Gikk ned ti kilo under graviditeten: – Var veldig redd

Ronja Trolie slet seg gjennom to graviditeter med alvorlig svangerskapskvalme. – Et stort problem at kvinner ikke blir trodd, sier overlege.

Graviditeten fikk en brutal start for Ronja Trolie (39).

Så fort hun ble gravid ble hun intenst kvalm og kastet opp ukontrollert. Fordi Ronja slet med å fungere som normalt var hun rask med å bestille en time hos fastlegen.

– Legen bekreftet graviditeten, men da jeg tok opp den intense kvalmen ble jeg fortalt at det var helt normalt å være kvalm i starten av en graviditet, sier Trolie.



Hun hadde aldri hørt om alvorlig svangerskapskvalme, eller hyperemesis.

PRIORITERES IKKE: Ronja Trolie sammen med sitt andre barn. Hun var plaget av sterk kvalme i begge svangerskap og opplever at kvinnesykdommer ikke prioriteres nok Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Jeg hadde jo ikke noe sammenligningsgrunnlag, så det var vanskelig å argumentere for at dette ikke var normalt. Etter timen husker jeg at jeg tenkte at «alle» får til dette, men ikke jeg.



Lå inne på et mørkt rom

Ukene gikk, og kvalmen vedvarte. Trolie tilbrakte dagene sengeliggende inne på et mørkt rom.

– Jeg var konstant kvalm og kastet opp hele tiden. Når det ikke var noe mer å kaste opp, kastet jeg opp magesyre. Jeg fikk nesten ikke i meg noen ting.



– Jeg gikk fra å være frisk til å bli omtrent pleietrengende over natten, sier hun.



Litt yoghurt, noen eplebiter og vann var det eneste Trolie fikk i seg på flere uker.

– Det var helt forferdelig og jeg var veldig redd, spesielt for fosteret som ikke fikk noe særlig næring å vokse på, sier hun.

Tilfeldigheter skulle ha det til at hun senere ble hasteinnlagt på sykehuset.

– Stor lidelse

Det er ikke uvanlig at kvinner som blir rammet av svangerskapskvalme strever med å bli tatt på alvor.

Det forteller overlege og professor Jone Trovik. Hun jobber på kvinneklinikken ved Haukeland universitetssykehus.

– Det er et stort problem at kvinner sliter med å bli trodd i helsevesenet. Vi ser det i forbindelse med svangerskapskvalme og vi ser det i forbindelse med endometriose, bare for å nevne noe, sier Trovik.

Overlegen forteller at utfordringene med å få tidlig behandling er særlig utbredt blant lidelser hvor det er vanskelig å skille de «normale» symptomene fra de unormale.

– Det er normalt å være kvalm under svangerskapet, og det er normalt å ha mensensmerter. Derfor blir det vanskelig å skille de som sliter utover normalen når det kommer til for eksempel svangerskapskvalme eller endometriose, sier Trovik.



Ble lagt inn

Etter flere uker sengeliggende skulle Trolie på en tidlig ultralyd. Timen hadde hun bestilt hos en privat lege.

– Legen spurte raskt hvordan det gikk med meg, fordi han så at jeg var dårlig. Da jeg fortalte om kvalmen tok han en urinprøve for å sjekke hvordan det sto til, forteller hun.

Ifølge Trolie viste prøven at hun var svært dehydrert, og hun ble sendt rett til sykehuset for innleggelse.

TRIST: Ronja Trolie synes det er trist at kvinner må kjempe for å bli hørt i helsevesenet. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Det er så trist at det skal være sånn. At vi kvinner må kjempe for å bli trodd i det offentlige helsevesenet. Jeg forstår at førstelinjetjenesten ikke kan vite alt, men jeg kunne ønske at vi ble tatt på alvor, sier hun.

De første månedene av svangerskapet gikk hun ned ti kilo.

– Det var beinhard jobbing for ikke å gå ned mer. Det sier noe om hvor mye jeg kastet opp og hvor lite jeg fikk i meg, forteller hun.

Ikke godkjent for gravide

Mye av berøringsangsten for å gi god og tidlig behandling til gravide som sliter med kvalme, handler om at det ikke har vært kvalmestillende medikamenter på markedet som har vært offentlig godkjent for gravide, mener overlege Trovik.

– Det er trist, fordi det er en stor lidelse for de kvinnene som blir rammet. Lidelsen er faktisk så stor at fem prosent av de som blir rammet velger å ta abort, fordi de ikke holder ut, sier Trovik.

Et lite gjennombrudd

Men et slags gjennombrudd kom i januar 2023, da den kvalmestillende medisinen Xonvea ble godkjent for gravide i Norge.

– Dette var en gledelig nyhet fordi det blir litt lavere terskel for å skrive ut resepter til gravide som sliter med kvalme, sier Trovik.



Trolie fikk selv Xonvea under sitt andre svangerskap. Hun kastet opp mindre, men kvalmen satte henne fremdeles ut av spill.

MODERAT EFFEKT: Ronja Trolie fikk moderat effekt av den nye medisinen mot svangerskapskvalme. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Både den nye medisinen og bedre oppfølging hjalp meg under det andre svangerskapet. Det var fremdeles tungt, og jeg var mye dårlig, men jeg slapp å bli lagt inn og kastet ikke opp like mye, forteller hun.



Ifølge overlege og professor Trovik har Xonvea moderat effekt.

– På papiret har den moderat effekt, men alle er jo forskjellige. For noen er effekten svært god, og for andre funker den ikke i det hele tatt, forteller hun.

Stort kunnskapshull

At det finnes et stort kunnskapshull og at mange gravide med svangerskapskvalme får behandling for sent, bekrefter også forsker Hedvig Nordeng.

Nordeng er professor ved Farmasøytisk institutt ved UiO og leder av forskningsgruppen PharmaSafe. Hun forsker blant annet på bruk og sikkerhet ved legemidler blant gravide og ammende.

I en studie utført av blant annet Nordeng selv, intervjuet de over hundre kvinner med hyperemesis.

– Rundt tre av fire endte opp med innleggelse på sykehus med alvorlig vekttap og dehydrering. Det viser at behandlingen i forkant ikke har vært god nok, sier Nordeng.



Ikke inkludert

Nordeng forteller at før koronapandemien ble gravide stort sett ekskludert fra å delta i kliniske studier på legemidler og vaksiner.

– Da ble vaksinene også testet på gravide. Dette var et viktig steg i riktig retning. Det kom retningslinjer i 2001 som sa at kvinner ikke skulle bli ekskludert fra kliniske studier, men det tok en del år før det faktisk skjedde noe i praksis.



At legemidler blir testet og godkjent for gravide, slik som Xonvea, er viktig fordi det blir lavere terskel for behandlere og forskrive medisiner og gi behandling, ifølge Nordeng.

– Rundt fem prosent av legemidlene har blitt testet på gravide når de slippes på markedet. Det er altfor lite og gjør at vi har store kunnskapshull.

– Det igjen fører til mye usikkerhet blant både forskrivere og pasienter, om legemidlet kan brukes av gravide, sier Nordeng.

Hun forteller at gravide i dag må være litt detektiver selv for å få rett behandling for svangerskapskvalme.

Ikke bare negativt

Til tross for to vanskelige svangerskap og mye frustrasjon forteller Trolie at hun også har fått god hjelp, spesielt av jordmor.

– Da jeg først fikk diagnosen hyperemesis under det første svangerskapet, ble alt lettere andre gangen. Vi planla godt, fikk tidlig oppfølging og veldig god hjelp av jordmor, forteller hun.



HADDE EFFEKT: Ronja Trolies andre svangerskap gikk noe lettere grunnet den nye medisinen mot svangerskapskvalme. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Selv vurderte Trovik aldri å ta abort.

– Jeg forstår at noen gjør det, fordi det er helt forferdelig å bli satt ut av spill i ni måneder. Selv tenkte jeg jo på hvordan jeg kunne få kvalmen til å gå bort, og også om jeg skulle få enda et barn, men jeg vurderte aldri å ta abort, sier hun.