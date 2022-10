Går på restaurant som aldri før: – Unner oss det lille ekstra

Til tross for økte kostnader i samfunnet er det fullt trykk for restaurantbransjen. – Gode opplevelser og samvær er viktig i krisetider, sier atferdspsykolog.

Frokostrushet på Grand Café går mot slutten, og snart gjør de seg klare til lunsjservering.

Til tross for økte kostnader på strøm, drivstoff, renter og mat, er det ofte fullbooket hos den tradisjonsrike restauranten i Oslo sentrum.

– Det er ganske travelt hos oss. Det har vært en bra høst, sier daglig leder, Nathalie Bernhardsson.

FULLBOOKET: Det er mange som ønsker å besøke Grand Café. Restaurantsjef Helene Jurs Abrahamsen (t.v.) og daglig leder Nathalie Bernhardsson, er glade for fullbooket julebordsesong. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Restauranten tilbyr frokost, lunsj og middag. I tillegg er det en vinbar og vinkjeller rett under restauranten.

– Noen kommer innom for å drikke kaffe og ta seg en kakebit, mens andre kjøper dyre viner, sier hun.

Økt interesse

Det siste året har strømprisene skutt i været, renten blitt høyere og priser på varer og tjenester økt.

Til tross for dette, er tilbakemeldinger fra de største restaurantgruppene i NHO Reiseliv at situasjonen for restaurantene snarere er god enn dårlig akkurat nå.

Flertallet av bedriftene melder at situasjonen er «tilfredsstillende eller god».

– Flere restauranter melder om ventelister og opplever at det er en økende interesse for mat og vin. Det er også økt interesse for å prøve nye konsepter og lære om mat og vin, sier kommunikasjonssjef Merete Habberstad.

Torsdag forrige uke la DNB frem tall for tredjekvartal. Her ser de at det er en nedgang på varehandel, som for eksempel innenfor sport og elektronikk, men folk bruker bank- og kredittkort på hotell og overnattinger, servering, reiseliv, restaurant og uteliv.

ØKT INTERESSE: Det er stor pågang på flere av restaurantene i Oslo. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– En aktør forteller at når de legger ut arrangement av typen vinsmaking, så er det utsolgt på noen minutter, sier Habberstad til TV 2.

Gleder seg til julebord

Fursetgruppen står bak en rekke restauranter i Oslo, som blant annet Grand Café , Lofoten Fiskerestaurant og Ekeberg-restauranten.

– Det er god trøkk på våre restauranter om dagen. Vi ser at folk fortsatt ønsker å gå ut og kose seg, sier Gjøran Sæther, sjef for Fursetgruppen.

På grunn av økte priser ellers i samfunnet, innrømmer han at de har vært redd for at de ikke kunne fylle restaurantene med gjester.

PRIORITERER: Gjøran Sæther, sjef for Furusetgruppen, opplever at folk prioriterer opplevelser innenfor mat og drikke. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Vi har vært veldig sårbare de siste to årene. Nå ser det ut som vi får tidenes julebordsesong. Det er hyggelig, sier Sæther til TV 2.

Oslo har blitt en attraktiv by å besøke. Det sier Visit Oslo.

– Denne høsten er veldig bra for Oslo, til tross for alle de krevende utfordringene næringen står over, sier administrerende direktør i Visit Oslo, Christian Lunde.

Lunde melder om at både byens befolkning og tilreisende bruker byen aktivt.

– Det betyr at vi får et folkeliv og god omsetning.

Han viser til at hotellovernattinger nærmer seg 2019-tall.

– Vi ser at nordmenn fra andre større byer og fra Østlandet foretrekker Oslo som destinasjonen i stedet for en annen internasjonal hovedstad.

POPULÆR BY: Det er mange som ønsker å besøke Oslo, sier Christian Lunde, administrerende direktør i Visit Oslo. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Tar igjen det tapte

Tilbake hos Grand Café tror daglig leder, Nathalie Bernhardsson, at folk unnser seg ekstra og passer på kose seg mer.

– Det er ikke bare på restaurantbransjen prisene har gått opp. Det skjer også ellers i samfunnet. Vi har ikke merket at folk sparer på å ikke dra på restauranter. Tvert i mot opplever vi at kunder ønsker å tviholde på de små gledene som gjør folk lykkelige, sier hun.

Vi kan ha ulike grunner for å gå på restaurant, men noe har vi alle til felles. Det sier Hilde Mobekk, atferdspsykolog hos Mindshift.

– Både det å spise og være sosial er viktige behov for oss mennesker, noe som har bidratt til at vi har overlevd som art, sier Mobekk til TV 2.

Hun sier at mange også har et stort behov for å ta igjen det tapte etter pandemien.

AVHENGIGE: Mat og sosial omgang er viktig for overlevelse, sier atferdspsykolog Hilde Mobekk i Mindshift. Foto: Marit Christensen

– I tillegg er det nok lettere å kutte ned på andre typer unødvendig forbruk som å gå i stedet for å ta trikken. Mange kan også velge å distansere seg fra ubehaget, fordi konsekvensen av forbruket kommer frem i tid.

– Har et behov for sosialisering

Atferdspsykologen er sikker på at folk har et større behov for sosialisering i krisetider.

– I nedgangs- og krisetider, som nå, er den beste investeringen du kan gjøre å skape gode opplevelser med dine nærmeste, og bygge relasjoner.

Hun legger til:

– Men det må selvfølgelig ikke gå på bekostning av å få dekket andre nødvendige behov som å få betalt strømregningen, sier hun.

Bernhardsson hos Grand Café synes det viktig for dem at de kan gi det lille ekstra til gjestene.

– Gjestene blir ekstremt takknemlige. Det gjør vår jobb lettere, for vi vil at gjestene skal ha det bra og gi dem gode opplevelser, sier hun.