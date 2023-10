Gigantkran skal løfte bort Randklev bru på Dovrebanen

GIGANTISK: Kranen av merket Liebherr LR 11350 er en av verdens største beltegående kraner. Den veier rundt 1450 tonn og kan løfte 1350 tonn Foto: Bane NOR / BMS Heavy Cranes A/S

Det må 81 lastebiler til bare for å frakte krana. Nå er arbeidene i gang med å gjøre plass til krana ved jernbanebrua som falt ned under «Hans».

Ekstremværet «Hans» ødela et av brufundamentene under Randklev bru. Det førte 14. august til at jernbanebrua falt ned i Gudbrandsdalslågen. Siden har det ikke vært mulig å kjøre tog på Dovrebanen forbi Ringebu.

FALT NED: Randklev jernbanebru over Gudbrandsdalslågen ved Ringebu falt ned i elva etter ekstremværet «Hans» sine herjinger. Hvert av bruelementene veier 270 tonn. Foto: Harald Chr. Eiken / TV 2

Men nå skjer det ting ved bruvraket. Fra neste uke ankommer ikke mindre enn 81 lastebillass som til sammen frakter en av verdens største beltegående kraner.

Vurderer gjenbruk

Bane NOR har leid inn en Liebherr LR 11350 fra danske BMS Heavy Cranes AS. Den kan løfte 1350 tonn. Men når den skal lene seg de 58 meterne ut til det midterste bruelementet, klarer den 329 tonn.

Planen er å løfte de 270 tonn tunge bruelementene ut av elva og plassere de på land slik at de kan undersøkes for å se om det går an å bruke dem på nytt.

BYGGETOMT: Arbeidet med å gjøre plass til til gigantkranen er i gang ved Randklev bru i Ringebu. Foto: Bane NOR / Byggekamera.no

– Vi har etablert et område ved elva der krana skal rigges i første omgang, sier banedirektør Eivind Bjurstrøm i Bane NOR i en skriftlig uttalelse.

– Når vi har løftet bruelementene på land blir de to fagverkene lagt her og undersøkt for eventuelle skader. Det gir oss en optimal innsikt i hva som skal til for å reparere dem, og utføre jobben på stedet, sier Bjurstrøm.



UNDERSØKER: Banedirektør i Bane NOR, Eivind Bjurstrøm sier Bane NOR jobber med å se på en permanent, eventuelt en midlertidig, løsning for ny bruforbindelse over elva. De undersøker ulike muligheter, men Bjurstrøm sier det er for tidlig å si hvilken løsning de velger. Foto: TV 2

Dersom bruelementene kan gjenbrukes, vil det føre til at togsambandet kan komme raskere i gang igjen, uten at Bjurstrøm vil anslå noen dato.

Følg arbeidet «minutt for minutt» her via Bane NORs byggekamera.

Litt mindre buss for tog

På Dovrebanen går det nå bare tog mellom Oslo og Lillehammer og mellom Dombås og Trondheim. Mellom Lillehammer og Dombås er det buss for tog.



PLATTING: Her, på en fylling noen meter ut i Gudbrandsdalslågen, skal gigantkrana stå. Foto: Steinar Sletto, Øst-RIV AS / Bane NOR

Men Bane NOR bygger nå en midlertidig plattform ved Fåvang stasjon.

– Planen er at det fra midten av desember blir en kortest mulig strekning med buss for tog på Dovrebanen. Slik at det bare blir buss for tog mellom Fåvang og Ringebu mens man venter på at brua over elva blir reetablert, sier Bjurstrøm.

– På strekningen Ringebu - Dombås gikk det flere mindre jordras i etterkant av ekstremværet «Hans», som vi har jobbet med å utbedre. Denne delen av Dovrebanen vil etter planen åpne for persontogtrafikk i slutten av oktober.