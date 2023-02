Generalsekretæren i presseforbundet: – Veldig uheldig for Nettavisen

LISTHAUGS VESKEBÆRER: Espen Teigen har vært rådgiver for Frp-leder Sylvi Listhaug og journalist i Nettavisen.Foto: Cornelius Poppe / NTB

NRK har tidligere meldt at Teigen lånte penger av én person som også har vært kilde i minst ni artikler han skrev for Nettavisen.

Teigen ble i november dømt av Forliksrådet til å betale 27.000 kroner tilbake til mannen.

Onsdag ble det klart at presseskandalen har et enda større omfang. Den tidligere kommunikasjonssjefen i Frp opplyser til Dagbladet at han også lånte penger av politikere og rådgivere på Stortinget mens han var politisk journalist i Nettavisen.

– Det er klart at det er en veldig uheldig sak for Nettavisen, sier generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund til TV 2.

BRUDD PÅ PRESSEETIKKEN: Elin Floberghagen er generalsekretær Norsk Presseforbund. Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: Gorm Kallestad

Hun fastslår at Nettavisen og Teigen rammes konkret av to punkter i de presseetiske reglene som er nedfelt i Vær Varsom Plakaten.

Floberghagen refererer punkt 2.2 om at redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.

– Det er helt klart at jeg har tabbet meg ut, og jeg tar ansvar for det. Det har vært en ufattelig jævlig tid. Det har jeg lært mye av. Og nå skal jeg sørge for å rydde opp, og komme meg opp på beina igjen, kommenterer Teigen.

Skammer seg

Teigens gjeld til to kilder og flere rådgivere og politikere på Stortinget mens han var politisk journalist rammes også av punkt 2.4 om at redaksjonelle medarbeidere ikke må utnytte sin stilling til å motta fordeler, som penger, sier hun.

– Hele kapittelet handler nettopp om behovet for redaktører og journalister om å passe på integriteten for å ikke svekke troverdigheten, sier Floberghagen.

– Kan dette skade tilliten til mediene generelt?

– Det er klart at det er en veldig uheldig sak for Nettavisen, det er det, men hvorvidt det rammer andre er krevende å svare på, sier Floberghagen.

Teigen beklager sterkt sin opptreden.

– Selvsagt er dette uheldig både for Nettavisen, leserne og meg. Dette er en tabbe jeg har gjort, og jeg har aldri skammet meg så mye i hele mitt liv. Min beklagelse går først til Nettavisens lesere, som har vært dem jeg har jobbet for. Men dette er mitt ansvar, sier han.

Gjennomgår alle artikler

Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum er enig i generalsekretærens vurdering.

– Jeg er enig med Floberghagen. Det fremgår av min egen leder om saken som ble publisert i Journalisten. Der siterer jeg de samme punktene, sier Stavrum til TV 2.

Teigen påstår gjelden ikke har påvirket hans jobb som journalist.

– Å påstå at jeg skal ha skrevet noe annerledes fordi jeg har lånt penger av folk jeg har kjent godt fra før av, forstår jeg ikke noe av. Jeg har ikke skrevet et eneste ord annerledes i en eneste sak på grunn av dette, bare så det er helt klart, sier han til TV 2.

Men Stavrum varsler overfor TV 2 at Nettavisen nå gransker alle artikler skrevet av den tidligere politiske journalisten.

REDAKTØR: Gunnar Stavrum er ansvarlig redaktør og administrerende direktør for Mediehuset Nettavisen. Foto: Aage Aune / TV 2

— Vår interesse dreier seg om mulighet for økonomiske bindinger som kan reise tvil om uavhengighet og integritet i Nettavisen, og derfor gjennomgår vi alle artikler Espen Teigen har skrevet etter at han ble ansatt hos oss i fjor, sier Stavrum.

Tillit opp til leserne å bedømme

Det er ikke opp til Teigen å vurdere lesernes tillit til journalistikken, påpeker Floberghagen.

– Dette handler ikke om hva du selv mener, men om hvordan folk oppfatter det, eller kan oppfatte det, sier hun.

Hun mener det er svært viktig at mediene er åpne i slike saker.

– Og der oppfatter jeg at Nettavisen har vært veldig åpen, og jeg synes det er bra at de har gått ut med det, og vil merke sakene, sier hun.

Teigen har vært rådgiver for Frps partileder Sylvi Listhaug i flere perioder, men sluttet som kommunikasjonssjef i partiet i mars i fjor.

Listhaug vil ikke svare

NRK melder at Teigen som kommunikasjonssjef i Fremskrittspartiet også tok opp private lån fra to av Norges ledende tobakkslobbyister. Det skjedde samtidig kjempet partiet hans for å tillate en ny type snus.

Kommunikasjonsdirektør Nils Erlimo i Swedish Match bekrefter overfor NRK at Teigen ba ham om et lån i februar 2022.

TV 2 har i to dager bedt Frp-ledelsen svare på om ansatte i Frp på Stortinget har lånt penger til Teigen, men Listhaug har ikke svart.

– Vi har ingen mulighet til å verken å ha oversikt over, eller gå ut med detaljerte opplysninger om ansattes privatøkonomi, sier Frps kommunikasjonssjef Jon Helgheim.