Går til frontalangrep mot Erna Solberg: – Hun bløffer!

TV 2s prognose for kommunevalget viser at det er Høyre som stikker av med seieren i Oslo – så vidt. De leder med ett mandat.

Byrådsleder Raymond Johansen virker ikke å la seg påvirke av prognosen.

– Nå er det en måling som gjelder, den er 11. september. Vi ser at valget i Oslo kommer til å bli jevnt og hver eneste stemme teller. Nå er det en knallhard valgkamp, sier Johansen til TV 2.



Høyre vil fjerne eiendomsskatten i Oslo. At de skal kvitte seg med den, og samtidig ha råd til de ulike velferdstjenestene, har ikke Johansen tro på.

Utfordrer Høyre

– Jeg skal utfordre Høyre til å vise kortene sine og ikke drive med den «simsalabim» politikken de har. De har råd til alt, samtidig som de kan kutte i eiendomsskatt og alle mulige avgifter. Det er et regnestykke som ikke går opp.

Oslo Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg anbefaler Raymond Johansen å ta seg et avkjølende bad i sommervarmen. Han mener Høyre spiller med åpne kort og har tydelige prioriteringer.

– Vi har en klar plan for hvordan vi skal finansiere satsingen på eldreomsorgen i Oslo, hvordan skolene skal få råd til lærebøker, og hvordan vi skal gjøre det lettere for innbyggerne å få endene til å møtes, sier Lae Solberg til TV 2.

MAGI: Byrådslederen anklager Erna Solbergs politikk for å være av typen «simsalabim». Foto: Kristin Grønning / TV 2

Stygg sak

Oslos eldreomsorg har vært i hardt vær siste året. Avsløringene ved Ullern helsehus om manglende omsorg, lite bemanning og ansatte som ikke kommer når de blir ringt etter og historier ifra NRK om pasienter som har blitt liggende lenge alene på rommet, noen ganger i sin egen avføring, har rystet mange, og førte til at helsebyråd Robert Steen gikk av.

Likevel har ikke Raymond Johansen tro på at kommersielle aktører kan gjøre en bedre jobb i hovedstaden.

GIKK AV: Tidligere helsebyråd Robert Steen. Foto: Lage Ask / TV 2

– Vi har hatt private kommersielle aktører før i Oslo, og avdekket da veldig mye omsorgssvikt. Man får ikke flere sykepleiere eller helsefagarbeidere av å kommersialisere.

Lønn og pensjon

Erna Solberg sa i sin tale til landsstyremøte i begynnelsen av juni at de vil ha strenge krav om lønns- , pensjons- og arbeidsvilkår i det private, ifølge VG.

– Betyr det at hun nå tar enda flere velgere fra Arbeiderpartiet?



– Det spørs jo. Her er djevelen i detaljene og det er mye bløff ute og går.

LEDER: I skrivende stund ligger Høyre an til å ta over makten i hovedstaden. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Johansen erkjenner at hvis et kommersielt drevet sykehjem tar over for et kommunalt, så kan de overta de ansatte, betale lønnen deres.

Samtidig poengterer han at den kommunale pensjonsordningen ikke kan overføres til et privat selskap.

– Hvis Erna Solberg eller Eirik Lae Solberg skal sitte ned og diktere hva NHO, Spekter eller Virke skal forhandle om, så vær så god. Det tror jeg ikke de har mulighet til, og ikke i det hele tatt på pensjon.



Vil ha begge deler

Helsepolitisk talsperson i Høyre på Stortinget, Tone Wilhelmsen Trøen mener Johansens utspill om å snakke ned Høyres løsninger og private aktørers bidrag, begrenser mangfoldet og valgfriheten for de som trenger pleie i hovedstaden.

– Høyre mener hovedoppgavene i velferd og eldreomsorgen skal ivaretas av det offentlige, men å sikre et godt offentlig-privat samarbeid er avgjørende for å kunne gi de beste tjenestene fremover. Det er slått fast at det ikke er belegg for å si at overskuddet i private velferdsbedrifter oppstår som følge av lave lønns- og arbeidsvilkår eller ved å undergrave kvalitet, sier Wilhelmsen Trøen.

Johansen mener på sin side at erfaringene viser at de ansatte ikke har noen garanti for å beholde en like høy lønn ved privatisering:

– Vi ser at når vi har tatt tilbake blant annet sykehjemmene, så har folks lønn økt mellom 30.000 og 120.000 kroner, sier han.



BLÅ HIMMEL: Det var blå himmel i Oslo denne dagen. Skal vi tro målingene ser det ut til å bli et blått Oslo etter årets kommunevalg. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Utfordrer Lae Solberg er ikke overbevist.

– Johansen tar grundig feil når han sier at det ikke er mulig å stille krav om minst samme lønn for ansatte ved konkurranseutsetting. Han er tatt i bløff om dette før, men fortsetter utrolig nok å bløffe, sier Høyres byrådslederkandidat.

Nei til kommers

Johansen understreker at det er ikke nødvendigvis alle de private aktørene som er problemet. Det er de kommersielle.

– Aldri før har det vært flere private ideelle enn nå. Det vi så under Høyre var at private, kommersielle, multinasjonale selskaper overtok oppgavene fra de private ideelle som Frelsesarmeen, sier Johansen.



Feil, ifølge Høyre.

– Det er ikke multinasjonale selskaper som har drevet eldreomsorg i Oslo. Eierne har vært norske eller svenske. Det siste sykehjemmet Johansen rekommunaliserte i mai i år var drevet av Norlandia, et heleid norsk selskap med hovedkontor i Oslo, sier Lae Solberg.