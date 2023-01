Gard droppet alkohol - ekspertene har en klar beskjed om effekten

Det nærmer seg slutten på januar, og for enkelte betyr det slutten på en «hvit måned».

Konseptet som går ut på å avstå fra alkohol hele januar er en populær måte å starte det nye året på.

Men hvor mye har det å si for helsa, sånn egentlig?

Rullet med Tix – edru

En av dem som har testet konseptet er Gard Detlev Øksendal. I samarbeid med alkovettorganisasjonen av-og-til har han dokumentert prosessen for sine 36 000 følgere på Tiktok.

– I noen anledninger har det vært fristende og kanskje føltes naturlig å ta seg en øl eller to, sier han.

I løpet av måneden har han forsøkt å plassere seg i situasjoner der hans ellers ville drukket alkohol.

POSITIV: 26-åringen er glad for at han testet hvit måned. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det mest ekstreme jeg var med på var i forbindelse med TIXs konsert i Oslo Spektrum. I forkant var det et arrangement med gratis alkohol og rulling i russebuss med Tix.

Øksendal deltok med kun Pepsi Max og Redbull for hånden.

Vært mindre nedfor

– Jeg hadde nok hatt det gøyere med noen øl, men på slutten av kvelden og dagen etter var det sykt deilig.

26-åringen forteller at han jevnt over disse ukene, har følt seg bedre.

– Det er ikke noe tvil om at fylla og påfølgende fylleangst kan bringe med seg en slags «fylle-depresjon» i etterkant. Det har ikke skjedd i denne perioden. Jeg har vært mindre nedfor.

Også den fysiske formen har blitt merkbart bedre.

– Når jeg sluttet å drikke, var det lettere å gå ned i vekt. Det er det ingen tvil om. Man sklir ikke ut av døgnrytme og man spiser ikke drittmaten dagen derpå, sier han og legger til:

– Det er mye lettere å ta gode valg.

Helseeffekten

Helsemyndighetene er tydelig på at alt av alkoholinntak som kan begrenses, bør begrenses.

Derfor kan en hvit måned være et godt sted å starte, mener divisjonsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet, Linda Granlund.

OPPFORDRING: Helsedirektoratet mener alle bør sjekke sitt eget alkoholforbruk, og redusere om nødvendig. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– For mange vil det å kutte ut alkohol i en periode øke bevisstheten på hvordan det påvirker deg. For eksempel vil mange si at de får bedre søvnkvalitet og føler seg bedre, hvis de tidligere har drukket mye.

Granlund forteller at det nå i nyere tid er godt dokumentert at hvert eneste glass med alkohol er forbundet med en risiko, spesielt knyttet til ulike kreftformer.

– Vi sier: Ikke drikk for helsas skyld. Det har lenge vært en myte om at litt alkohol og spesielt litt rødvin er bra for å forebygge hjerte- og karsykdommer, men det stemmer ikke.

Så mange enheter kan man drikke

Helsedirektoratet har ingen anbefalinger til befolkningen når det gjelder alkoholforbruk.

– Nettopp på grunn av at det ikke er noen nedre grense for risiko, har vi frem til nå ment at det ikke er hensiktigsmessig å ha anbefaling på maks antall enheter.

Men i flere andre land anbefaler man maks ni enheter per uke for friske voksne av begge kjønn, forklarer Torgeir Gilje Lid.

Han er lege og forsker ved nasjonalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse-Vest.

– Tidligere ble et forbruk over 14 enheter for menn og ni enheter for kvinner kalt risikofylt forbruk. Men nå snakker vi om at det er risikofylt når det er over ni enheter og lavrisiko under dette, fordi risikoen er aldri null, påpeker Lid.

Trend som vil fortsette

Vinmonopolet merker at interessen for alkohol avtar, ikke bare i januar, men hele året.

EKSPANDERER: Vinmonopolet merker at flere er opptatt av denne hyllen. De jobber med å utvide utvalget. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Salget av alkoholholdige varer gikk nemlig ned med 18 prosent i fjor, mens salget av alkoholfritt gikk opp med 12 prosent.

– Det er en trend vi tror vil fortsette, sier kommunikasjonsrådgiver i Vinmonopolet, Kristine Sanne.

Sanne sier de tror at økt fokus på helse og velvære er blant årsakene.

– Det er «hipt» å være sunn, og spesielt blant de unge. Nå skal flere slå et slag for å kutte litt ned på alkoholen, forteller hun.

Tenke gjennom egne vaner

– En hvit måned er bra, enten det er i januar eller andre deler av året, sier legen og forskeren Lid.

Han heier på trenden, fordi han tror det bringer gode vaner inn i resten av året.

– Det har bidratt til at flere tenker gjennom egne vaner. Og det å gjennomføre en hvit måned gir en mulighet til å observere om ens eget alkoholforbruk har hatt negative effekter på helsa.

IGJEN: Øksendal tar gjerne en måned til uten alkohol. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Øksendal sier han garantert kommer til å dra på fylla igjen, men:

– Jeg kommer til å ta måneder igjen hvor jeg dropper alkohol.

Responsen blant følgerne på Tik-Tok har i stor grad vært positiv. Han tror samfunnet beveger seg i en retning der flere vil akseptere nykterhet.

– Jeg har prøvd perioder uten alkohol før, og da fikk jeg flere spørsmål og blikk. Nå var det flest som sa «jeg burde gjort det samme».