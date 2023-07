Gikk til angrep med machete – krever fengsling

Påtalemyndigheten ber om varetektsfengsel for den 20 år gamle mannen som er siktet for å ha brukt en machete under en slåsskamp i Torggata i Oslo sentrum på lørdag.

Den dramatiske hendelsen fant sted lørdag kveld, i den populære sentrumsgata Torggata i Oslo.

20-åringen er siktet etter straffelovens paragraf 274, som innebærer grov kroppsskade.

– Han begjæres varetektsfengslet fordi vi mener det er fare for bevisforspillelsesfare, sier politiadvokat Christer Gangsø til TV 2.

BLOD: Slik så det ut på bakken, kort tid etter voldsepisoden. Foto: Truls Aagedal / TV 2

I tillegg mener påtalemyndigheten at det vil kunne støte allmennhetens rettsoppfattelse dersom siktede hadde blitt løslatt nå.

– Det er fordi det er snakk om grov voldsutøvelse i Oslo sentrum på et tidspunkt hvor det var mange mennesker i byen, sier Gangsø.

Samtykker

Gangsø opplyser at siktede samtykker til fengsling og at fengslingsmøtet vil gå som såkalt kontorforretning. Det innebærer at partene ikke møtes fysisk i retten.

Siktede var i avhør med politiet på søndag, der han erkjente straffskyld.



– Han har knyttet seg til hendelsen og har erkjent straffskyld for voldsutøvelse med en gjenstand, sier politiadvokaten.

PÅTALE: Politiadvokat Christer Gangsø begjærer siktede fengslet. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB

– Hvorfor er han siktet for grov kroppsskade?

– Det er sånn siktelsen er utformet per nå. Den videre etterforskningen vil avdekke om det er grunnlag for å utvide siktelsen. Det vil vi ta stilling til etter hvert.

Mange vitner

I helgen ble det meldt om fem skadde som følge av episoden.

Gangsø opplyser at politiet nå opererer med fire fornærmede. En av de fornærmede, en vekter på et utested, ble alvorlig, men ikke livstruende skadet.

Politiadvokaten sier det var mange vitner til den alvorlige hendelsen.

FOLKERIKT: Mange var ute i Torggata lørdag kveld. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det var mange mennesker ute, men jeg har ikke noe konkret tall. Noen vitner er allerede avhørt og vi jobber med å få full oversikt over det samlede vitnegalleriet, sier han.

I tillegg jobber politiet med å innhente elektroniske spor, som overvåkingsvideoer fra Torggata.

Ny forsvarer

Fengslingsmøtet vil etter planen foregå i Oslo tingrett klokken 14, mandag ettermiddag.

Siktede har byttet forsvarer til Sverre Sjøvold i Advokatfirmaet Hasle. Advokaten bekrefter at hans klient erkjenner straffskyld etter siktelsen.

– Han er veldig lei seg for det som har skjedd, sier Sjøvold.

Han opplyser om at siktede samtykker til fengsling for å gi politiet ro til å gjennomføre de etterforskningsskrittene de har behov for å gjøre.