forventningene og det er derfor ekstra gledelig å se at folk i alle aldre strømmer til kinosalene nå, sier Berg.

Hun tror at filmene som Barbie, Oppenheimer og Mission Impossible representerer noe annet enn nettopp superhelt-filmene.

– Det er tydelig at det er dette kinogjestene vil ha nå, avslutter Berg.

– En reklamefilm

Markedsføringsekspert Trond Blindheim mener det også kan bli en stor reklamesuksess for Barbie.

– Det er på en måte en reklamefundamentalisme. Det er en reklamefilm som varer i over en og en halv time. Også får de et relativt stort publikum til å betale for å se denne reklamefilmen.

SUKSESS: Markedsføringsekspert Trond Blindheim tror den nye Barbie-filmen blir en stor reklamesuksess. Foto: Høyskolen Kristiana

Blindheim tror Barbie-filmen kommer til å treffe veldig bredt og at den er en drager for folk i alle aldere.

– Den treffer jenter som har et forhold til Barbie, og den treffer moren som også har et forhold til Barbie, og sikkert også bestemor. Jeg husker selv Barbie-dukkene fra da jeg var ungdom, så også jeg har et forhold til Barbie, forteller han.



Blindheim synes det er artig at filmen er laget på en måte som gjør den litt sarkastisk og selvkritisk. Og han legger ikke skul på at også han skal se filmen.

– Handlingen skal visst være både god og morsom sies det. Og så er det ganske gøy å se at Barbie er blitt feminist, forteller Blindheim.