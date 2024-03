Gikk konkurs etter vold med jernstenger

Ifølge avisa Raumnes ble fire personer sendt til legevakten etter slåsskampen i februar i fjor. Og de skriver at det skal ha blitt observert bruk av jernstenger.

Hva slags skader avdøde fikk er ikke TV 2 kjent med.

Alvorlig voldshendelse

I sluttredegjørelsen til tingretten i forbindelse med konkursen fra advokatfirmaet, Halvorsen og co, omtales hendelsen.

– Selskapet hadde normal drift fra høsten 2022 og fram til februar 2023. Driften ble imidlertid stanset på dette tidspunktet grunnet en voldshendelse som satte styreleder ut av spill, og som medførte at han ikke klarte å drive selskapet videre, heter det.



Selskapet hadde gjeld på nær en million kroner da det ble begjært konkurs.

– Jeg husker vi hadde et veldig fint møte med avdøde. Han fortalte om en voldshendelse og var veldig lei seg og oppgitt over at firmaet hans gikk overende, sier advokat Ahmed Butt til TV 2.

Ble skutt

Han var med på å behandle saken i advokatfirmaet på Lillestrøm.

Politiet bekreftet tirsdag at den 44 år gamle mannen ble skutt, og at de jakter på en eller flere ukjente gjerningspersoner. Et av forholdene som etterforskes er voldshendelsen og konkursen i selskapet.

SAUMFARER HYTTA: Krimteknikere fra politiet undersøker drapsåstedet. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Vi er kjent med denne voldshendelsen, og alle slike omstendigheter er relevante å se nærmere på. Vi er også kjent med omrisset av dette med konkursen. Dette er kjente opplysninger som vi også undersøker, sier politiadvokat Christine Lundstein.



VG har tidligere erfart at både den avdøde og lillebroren var blant de fire involverte voldshendelsen.



– Har dere avhørt de involverte i hendelsen med jernstenger?

– Jeg kan ikke si noe om hvilke vitner vi har avhørt ennå. Men til sammen har 15 til 25 vitner blitt avhørt, sier politiadvokaten.



Hun bekrefter at politiet kartlegger mannens gjeldssituasjon.

– Vi er kjent med at det skal ha vært noen som har skyldt ham penger. Det er litt uklart om også han har skyldt noen penger. Vi innhenter informasjon rundt dette.

Ordknapp om funn

Politiet vil ikke svare på om de har beslaglagt drapsvåpenet. De kartlegger nå alle bevegelser i hytteområdet.

– Har dere noen mistenkte?



– Vi ønsker ikke si noe om hva vi vet og hva vi jobber med. Så det kan jeg ikke kommentere.



SPERRET: Et stort område ble sperret av under etterforsknigen. Foto: Javad Parsa / NTB Foto: Javad Parsa / NTB

– Er det nye siktede i saken?



– Nei.



– Regner du med raske pågripelser?

– Det er tidlig i etterforskningen, men vi kan ikke utelukke noe.

– Er lillebroren nå utenfor mistanke?

– Han har status som siktet. I denne fasen kan vi ikke slippe det sporet helt. Vi må etterforske opp mot ham også, for å avklare om han har hatt en rolle i saken eller ikke.

Lillebror siktet

– Har han oppgitt navngitte personer som har vært i hytta da drapet skjedde?

– Vi kan ikke si hva som er sagt i avhør. Eller om vi har opplysninger om at andre har vært i hytta rundt gjerningstidspunktet, framholder politiadvokat, Christine Lundstein.

Det var i forrige uke politiet startet etterforskning etter at en 44 år gammel mann ble funnet skutt i en hytte i Nord Odal. Lillebroren ble siktet for drap, men mistankegrunnlaget er svekket og han ble ikke framstilt for varetektsfengsling.

Etterforskningen av drapet pågår fortsatt for fullt med bistand fra Kripos. Hvilke beslag som er gjort ønsker ikke politiet å uttale seg om.

TV 2 har i dag forsøkt å få kontakt med bistandsadvokaten til brødrenes far, uten resultat. Advokaten til lillebroren, Petter Bonde ønsker ikke å kommentere saken.