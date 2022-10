Gigantfisk vekker oppsikt: – Enorm

Den enorme fisken ble funnet død og flytende i Nord-Atlanteren innenfor den portugisiske øygruppen Azorene i desember, skriver forskerne i en rapport utgitt først nå.

Fisken er av arten månefisk, og er ifølge forskerne den tyngste beinfisken som har blitt registrert noensinne.

Fisken ble slept til land hvor den ble veid ved hjelp av en gaffeltruck.

MASSIV: En av forfatterne bak rapporten mener den døde månefisken er en advarsel. Foto: Atlantic Naturalist

Nesten tre tonn

Vekta viste hele 2744 kilo, eller 2,7 tonn, noe som slår den forrige verdensrekorden med over 400 kilo, ifølge forskerne.

Det ble også tatt prøver for DNA-testing av den 3,25 meter lange månefisken.

José Nuno Gomez-Pereira, en av forfatterne bak forskningsrapporten, sier til CNN at det var trist at de fant gedigne månefisken død.

– Den må ha vært kongen av det åpne hav. Den enorme månefisken ligger nå begravd i en nasjonalpark på øya Faial i Azorene, sier han til kanalen.

Kan ha blitt truffet av båt

Gomes-Pereira legger til at funnet av månefisken er et tegn på at havet fortsatt er friskt nok til å opprettholde de tyngste eksemplarene som finnes.

– Men det er og en advarsel når det gjelder forurensing og båttrafikk nær oseaniske øyer.

Ifølge forskerne hadde månefisken et blåmerke på forsiden, som kan gi hint om hva som er dødsårsaken.

På blåmerket fant forskerne rester av rødmaling som vanligvis brukes på kjølene til båter, heter det i rapporten. Men forskerne slår ikke fast at det var en kollisjon med båt som forårsaket fiskens død.

Forskerne legger til at det gjenstår mye forskning for å forstå månefiskenes fysiologi og økosystem.