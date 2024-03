Gaza-krigen: Vurderer å kaste selskaper ut av Oljefondet

Flere selskaper risikerer å bli kastet ut av Statens pensjonsfond Utland, populært kalt Oljefondet.

Årsaken er Israels krigføring på Gazastripen og de israelske bosetningene på Vestbredden.

Det bekrefter Etikkrådet fredag kveld.

– Dramatisk

– Situasjonen på bakken i Gaza og på Vestbredden har utviklet seg på en dramatisk måte. Vi vurderer derfor nå å utelukke enkeltselskaper fra fondet, sier rådsmedlem Cecilie Hellestveit til TV 2.

ETIKER: Folkerettsekspert Cecilie Hellestveit er medlem i Etikkrådet Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Etikkrådet er utnevnt av Finansdepartement for å passe på at fondet ikke er investert i selskaper som bryter med de etiske retningslinjene.

– Etikkrådet skal blant annet anbefale utelukkelse av selskaper som er involvert på en måte som bidrar til brudd på krigens folkerett, sier Hellestveit.

– Dette er i tråd med endringen av våre retningslinjer fra 2021. Vi følger nøye og løpende med på situasjonen, legger hun til.

– Må respektere menneskerettigheter

TV 2 var torsdag i kontakt med Oljefondet.

– Som ansvarlig investor forventer vi at selskapene vi investerer i respekterer menneskerettighetene. Våre forventninger om menneskerettigheter er basert på internasjonale prinsipper og standarder, sier kommunikasjonssjef Line Aaltvedt.

SJEF: Oljefondet leder av Nicolai Tangen. Foto: Martin Berg Isaksen/TV 2

Hun forteller at selskaper som opererer i krig og konfliktområder har en økt risiko for å medvirke til menneskerettighetsbrudd og brudd på folkeretten, og de har derfor også et særlig ansvar for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

– Vi har i eierskapsarbeidet hatt særlig dialog med selskaper som har virksomhet og forretningsforbindelser i krig- og konfliktområder. I dialogen har vi ønsket å forstå selskapenes retningslinjer og risikovurderinger, oppfordret dem til å forebygge eller håndtere risiko, samt å rapportere om dette, sier Aaltvedt.

Flere utestengt tidligere

Hun understreker at det er Etikkrådet som har ansvar for å vurdere om fondets investeringer er i tråd med de etiske retningslinjene som er gitt av Finansdepartementet.

– Basert på Etikkrådets tilrådninger har Norges Bank utelukket flere selskaper på grunn av alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, sier Aaltvedt.

– Dette inkluderer blant annet Ashtrom Group Ltd, Electra Ltd og Elco Ltd i september 2021 med bakgrunn i selskapenes aktiviteter tilknyttet israelske bosettinger på Vestbredden.