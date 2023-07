Gatekunstfestival kritiseres: – Seksualisert

Den splitter nye gatekunstfestivalen «Nice Surprise» i Stavanger har skapt debatt de siste dagene.

Verket det er snakk om, er «The girl with the tiger tattoo» av kunstneren @nychos. Det viser en naken, halvgjennomsiktig kvinne.

– Vi har jo fått litt blandet kritikk for maleriet som er bak meg her, sier festivalsjef for «Nice Surprise», Tore Arholm Tobiassen.



Saken ble først omtalt av Stavanger Aftenblad.

ØNSKER KRITIKK VELKOMMEN: Festivalsjef Tore Arholm Tobiassen mener ikke det er en dum ting at det nyeste stykke gatekunst i Stavanger blir debattert. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Mener posituren er problematisk

Kunstner Siri Borgé publiserte et innlegg på Facebook hvor hun går hardt ut mot formidlingen. Hun mener det verket gir lite til byen som det står.

– Dette arbeidet viser en kvinne som lener seg over en stol som presser rumpa veldig unaturlig opp. Det er posituren som er seksualisert, sier Borgé.

UT PÅ FACEBOOK: Siri Borgé oppdaget verket før det var ferdigmalt, og uttrykte sin misnøye overfor festivalarrangørene. Hun hadde helst sett at «Nice surprise» revurderte. Foto: Skjermdump

Borgé understreker at hun ikke har noe imot nakenhet, eller nødvendigvis at det er en naken kvinne. Hun mener det ville vært noe annet om det var en ammende kvinne, for eksempel.



Da tror hun reaksjonene ville vært annerledes.

– Da tror jeg mange av de som kritiserer min kritikk ville blitt sure. Det er da det ville vært interessant å diskutere det, hvis det utfordrer, sier hun.

Skuelystne strømmer til

Etter å ha sett saken i avisen, bestemte Øyvind Bårdsen seg for å oppsøke kunstverket og gjøre seg opp en egen mening.

– Jeg synes ikke akkurat det blir seksualisert når man ser ribbeina og knokler og alt, det må jeg bare innrømme, ler han.



FORSTÅR: Øyvind Bårdsen kan se at noen mener kunstverket «The girl with the tiger tattoo» er seksualisert. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Men jeg skjønner at noen kan mene at det er det, legger Bårdsen til.



Andre forbipasserende er ikke like opptatt av hvorvidt verket er seksualisert eller ei.

– Det er flotte farger. Innholdet kan diskuteres, men jeg synes det er drittøft, sier Terje Erland.



– Jeg tenkte ikke på sex overhodet. Jeg tenkte mer det var opplysende og et fantastisk stykke arbeid, sier Agnes Håkonsen.

– Det slår inn åpne dører



Folk har vært både enige og uenige med Borgé etter hun publiserte innlegget. Hun trekker blant annet frem at kommunen har tildelt «Nice Surprise» 1,5 millioner kroner.

Skal ikke kunst provosere da?

– Selvfølgelig kan kunst provosere, men som oftest når god kunst provoserer så provoserende for det at der er en substans i det, sier Borgé og fortsetter:

KUNSTNER: Siri Borgé er for tiden i Berlin i Stavanger kommunes kunstnerbolig. Foto: Ljerka Kukurin

– Dette sier ingenting. Det slår inn åpne dører. Det er jo det jeg på en måte kritiserer, er jo at det er tanketomt.

Festivalsjefen tar imot kritikken, men forsvarer at arrangørene valgte kunstneren de valgte.

– Det synes jeg er helt greit at hun mener. Det må det være rom for, sier Tobiassen.

Han forklarer at den avbildede kvinnen er en ekte person som kunstneren har hatt et forhold til, og som han maler flere steder rundt om i verden.

Tobiassen trekker også frem den svarte boken som er avbildet, nemlig skisseboken til kunstneren. Den er nemlig hellig for gatekunstnere, forklarer festivalsjefen.



– Så det er ikke noe negativt fra hans side i hvert fall. Jeg tror ikke han er ute etter å provosere, sier han.



– Se for deg moren din



Borgé synes flere av stemmene som mener maleriet er helt uproblematisk ikke har satt seg godt nok inn i hva bildet egentlig fremstiller.

– Hvis folk ikke ser at dette her er et seksualisert bilde, så må de kanskje prøve å plassere seg selv i den posituren. Eller kjæresten, datteren, søsteren og gjerne moren sin, og se om de synes det er like lite seksualisert da, sier kunstneren.