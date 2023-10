Går viralt med norsk sølvtøy: – Da jeg fikk mailen, trodde jeg ikke den var ekte

– Folk stilte spørsmål om hvor skjeene var fra. De var imponert, og plutselig var det én som skrev han hadde reist til Norge bare for skjeene, forteller Abdel-Rahman Sheikh Bozan til TV 2.

– Det kommer mange turistskip her til Haugesund. Flere har kommet for å møte meg, fortsetter han.

Og kanskje er det overraskende at det som har gjort den opprinnelig syriske haugesunderen kjent, er det erkenorske sølvbestikket mange har liggende i skap og skuffer hjemme.

– Dette betyr noe for folk. Noen av skjeene er så gamle som fra 1850-tallet. Det står navn og historie på hver eneste skje, slår han fast.

VED SIN LEST: Hjemme i Haugesund har sølvsmeden installert sitt eget verksted. Foto: Svein Morten Hagen / TV 2

Sheikh Bozan bruker nemlig gammelt sølvtøy mange får i dåps- eller konfirmasjonsgaver for å lage smykkene. Han er klar på hva som driver ham:

– Målet mitt er ikke bare å selge. Jeg vil videreføre dette til folk, slik at de kan gjøre det selv hjemme også. Gi arvesølvet nytt liv.

«Masterclass»: – Blir nervøs

På det sosiale mediet TikTok har sølvsmeden nå like under én million følgere på sine to kontoer med navnet Sheikhen Designs. Lillebror-kontoen er norskspråklig, mens den engelskspråklige hovedkontoen er aller mest populær.

– Nå vet mange i hele verden hva gammelt norsk sølvtøy er. Målet mitt er å vise verden hvor fint bestikk og sølv vi har i Norge, forklarer Sheikh Bozan.

I november venter neste utfordring. Da er han invitert til Dubai Watch Week for å holde en såkalt «masterclass» i gjenbruk i smykkedesign.

Dit kommer kjendiser, fotballstjerner, direktører i verdens største klokkeselskaper og folk fra alle slags luksusmerker.

– Jeg blir nervøs! Da jeg fikk den mailen trodde jeg ikke det var ekte. De sa jeg ble valgt ut av 100 andre smykkedesignere i verden, forteller Sheikh Bozan.

NYTT LIV: Fra bestikk ved et bord – eller i en skuff – har sølvtøyet blitt om til en ring. Foto: Svein Morten Hagen / TV 2

Selv om han jobber både som lærer og studerer fulltid i tillegg til smykkeproduksjonen, har han forberedt undervisningsopplegget for Dubai-kursene siden januar.

Han har samlet 100 skjeer og kartlagt historien til hver eneste av dem. Hver dag skal han ta imot ni gjester, som skal få være med å lage ring av en av disse.

– De skal få velge et design, og høre historien bak skjeen, forteller sølvsmeden. En kamerat som er oppvokst i Norge, trønderen Andreas Grønli, skal være med for å formidle historien bak sølvskjeene – etter planen i viking-kostyme. De ble kjent da han kom for å hente ringer han hadde bestilt – og det viste seg at han også snakket arabisk.

– Ungene støtter meg

Det var elevene han underviser i norsk og kroppsøving som først pushet Sheikh Bozan til å dele videoer av ringproduksjonen.

– Ungene støtter meg når jeg går med ringene hver dag. Det var de som sa «Abdel, du lager kule ringer. Du må begynne med TikTok og vise det til verden», forteller han. Til å begynne med var han ikke særlig glad i å engang vise ansiktet sitt i sosiale medier.

I ARBEID: Sheikh Bozan viser hvordan han jobber. Foto: Svein Morten Hagen / TV 2

Han flyktet først fra Syria etter at konfliktene brøt ut i landet i 2011. Da han fikk norsk statsborgerskap, sier han at han ønsket «å gi noe tilbake».

– Da begynte jeg på lektorutdanningen, og ville gjerne mestre språket enda bedre, og å kunne bli integrert. Derfor tok jeg nordisk på universitetet, forteller han videre. Der har han lært begge målformer, så vel som gammelnorsk.

– Norge har tatt meg så godt imot. Så jeg vil gi det lille ekstra. Gi litt tilbake.

– Jeg skjønner det ikke selv

Prosjektet startet i 2020, like før pandemien, etter at han hadde kjøpt ringer i Oslo som var laget av nettopp sølvtøy.

– Han jeg kjøpte det av fortalte litt om hvordan det var laget, og at selv om det var en slags trend nå, begynte det allerede på 40-/50-tallet, sier Sheikh Bozan.

Ringselgeren sa også at han håpte flere unge ville føre denne tradisjonen videre.

– Da korona kom, tenkte jeg at det bare var å «gønne på». Etter hver begynte jeg å reise rundt i Norge, samle på sølvtøy og leste med opp om historien.

SKATTER I SØLV: Noen av skjeene i Abdel-Rahmans samling. Foto: Privat Les mer SKATTER I SØLV: Noen av skjeene i Abdel-Rahmans samling. Foto: Privat Les mer SKATTER I SØLV: Noen av skjeene i Abdel-Rahmans samling. Foto: Privat Les mer

Etter hvert som videoene hans gikk viralt, ble historien hans også fanget opp av store medier i Midtøsten. Blant annet av den arabiskspråklige TV-giganten Al Arabiya:



– De er blant de som har fortalt om meg og om norske skjeer. Jeg har foreldre og familie som bor i Midtøsten, og som har sett det på TV, sier han. I en annen, men men ikke mindre viktig størrelsesorden, har også lokale Haugesunds Avis omtalt ham.

Selv synes han sølvskjeprosjektet har gått bedre enn han kunne ha forventet.

– Det begynte med en arveskje som hadde ligget i skuffen i flere år. Nå får jeg bestillinger fra rundt om i verden hver eneste dag. Jeg skjønner ikke selv hvordan det har gått så godt, sier han.

Neste prosjekt? I desember skal Sheikh Bozan reise rundt med sin makker Grønli for å ta imot bestillinger på julemarkeder rundt om i landet.

Han har også planer om å begynne å smelte om endestykkene på skjeene. Etter hver vil han bruke resirkulert sølv til å lage egne design.

– Målet er å bruke hele skjeen. Jeg har fått en bestilling på en giftering av omsmeltet sølv.