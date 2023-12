Gikk flere hundre millioner i minus

FOTBALLRETTIGHETER: Viaplay sikret seg i 2020 rettighetene for Premier Leauge fra 2022 til 2028. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Saken oppdateres!

Over en måned på overtid, etter å ha blitt utsatt to ganger, kom Viaplays kvartalsrapport for tredje kvartal fredag morgen.

Selskapet gikk 700 millioner svenske kroner i minus i tredje kvartal, skriver E24.

Nå vil de utstede aksjer for fire milliarder kroner for å få inn frisk kapital. I tillegg vil selskapet reforhandle 14,6 milliarder kroner i gjeld, skriver Dagens Næringsliv.

– Lanseringen av dagens rekapitaliseringspakke tar oss nærmere en avslutning av det som har vært en svært krevende periode for selskapet og aksjonærene, sier konstituert styreleder Simon Duffy i Viaplay Group i en pressemelding.

Strømmeselskapet har hatt store økonomiske problemer det siste året. I juni gikk tidligere konsernsjef Anders Jensen gikk av med umiddelbar virkning.

En måned senere varslet selskapet at over 25 prosent av de ansatte mistet jobben, ifølge E24. Samtidig tapte selskapet over 6 milliarder svenske kroner i årets andre kvartal.

I september ble det kjent at Schibsted, som eier blant annet VG, Aftenposten og Finn, hadde kjøpt opp rundt 10 prosent av selskapet.

Onsdag meldte svenske Dagens industri at Viaplay har blitt enig med tidligere eier om å selge tilbake selskapets britiske virksomhet.

Viaplay sikret de svært kostbare Premier League fra 2022 til 2028. Da hadde TV 2 hatt rettighetene i 12 år.