MEHLS PRIVATE TEKNIKK:

Bare 28 år gammel ble Emilie Enger Mehl historisk, som den yngste justisministeren noensinne. Men at hun er født i 1993 blir brukt mot henne.

– Det har blitt brukt som en måte å snakke meg ned eller delegitimere meg på, sier hun.

TO ÅR: Mehl har vært justisminister siden høsten 2021. Foto: Beate Oma Dahle

Men Mehl vet hva hun må gjøre når det stormer.

Vil ikke diskutere kropp

For det har vært litt støy. Spesielt rundt TikTok-appen på jobbtelefonen hennes.

Men også helt andre ting. Kjolen hun hadde på seg på rød løper i vinter fikk enorm oppmerksomhet.

– Jeg har kanskje en annen profil enn en stereotyp minister, sier hun

OPPMERKSOMHET: Mehl dukket opp på Elle-festen i en delvis gjennomsiktig kjole. Foto: Ola Thingstad / God Kveld Norge

Mange av kommentarene handlet om kropp og at hun var «flink til å skape oppmerksomhet om Senterpartiet».

– Når det begynte å handle om kjolen var anstendig, så tenkte jeg at jeg har ikke noe behov for å diskutere min egen kropp i offentligheten, sier hun.

– Ble du provosert av det?

– Det å bli provosert, støtt eller lei seg er ikke produktivt i det hele tatt. For hvis jeg lar sånt distrahere meg, så tar det fokus bort fra det som er ansvaret mitt, som er å skape trygghet i Norge, sier hun.

– De bryr seg ikke

Hun er eldst av fem søsken, oppvokst på gård med foreldre som lever og ånder for dyr. Blant kuene i fjøset finner hun sitt tilfluktssted.

– Det å komme inn i fjøset er en følelse av å være hjemme. Det er en veldig ro rundt dyr. De bryr seg ikke om alt støy og styr i verden rundt, sier hun.

GÅRDSJENTE: Mehl melker ku som 1-åring. Foto: Privat

Mehl har melket kuer siden hun var 1 år gammel, og på Nordre Lindeberg gård i Oslo viser hun frem melketeknikken sin.

– Det er som å sykle, ler hun, og tar en slurk av melken.



– Den er egentlig best kald, da!



Mehl er den desidert mest populære politikeren i regjeringen. Det kom nylig frem i en Norstat-undersøkelse. Langt foran både statsminister Jonas Gahr Støre og egen partileder Trygve Slagsvold Vedum. Selv håper hun at hun er et godt forbilde.

POPULÆR: Mehl er mye mer populær enn partilederen sin. Foto: Junge, Heiko

– Hvis jeg er ute, så er det ganske mange unge jenter som kommer bort og sier at de synes jeg er tøff eller modig, og at jeg er en inspirasjon for dem. Og det gir meg mye motivasjon, sier hun.

Helt egen teknikk

Så ofte hun kan, går Mehl i fjellet. Gjerne milevis i krevende terreng. På ski eller beina. Og på jakt. Den fysiske formen er på topp, men hun sier det er i hodet hun er sterkest.

– Du fremstår som en person som alltid har kontroll. Er du det?

– Hvis jeg ikke har det, gjør jeg i hvert fall tiltak for å skaffe meg det, ler hun.

Og hvis det stormer så mye at hun føler kontrollen glipper, vet hun hva hun skal gjøre:

JEGER: Mehl på reinjakt. Foto: Privat

– Det er et bilde jeg kommer tilbake til hvis det er skikkelig storm i hverdagen min eller på jobben, forteller hun.

I AKSJON: Justisministeren føler seg mer hjemme i fjøsdress enn i sort dress. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Hun stiller hodet mentalt inn på at hun står i en faktisk, fysisk storm ute i naturen:

– Da ser jeg for meg at jeg står ute i sånn skikkelig sidelengs regnvær. Og at jeg likevel bare står helt fjellstøtt. Og det gir en kraft, sier hun.