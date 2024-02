– Gikk på jobb med nesten 40 i feber

– Arbeidsmengden er så stor at det er mulig å gjøre feil. Og det tåler ikke rettssikkerheten. Det kan skje at jeg overser et drap, sier professor og rettsmedisiner Peer Kåre Lilleng.

Han luftet frustrasjonen i Bergens Tidende mandag denne uken. I flere artikler har avisen satt søkelys på kapasitetsproblemene ved Gades Institutt i Bergen.

Her gjennomføres obduksjoner i blant annet saker om vold, mistenkelige dødsfall og drap fra store deler av Vestlandet.

Lilleng er eneste rettsmedisiner i full stilling. Han mener selv han obduserer rundt 150 mennesker i året.

– Nå begynner sakene å hope seg opp. Jeg ser bare at mengden øker. Vi er for få ansatte.

TRAVEL: Peer Kåre Lilleng mener han nærmer seg totalt 8000 obduksjoner i sin arbeidskarriere. De siste årene har det blitt stadig travlere. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Obduserte med nesten 40 i feber

Når TV 2 skal intervjue han på Haukeland, ringer en stortingspolitiker fra justiskomiteen.



– Jeg fortalte han at det er mye verre enn det som står i avisen, sier Lilleng etter å ha lagt på.

Nede i obduksjonssalen fortsetter rettsmedisineren å fortelle om en arbeidssituasjon «som ikke er forsvarlig».

Senest i forrige uke innrømmer rettsmedisineren at han gikk på jobb med 39–40 i feber og gjennomførte en obduksjon.

– Jeg har gjennomført opp mot 8000 obduksjoner og bruker en mal, så jeg er ganske trent i det. Men man bør jo være 100 prosent.

– Blir noen syke, så er det total krise, legger han til.

– Spørsmål om tid



Han får riktig nok hjelp av to personer i hver sin stilling på 25 prosent. En av dem er Inge Morild, som egentlig er pensjonert.

– Ved sykdom hos Lilleng faller det hele sammen, selv om jeg prøver å hjelpe til, sier Morild til TV 2.

– Det er bare et spørsmål om tid når én ikke orker lenger. Det kan være obduksjonsteknikeren, det kan være en på 25 prosent stilling. Eller det kan være meg. Så dette kan ikke fortsette, sier Lilleng.

ALENE: Han får hjelp av to personer i 25 prosent stilling, men ellers er Lilleng alene som rettsmedisiner i Bergen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Senest denne uken har Lilleng fått nok en viktig obduksjon på bordet.



Trebarnsmoren som ble drept søndag kveld i Fana, hadde flere stikkskader i kroppen.

Statsadvokaten bekymret

Flere drap på kort tid, og «den uforsvarlige» bemanningen, gjør at obduksjoner havner i kø.

Torsdag skrev Dagbladet at politiet fremdeles ikke vet dødsårsaken i to mistenkelige dødsfall i Øygarden i starten av desember.

– Det har å gjøre med ventetiden på Gades Institutt, sier politiadvokat Linn Skaar Sætre til avisen.

– Generelt er det viktig at politiet får raske svar, slik at man kan iverksette en riktig innrettet etterforskning, sier førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen i Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter.

BEKYMRET: Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen i Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Han er bekymret over situasjonen på Gades. For påtalemakten er informasjonen fra rettsmedisinerne svært viktig. Ofte helt avgjørende.

– Vi har flere eksempel på at drapssaker er oppklart på bakgrunn av informasjon fra rettsmedisinere. Og vi har stoppet rettsprosesser på bakgrunn av ny informasjon fra dem.

– Viss tjenesten ikke er god nok, hva kan det føre til for dere?

– Det kan bety at vi ikke avklarer dødsfall som skulle vært etterforsket og påtalt. Det kan bety at vi ikke oppdager drap. Og det kan bety at vi går i retten med utilstrekkelig informasjon, svarer førstestatsadvokaten.

OBDUKSJON: Senest denne uken fikk rettsmedisineren sitt tredje drapsoppdrag i 2024. Her undersøker krimteknikere åstedet i Fana bydel, der en mann (33) er siktet for å ha drept sin kone (24). Foto: Robert Reinlund / TV 2

Universitet erkjenner «krevende situasjon»

Årsaken til at det har blitt slik er sammensatt.



Men både Lilleng og Morild peker særlig på organiseringen i Bergen. Det er Universitetet i Bergen som er arbeidsgiver for rettsmedisinerne. Andre steder ligger rettsmedisin under helseforetakene.

Lilleng mener det er vanskelig å forstå at det ikke ansettes flere.

– Jeg har hatt mange samtaler med instituttet om hvordan dette skal gjøres. Det er enighet, men det skjer ingenting. Det er for eksempel ikke ansatt noen i professoratet som er ledig etter Morild, sier Lilleng oppgitt.

Professor og dekan Per Sigvald Bakke ved Det medisinske fakultet erkjenner at situasjonen er krevende. Han sier den har vært bekymringsfull «en god stund».

– Vi har prøvd å rekruttere flere rettsmedisinere til disse jobbene. Men vi har ikke lykkes, forklarer han.

Og viser til at UiB nå vil ha dialog med Helse Bergen om at de tar over driften av Gades Institutt, etter modell fra ellers i Norge.

– Vi tror det er lettere for de å rekruttere folk, sier Bakke.

– Hvor lang tid vil det ta?

– Det er veldig vanskelig å si. Utdanning til rettspatolog er en lang utdanning. Men på sykehuset er det flere patologer. Gitt at vi får til virksomhetsoverdragelse, så håper vi at det i løpet av noen år kan komme på plass flere.

«DYPT BEKYMRET»: Fylkeslege Sjur Lehmann med Statsforvalteren i Vestland. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Ingen har tilsyn

Også fylkeslegen stemmer i bekymringen over situasjonen på Gades Institutt.

– Dette er et svært viktig samfunnsoppdrag som universitetet har. Det bør gjennomgås for å se om det er godt nok løst, sier fylkeslege Sjur Lehmann hos Statsforvalteren i Vestland.

Men de har ikke tilsynsmyndighet hos Gades Institutt. Det er det egentlig ingen som har. De faller mellom flere stoler.

– Det ligger både under kunnskaps-, helse- og justis-sektoren. Det er kanskje noe av det vanskelige her. At en bestemt myndighet sier hva de forventer og hvordan det skal være; det er ikke tydelig nok her, sier Lehmann.

Også han tenker på rettssikkerheten.

– Det er grunn til dyp bekymring for om dette er godt nok i Vestland fylke nå.



Justisministeren vil ikke kommentere

TV 2 har spurt justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) om hva hun synes om situasjonen for rettsmedisinske undersøkelser i Bergen og om bemanningen er akseptabel for henne.

Kommunikasjonsavdelingen svarer at «dette hører under Helse- og omsorgsdepartementet, så du må ta kontakt med dem».

SVARER IKKE: Via Justisdepartementets kommunikasjonsavdeling har TV 2 bedt statsråd Emilie Enger Mehl (Sp) kommentere alarmen som slås i Bergen. De henviser videre til Helsedepartementet. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Når TV 2 spør tilbake om justisministeren likevel har en kommentar til at en rettsmedisiner sier det er fare for justismord, er svaret nok en gang at vi må kontakte Helse- og omsorgsdepartementet.

Justis- og beredskapsdepartementet legger likevel til at de har «tatt tak i bekymringene fra fagmiljøet» og at de har hatt møte med Riksadvokaten og Politidirektoratet for deres «perspektiv på de utfordringene».

– Kjenner ikke forholdene i Bergen

Så får TV 2 svar av Helse- og omsorgsdepartementet, der helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har fått flere av de samme spørsmålene.

TV 2 har også spurt om hun er enig i at Helse Bergen bør overta ansvaret fra UiB, samt om det er aktuelt å gjøre rettsmedisin til egen spesialitet i utdanningen for å sikre bedre rekruttering.

– Regjeringen vil i nasjonal helse- og samhandlingsplan legge frem tiltak for å styrke tilgangen til fagfolk innen helsetjenesten, svarer statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt.

Han sier departementet ikke kan gå inn i enkeltsaker og at de «kjenner ikke forholdene i Bergen».

– Det er heller ikke departementet som styrer hvordan de rettsmedisinske tjenestene konkret blir ivaretatt. Dette er et ansvar helseforetaket og sykehusene har, og det er deres ansvar å følge opp, slik jeg forventer at gjøres.

Men det er altså UiB som organiserer rettsmedisin i Bergen og slik har det vært i mange år.

Direktør Gunnar Mellgren på Laboratorieklinikken i Helse Bergen bekrefter at universitetet nå har tatt initiativ til et møte.

– En eventuell virksomhetsoverdragelse av rettsmedisin til Helse Bergen vil bli diskutert når utfordringsbildet knyttet til virksomheten og politiets fremtidige behov er kartlagt i større detalj.