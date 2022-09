Gir inntil ti milliarder for å hindre økt nettleie

Økte utgifter for nettleieselskapene ville i utgangspunktet gi økte kostnader også for forbrukerne. Nå tar regjeringen regningen, melder VG.

TAR REGNINGEN: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier regjeringen vil gi inntil ti milliarder for å hindre økt nettleie for forbrukerne. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Det sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til avisen.

Flere nettselskaper har varslet økt nettleie. Den regningen skal regjeringen ta.

Regningen vil komme på mellom seks og ti milliarder kroner, og pengene kommer fra Statsnetts såkalte «flaskehalsinntekter» – en prisforskjell mellom nord og sør i landet, som Statnett har tjent gode penger på.

Hittil i år har de tjent 20 milliarder kroner. I hele fjor var inntektene på 5,3 milliarder kroner.

Den endelige løsningen ble landet sent torsdag kveld, og gjelder nettselskaper i de tre sørligste strømregionene.

Fornøyd

– Dette er et grep for å dempe utslaget av den enorme uroen vi ser nå. Det er ingen som ønsker at situasjonen skal være som nå, med de ekstreme prisene, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til avisa.

Direktør Kristin H. Lind for nett og kraftsystem i Energi Norge er veldig fornøyd med løsningen.

– Alternativet hadde blitt en kraftig økning i nettleien for befolkning og næringsliv, som nå er avverget ut året. Nettselskapene får tilført flere milliarder de så langt har lagt ut for kundene gjennom sommeren, sier hun.