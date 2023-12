Går verden rundt

TRUFFET BRA: Kunstneren mener verket har truffet bra med tanke på at 2023 har vært et opprivende år, både nasjonalt og internasjonalt. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Har du kjørt E6 eller Ring 3 i Oslo og lurt på hvorfor det lyser TILLIT fra en høyblokk på Økern?

Eller kanskje du la merke til det på årets NRK P3 Gull-sending?

SYNLIG: Kunsten er godt synlig i terrenget. Foto: Yngve Bugge Drangsholt

Store lysende blokkbokstaver har forvandlet det gamle forlatte Økernsenteret. Kunstverket TILLIT er Norges største, ifølge kunstneren selv.

Kunstner Lars Ø. Rømberg forteller at prosjektet startet da han vant en konkurranse arrangert av Kunst i det offentlige rom (KORO) og kulturetaten i Oslo kommune.

STÅR BAK: Kunstneren Lars Ø. Ramberg står bak TILLIT. Foto: Privat

Konkurransen lød som følger: Kan kunstnere være en del av byutviklingens tidlige fase?

– Ofte kommer kunstnere inn i byutviklingen til sist for å pynte på det som ikke ble så fint, sier han.

Etter mange måneder med kreativ byutvikling med Økern sentrum, Oslo kommune og KORO, kjente Ramberg på behovet for å lage et stort kunstverk som alle i byen kunne få oppleve.

På Instagram deler Ramberg forskjellige bilder av kunstverket. Kommentarene er utelukkende positive.

Grep muligheten

Til vanlig jobber Ramberg og teamet hans i Berlin.

Det siste året har han derimot oppholdt seg store deler i et studio i det nedlagte Økernsenteret.

Mari Fredriksen Sundet, kunstfaglig prosjektleder i Oslo kommunes kunstsamling, forteller til TV 2 at Økernsenteret egentlig skulle rives. Men i siste minutt ble det reddet.

Ifølge Aftenposten har bygget stått tomt i nesten 20 år, og den muligheten utnyttet Ramberg.

– Jeg fikk et behov for å lage et kunstverk for hele byen, selv om ikke det var forutsetningen for oppgaven, forteller han.

17. januar i år sto bygget med de store lysende blokkbokstavene klart. I dag mener Ramberg det en stor del av den nye utviklingen på Økern.

Hvorfor «TILLIT»?

Men hvorfor står det akkurat «tillit»?

– Vi ønsket å kommunisere en verdi som ikke er så selvfølgelig lenger, men som er svært viktig.

I tillegg forteller Ramberg at ordet er et «palindrom», som vil si at det kan leses begge veier.

– Det gjør ordet nesten poetisk vakkert. TILLIT, som fenomen, går også begge veier, det er den usynlige avtalen, eller pakten i mellom oss. Uten den kan vi ikke lenger snakke om et «vi».

Og hvorfor akkurat på Økern?

– Alle vet det ikke er mye tillit på Økern. Det har stått stille og forfalt i mange år. Det har vært er kulturelt Synkehull. Jeg vokste opp på Bjerke før jeg flyktet til Berlin, så jeg kjenner området godt.

Han forteller at i en ellers tom og trist blokk stråler nå et 20-etasjers kunstverk om håp og forventning for bydelen.

– Midt i en jungel av betong, trafikk og asfalt lyser den viktigste verdien i samfunnet.



– Det er det kuleste kunstverket i Oslo på lenge, kommenterer en bruker på Instagram-innlegget over.



Hva med strømkostnadene?

Man skulle kanskje tro at et slikt kunstverk krever tonnevis av strøm, men ifølge både Ramberg og Sundet er verket blant de mest bærekraftige du kan finne.

– Lampene er klimanøytrale og bruker 20 watt hver, og tilsvarer til sammen en kokeplate. Alt annet av kabler og materialer er gjenbruk, sier Ramberg.

Varierte tilbakemeldinger

Ifølge kunstneren selv har verket gått verden rundt.

– Jeg får henvendelser fra hele verden. Økern er definitivt satt på verdenskartet.

VERDENSKJENT: I hele 60 land har presse og folk på sosiale medier omtalt kunstverket. Foto: Skjermbilde fra X

Også Sundet i Oslo kommune har tatt imot mange reaksjoner, både positive og negative.

– Noen er sinte fordi de ikke har tillit til byutviklingen i Oslo, mens andre synes det er fint.

I kommentarfeltet under Instagraminnlegget til Oslo kommunes kunstsamling er responsen positiv:

«Som beboer på Økern er jeg veldig glad for at noe skjer med høyblokka», lyder en kommentar.

Sundet forteller videre at tillit vekker forskjellige følelser i oss.

– Det er interessant, og er det kunstneren ville oppnå.

Kunstverket har nå en usikker fremtid, og verken Ramberg eller Sundet vet hvor lenge det skal stå. Det er det eieren av bygget som til syvende og siste bestemmer.

– Jeg håper TILLIT vil lyse opp bydelen lenge til, minst en vinter til, men det er opp til eierne av bygget. Personlig tror jeg at mange ikke lenger kan forestille seg Økern uten TILLIT, sier en optimistisk Ramberg.