Gir gratis veterinærhjelp: – Ekstremt stor pågang

LISAKLINIKKEN: Dyrebeskyttelsen Norge står bak den nye gratisveterinæren i Oslo. Etter bare noen uker i drift merker de at behovet er stort.

GRÜNERLØKKA (TV 2): Mange sliter med å betale regningene. Nå har Norges første dyreklinikk for vanskeligstilte åpnet i Oslo.

– Vi har holdt sammen gjennom tykt og tynt i mange år. Det ville vært et trist liv uten han, forteller dyreeier Didrik Solstad (63).



Ved fotenden hans sitter blandingshunden Bentley (6) med et nybarbert hode og en gjennomsiktig krage av plast.

Hunden fikk en alvorlig infeksjon for to uker siden, og måtte fjerne det venstre øyet sitt – en operasjon som fort koster titusenvis av kroner hos veterinæren.

– Jeg visste ikke hvor vi skulle gå. Jeg har ikke så mye penger, forteller Solstad.

PELSDOTT: Seks år gamle Bentley skal på kontrolltime hos veterinæren.
DYREEIER: Didrik Solstad (63) har med seg Bentley kameraten Robin Olsen (37).
TISSEPAUSE: Bentley løper ut for et kjapt dobesøk.

Nekter å ta betalt

TV 2 møter duoen i venterommet på den nyåpnede Lisaklinikken nederst på Grünerløkka.

Her koster det ingenting å sende dyrene sine til behandling. Klinikken nekter faktisk å ta betalt for kundene sine, forteller veterinær og klinikkleder Caroline Holtet.



– Dette med øyet er egentlig en veldig kostbar operasjon, og det skal det også være, gitt at det krever riktig utstyr og kompetanse, sier hun.

– Her er vi likevel så heldige at vi kan drive gratis dyreklinikk, legger veterinæren til.

Slik så Bentley ut før og etter operasjonen:

OPERERT: Bentley måtte fjerne øyet etter en infeksjon.

Mange har ikke råd

Flere har kjent på økonomisk press på grunn av prisøkninger og flere rentehevinger det siste året.

I levekårsundersøkelsen til SSB svarer én av fem nordmenn at de ikke har råd til en større uforutsett utgift.



I sommer fortalte Dyrebeskyttelsen Norge til TV 2 at stadig flere dyreeiere tar kontakt fordi de ikke har råd til å betale veterinærregningene.

BESTEVENNER: Didrik Solstad og Bentley holder sammen gjennom tykt og tynt.

VETERINÆR: Caroline Holtet er prosjektleder og eneste veterinær på Lisaklinikken.

De har opprettet Lisaklinikken som en del av et toårig prøveprosjekt. En slags Frelsesarmeen for kjæledyr.



– Det har vært ekstremt stor pågang. Det er mange som spør hvorfor det ikke finnes noe lignende i for eksempel Bergen eller Stavanger, sier Caroline Holtet.

I løpet av de første syv ukene i drift har klinikken hatt om mellom 10–20 pasienter hver dag, ifølge veterinæren.

– Vi skulle selvfølgelig ønske at det var overflødig, men vi går inn i en tid hvor økonomien blir vanskeligere og vanskeligere for flest mulig mennesker.

Basert på tillit

Hun understreker likevel at tilbudet ikke gjelder for alle:



– Klinikken er for de som absolutt ikke har råd til å gå til vanlige veterinærer. De som kommer hit består hovedsakelig av rusavhengige og psykisk syke, sier veterinæren.

– Men det er også mennesker som har levd et normalt liv, frem til de fikk en skade eller sykdom som gjorde at de ikke kan jobbe, legger hun til.

– Hvordan avgjør dere hvem som bør få hjelp?



– Det er tillitsbasert, og vi er avhengige av at folk ikke misbruker tilbudet, sier Holtet.

– I tillegg er det enkelte som er skamfulle eller kanskje uvitende og vet ikke at dyret sitt har sykdom eller plager. Ved å senke pristerskelen så vil kanskje flere yte bedre dyrevelferd, sier hun.



– Hadde blitt avlivet

For den lille hunden Bentley utgjorde øyeoperasjonen trolig forskjellen mellom liv og død, ettersom at eieren ikke hadde råd til å dra andre steder.

– Hvis han ikke hadde fått operasjonen her, så regner jeg med at han hadde blitt avlivet. Hadde jeg gått til en annen veterinær, så hadde det vært resultatet tror jeg, sier 63-åringen.

I dag har de kommet tilbake for å fjerne stingene etter operasjonen.

Den lille blandingshunden glefser etter pinsettet, men sovner etter hvert i armene til eieren etter en runde med bedøvelse.

– Det er ikke noe vondt, men det kan være litt ubehagelig, forsikrer Caroline Holtet.

Travelt

Hun er den eneste faste veterinæren på klinikken, og dagene kan fort bli travle.



TANNSTELL: Chihuahuaen Sara (10) må trekke flere av tennene.

Etter stingfjerningen beveger Holtet seg over til naborommet for å trekke tennene til den ti år gamle chihuahuaen Sara.

– Det er kjempemasse å gjøre, men vi er et godt team, sier hun.



På laget har veterinæren med seg et par dyrepleiere, samt et knippe ildsjeler som er med på å holde hjulene i gang.

– En fryd å se

En av de frivillige er Per Klarholm Ness (65).

– Det er rett og slett et herlig sted å jobbe. Jeg er innom stort sett hver dag, sier han.



Han er selv tidligere rusavhengig, og kom i kontakt med Lisaklinikken da hans egen hund ble syk for noen uker siden.

– Folk er kjempetakknemlige. Det er en fryd å se, for øynene deres lyser opp når de endelig får hjelp.

FRIVILLIG: Per Per Klarholm Ness har selv fortid som rusavhengig. Han får mye ut av å hjelpe andre i en lignende situasjon.

Får ikke statsstøtte



Det finnes ikke noen heloffentlig veterinærtjeneste i Norge i dag, og Lisaklinikken får heller ikke noe form for statsstøtte.

Både leie av lokalet, forsikringer og lønn blir dekket av Dyrebeskyttelsens egne midler, som i stor grad baserer seg på donasjoner, gaver og arv, forteller Caroline Holtet.

– For at vi skal overleve så er vi helt avhengige av kontinuerlig støtte fra folk, sier hun.

BETYR MYE: Didrik Solstad er takknemlig for hjelpen.

– Synes du det offentlige burde bidra mer?

– Det hadde vært fantastisk med mer hjelp. Samtidig så er det ikke en menneskerett å ha dyr, og det er eierens ansvar å ha en plan for det økonomiske, svarer veterinæren.

Caroline Holtet har likevel null tvil om at man kan være en god hundeeier selv om økonomien er dårlig.

– Dyrene som kommer hit er høyt elsket. Det er ingen tvil om at de betyr alt for eierne, og spesielt for eiernes psykiske helse.

– For mange så gjør det dyret at de kommer seg opp om morgenen, sier veterinæren.