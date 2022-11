Gikk på samme nettbutikkfelle: – Kan ikke forstå at jeg ble lurt

Daglig får Forbrukerrådet henvendelser fra forbrukere rundt omkring i Norge som opplever å bli svindlet når de handler på nett.

– Dette er et stort forbrukerproblem. Vi handler mer på nett, og vi ser det er en arena for svindlere, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket til TV 2.

Hun forteller at svindlerne har blitt mer sofistikerte, og at man må lete godt og være veldig observant for ikke å bli lurt.

FREMSTÅR NORSK: Denne nettsiden utgir seg for å ligge i Oslo, men har egentlig adresse i Toronto i Canada. Foto: Skjermbilde

Fikk falske varer

Anges Katrine Hagen (64) fra Nesodden ønsket seg et par nye, gode sandaler. Da hun fikk opp annonser for det som ble kalt ortopediske sandaler fra en nettbutikk, sjekket hun nettsiden nøye, forteller hun.

– Skoene hadde demping og så ut som de var gode å gå i. Det så ut som sandalene var godt laget. Disse var til og med på salg, så det var fristende, sier hun til TV 2.

Hagen valgte å kjøpe skoene betale med betalingstjenesten Klarna, som nettbutikken hadde avtale med.

Men da pakken med sandalen kom, var de slett ikke slik hun hadde sett dem for seg.

– Det var jo sandaler laget i plastikk. Det var absolutt ikke noe ortopedisk med disse, sier hun.

Hagen bestemte seg for å klage, og etter mye e-postutveksling med selskapet, kom firmaet fram til at hun kunne returnere varen - til Kina.

PLASTIKK: Det som skulle være ortopediske sandaler viste seg å ikke ha de kvalitetene som ble lovet. Til høyre ser man bilder av sandalene som kom i posten. Foto: Skjermbild/Privat

– Det var da jeg oppdaget at nettbutikken var utenlandsk. Returkostnadene var jo dobbelt så mye som selve sandalen, sier Hagen.

Nettbutikken er nå lagt ned, men selskapet bak butikken, driver også to andre nettbutikker. Da TV 2 søkte opp domenet, viste det seg at firmaet holder til i Toronto.

Falske nettbutikker https://www.karlsenboutique.com og https://caviera-oslo.com/ fremstår norske. Men er registeret i en adresse i Toronto i Canada.

– Jeg blir irritert og forbannet. Det er jo ikke mye penger, men hvis mange nok bestiller sko, blir det store penger for det firmaet. Dette gjør at jeg blir skeptisk nettbutikker generelt.

Fikk aldri varene

For Sunisa Chatmongkol (48) fra Bærum gikk nettbutikk-handelen enda verre.

Hun ønsket seg både nye sko og vesker, og fant dette på nett. Vesken hun kjøpte, trodde hun at hun bestilte hos Guess Norge, og skoene hos Converse Norge.

– Jeg kjøpte en veske og to lommebøker fra Guess, og to par sko fra Converse, sier Chatmongkol.

Hun hadde ingen mistanke om at nettbutikkene var falske.

– De så helt ekte ut, sier hun til TV 2.

Chatmongkol la til sammen igjen 2677 kroner i de to nettbutikkene. Varene mottok hun aldri.

– Jeg blir så sint og kan ikke forstå at jeg ble lurt, sier hun.

Se Forbrukerrådets liste over utenlandske nettbutikker som ser norske ut lenger ned i saken.

Kritisk til Google

Hagen og Chatmongkol er langt fra alene om å ha opplevd å bli lurt.

Forbrukerrådet snakker ofte med frustrerte forbrukere som får skyhøye tollregninger og produkter som ikke lever opp til forventningene.

– Man kan få store overraskelser. Dersom man ønsker å returnere varen, risikerer man et skyhøyt portogebyr. Å sende en jerngryte til for eksempel Kina er svært kostbar, sier Inger Lise Blyverket.

ADVARER: Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket advarer mot utenlandske nettbutikker med norsk drakt og ber forbrukerne være på vakt. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Søker man for eksempel på «Guess Norge» og «Converse Norge», kommer det raskt opp forslag til nettbutikker øverst på søkemotoren. De to øverste treffene er begge falske butikker som tilsynelatende selger merkevarer som aldri kommer fram.

Forbrukerrådet er kritisk til dette.

– Vi mener at det er problematisk at slike butikker dukker opp øverst i søkeresultatene. Derfor blir det desto viktigere å være oppmerksom på hva som kjennetegner utenlandske nettbutikker.

Ifølge Google Norge undersøker de annonsene som de nå er gjort oppmerksomme på.

– Når folk benytter vår plattform til å handle på nett, ønsker vi å være sikre på at de får en trygg opplevelse. Derfor har vi strenge retningslinjer og tar nødvendige grep når vi oppdager mulige brudd, skriver Google Norge i en e-post til TV 2.

MERKEVARE: Denne falske nettbutikken selger Guess-produkter. Foto: Skjermbilde

– Klarna trygghetsstempel

Siden Anges Katrine Hagen betalte gjennom Klarna, har hun fått pengene tilbake. Hun sier likevel at Klarna må unngå å ha kontakt med useriøse firmaer.

– Klarna blir useriøse og mister tillitten når de samarbeider med falske nettbutikker. De må undersøke mer grundig hvem de gjør tjenester for, sier Hagen.

Forbrukerrådet har oppfordret Klarna til å være mer restriktive overfor hvilke nettbutikker de stiller med betalingsløsning for.

– Det at forbrukeren kan velge Klarna framstår nemlig som et kvalitets- og trygghetsstempel for mange, sier forbrukerdirektør Blyverket.

Ifølge den svenske betalingstjenesten Klarna har de en «semi-automatisk onboarding-prosess» som gjør at bedrifter som ønsker å jobbe med Klarna kan komme raskt og smidig i gang.

KLARNA: På denne nettbutikken får man muligheten til å betale med Klarna. Foto: Skjermbilde

– I den prosessen blir det kontrollert at selskapene overholder relevante lover og regler. Vi gjør også manuelle kontroller for å stoppe butikker som for eksempel ikke oppfyller våre etiske retningslinjer, sier Filippa Bolz, presseansvarlig for Klarna i Norden til TV 2.

Butikkene som er nevnt i denne saken blir nå undersøkt av Klarna. Bolz sier at de har en kjøperbeskyttelse som sikrer at kunder slipper å betale for en vare de har kjøpt som er feil eller ikke levert.

– Dersom kunden har brukt Klarnas faktura, settes fakturaen på pause til etterforskningen av saken er avsluttet. Dersom vi mener det er brudd på våre retningslinjer, slettes fakturaen. Kunden slipper da å bruke penger på kjøpet, sier Bolz.

Tips oss Misfornøyd med et kjøp eller en tjeneste, eller har du tips om andre små og store forbrukersaker? Kontakt vår journalist på renold@tv2.no.

Forbrukerrådet med klart råd

Ifølge Forbrukerrådet blir gjennomføringen av angrerett nærmest umulig når varen ikke kommer fram eller når selger gjør seg utilgjengelig.

– I disse tilfellene må forbrukerne forholde seg til Klarna. Vi mener beskyttelse ikke dekker alle rettighetene en forbruker har, sier Blyverket.

Hun sier videre at man har samme rettigheter overfor kredittyter som overfor selger, hvis du har betalt noe for kreditten.

– Når Klarna gir deg gratis faktura, gjelder ikke denne regelen. Da er du prisgitt Klarnas egne vilkår, som ikke gir deg like gode rettigheter, sier hun.

Derfor anbefaler Forbrukerrådet alltid folk å betale med kort ved netthandel.

– Du har samme rettigheter ved bruk av vanlig bankkort fra Visa eller Mastercard som ved kjøp med kredittkort, men merk at klagefristen er kortere, sier Blyverket.

Hun ber folk dobbeltsjekke informasjon før man handler.

– Finner du ingen kontaktinformasjon til selskapet utenom et kontaktskjema bør varsellampene blinke. Har du hørt om butikken før? Ta også en nøye titt på produktbeskrivelsen, bildeteksten og eventuelle brukeranmeldelser, sier Blyverket til TV 2.

TV 2 har vært i kontakt med nettbutikkene som nevnes i denne saken for en kommentar, men foreløpig ikke lyktes.