Gir ingen Vedum-garanti

Denne helgen var Arbeiderpartiets øverste tillitsvalgte samlet på Gardermoen for å analysere nederlaget i lokalvalget i høst og vedta en slagplan for veien videre.

Men hvilket regjeringsalternativ Arbeiderpartiet skal gå til valg på i 2025, holdes åpent.

– Nå skal vi ha den diskusjonen fram til 2025, sier Støre til TV 2.

PEKER UT RETNINGEN: Arbeiderpartiets strategisamling skal søndag vedta en plan for veien videre fram mot valget i 2025. Foto: Christian Roth Christensen/TV2

Han går likevel langt i forsvare Sp-samarbeidet.



– Vi har tatt ansvar i en veldig krevende tid og funnet gode løsninger. Vi er jo ikke én-til-én i alle saker, men jeg skal virkelig kunne stå i en hvilken som helst forsamling og forsvare at vi har ført en politikk som kommer til å gi gode resultater for landet.

– Men det er altså ikke gitt at dere vil gå til valg på å fortsette det?

– Vi skal ta denne diskusjonen når vi jobber med programarbeid fram mot et nytt valg.



Venter økende diskusjon

I dagene før helgens strategisamling blusset diskusjonen om Sp-samarbeidet opp på nytt.

Raymond Johansen, som måtte gå av som byrådsleder i Oslo etter valgnederlaget, sa onsdag i en episode av «Podkast uten portefølje» fra kommunikasjonsbyrået Kruse Larsen at partiet har «slitt» med Senterpartiet i de store byene.

Tidligere har flere andre lokale partitopper kommet med lignende analyser.

Hvilken betydning samarbeidet med Sp kan ha hatt for valgresultatet, blir likevel ikke nevnt i det mye omtalte notatet til strategisamlingen der årsakene til nederlaget gjennomgås.

PÅ SCENEN: Statsminister og partileder Jonas Gahr Støre holdt lørdag tale til Arbeiderpartiets strategisamling. Foto: Christian Roth Christensen/TV2

Etter det TV 2 forstår, har oppfatningen på partikontoret vært at dette spørsmålet er for følsomt til at det kan diskuteres i et notat som spres såpass bredt.

Men det er ventet at diskusjonen om regjeringsalternativer vil øke i intensitet i tida framover.

Støre vedgår at det er delte meninger internt i partiet.

– Sånn er det i alle partier, tror jeg. Men jeg tar imot invitasjonen til hvor som helst å forklare at Ap og Sp tar ansvar i regjering i en vanskelig tid. Vi har ikke veket unna vanskelige valg, og noen av dem koster det å ta, sier statsministeren.

– Tror du at spørsmålet om regjeringssamarbeid framover vil bli et vanskelig spørsmål de neste månedene?

– Jeg tror egentlig ikke det. Det viktigste for oss er å sikre at det blir et regjeringsalternativ på vår side av streken.



Lover avklaring i god tid

Tonen er den samme fra partiets to nye nestledere.

Tonje Brenna sier til TV 2 at Arbeiderpartiet nå skal ha en bred diskusjon om hva partiet skal gå til valg på i 2025.

VIL HA BRED DISKUSJON: Nestleder Tonje Brenna. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Men det som er helt sikkert, som jeg allerede nå kan avsløre, det er at vårt mål er en Arbeiderparti-ledet regjering. Så vil vi få mange spennende diskusjoner framover om veivalg på veien dit, sier hun.

Jan Christian Vestre lover en avklaring i god tid før valget.

– Arbeiderpartiet skal ta ansvar for at landet til enhver tid har en god, styringsdyktig regjering. Er det et bredt sentrum-venstre-flertall, så vil vi ta ansvar. Så kommer vi til å avklare regjeringsalternativer i god tid før valget. Nå styrer vi godt sammen med Senterpartiet, sier han.

– Det er altså ikke gitt at regjeringssamarbeidet med Senterpartiet fortsetter?

– Alle vet jo at vi gjerne ville hatt med oss SV i 2021. Det fikk vi ikke til da. Så skal vi i god tid før neste valg avklare hva som er vår foretrukne koalisjon. Men nå styrer vi godt sammen med Sp, sier Vestre.

VIL HA MED SV: AUF-leder Astrid Hoem. Foto: Christian Roth Christensen/TV2

LOs holdning til saken har lenge vært at også SV må inn i regjeringen. Det samme mener AUF.

– Det er ingen hemmelighet at vi har sagt hele veien at vi ønsker både å ha med Senterpartiet og SV i regjering, sier AUF-leder Astrid Hoem til TV 2.



Hun tror dette kommer til å være AUFs linje også til valget i 2025.



LUKKER DØRA FOR SV: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har avklart at han ønsker en Sp/Ap-regjering også i fortsettelsen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Senterpartiet har på sin side utelukket å ta SV inn i regjeringen, og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gjorde det så sent som denne uka klart at han ønsker en Sp/Ap-regjering også i fortsettelsen.

Han har ingen ytterligere kommentar til TV 2.