Gikk viralt med unik russekjole – så ringte telefonen

Istahil Mohamad-Sharif lagde sin egen russedress for å føle seg mer komfortabel under russetiden. Nå kan russekjolen kjøpes av andre i samme situasjon.

Det er fortsatt en god stund til russetiden begynner, men allerede har mange startet planleggingen.

I år kan man i tillegg til de tradisjonelle russedressene også finne en ny versjon av russedressen på siden til Russeservice.

– Dette er noe jeg ikke hadde sett for meg i det hele tatt, sier Istahil Mohamad-Sharif.

Da hun var russ tidligere i år var hun lenge usikker på om hun skulle delta på feiringen fordi hun ikke følte seg komfortabel i russedressen.

Men ved hjelp av rødt stoff og sysaker transformerte hun den klassiske dressen om til en heldekkende kjole.

– Jeg hadde lyst til å kunne dekke til meg. Kle meg sånn som jeg vanligvis gjør og føle meg komfortabel i det jeg har på, sier Mohamad-Sharif.

Gikk viralt

Da 18 åringen la ut en video på TikTok av hvordan hun hadde sydd om russedressen tok det ikke lang tid før kommentarfeltet eksploderte.

Til sammen er videoene om den unike russedressen sett over 1 millioner ganger.

STOR RESPONS: Mange hyllet Sharif for at hun laget sin egen russedress som hun følte seg komfortabel i. Foto: Skjermbilde/TikTok

– Jeg er kjempeglad for den responsen jeg fikk og er veldig takknemlig for alle som har støtta meg på veien, sier Mohamad-Sharif.

Etter at russekjolen gikk viralt fikk hun plutselig en telefon fra designeren i Russservice som gjerne ville ha et møte.

– De var så imponert over hvordan kjolen så ut og ville at dette skulle være et alternativ for fremtidige russ., sier Mohamad-Sharif.

En måned senere sto hun selv modell for den nye russekjolen.

– Dette en fantastisk mulighet for alle å kunne velge hvordan de vil feire sin russetid, sånn at «kleskoden» ikke blir det som står i veien for å være russ, sier Mohamad-Sharif.

MODELL: Sharif var selv modell for plagget hun var inspirasjon til. Foto: Skjermdump/Russeservice

Ville prøve igjen

Dette er ikke første gang Russeservice selger en russekjole. For noen år siden hadde de et lignende produkt, men fordi responsen uteble ble plagget tatt ut av sortiment etter en sesong.

– Når vi nå ser hvor kreativ Istahil har vært med en av våre eksisterende modeller ønsket vi å prøve igjen, skriver Russeservice til TV 2.

De mener det er viktig at alle føler seg inkludert i russetiden.

– Vårt mål er å kunne tilby et bredt utvalg dresser til alle russ, uansett kroppsfasong, kulturell bakgrunn og religion.

I samarbeid med Sharif har de også laget en egen video som viser hvordan man kan sy om en vanlig heldress til en russekjole.

NY UTGAVE: Russekjolen skiller seg ut fra de andre russedressene som selges på Russeservice. Foto: Skjermdump/Russeservice

Viktig med inkludering

Sharif er veldig glad for at Russeservice velger å produsere ulike versjoner av russedressen.

Hun håper det nye plagget kan gjøre det lettere for andre muslimske jenter å føle seg inkludert.

– Jeg mener det er viktig å føle seg inkludert i russetiden fordi dette er jo en feiring for alle avgangselever på vgs, sier Sharif.