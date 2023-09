– Går nesten ikke an å holde seg unna

I BEHANDLING: TV 2 har møtt tre ungdommer som har fortalt sin historie om hvordan de ble rusavhengige. De opplever både at flere ruser seg, og at rusen er ekstremt tilgjengelig. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Her er det opptatt i de fleste av rommene, sier Lisbeth Skibenes.

Hun går gjennom lokalene til Mottaks- og oppfølgingssenter i Stavanger (MO-Ung).

MO-Ung tilbyr poliklinisk oppfølging for unge med rusproblemer og pårørende, samt et døgntilbud for unge mellom 18–25 år.

– Vi ser absolutt at det er behov for oss, sier Skibenes.



Hos MO-Ung er de nemlig travlere enn noen gang. TV 2 har møtt tre av ungdommene som for tiden jobber for å både komme seg ut av avhengigheten og samtidig finne ut hva som skal til for å klare et liv uten avhengighet til rusmidler.

ØKNING: Langt flere unge kontakter MO-Ung for hjelp med rusproblemer, og halvparten av dem er under 18 år. Foto: Kristian Myhre / TV 2

«Toni» (19)

Ungdommene ønsker å være anonyme.

For «Toni» var det knips. Knips er gatenavnet på det hun beskriver som en «skikkelig lykkepille».



– Det er en liten pille, ofte i forskjellige farger. De kan være formet som Svampebob og mye forskjellig. Det er MDMA, Speed, av og til litt LSD, som bare er trykket sammen i en pille, sier hun og legger til:

– Ganske digg egentlig.



Det begynte ikke som man kanskje tenker det gjør, med festing som går for langt, eller et gruppepress man til slutt gir etter for.

«Toni» var alene, lei seg, og 15 år gammel.

– Jeg var alene, nysgjerrig og slet med ting. Jeg hadde hørt om ting som hjalp, og så mange andre på sosiale medier som ruste seg. Da tenkte jeg «får jo bare prøve, da», forteller hun.



«TONI»: 19-åringen fullførte videregående selv om hun ruset seg hver dag. Nå vil hun bli frisk og komme seg ut i arbeid. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Så var det gjort, og de neste årene var preget av piller og «speed».

– Jeg prøvde å fikse det selv, men det ble bare verre og verre. Jeg klarte det ikke, så jeg ble tipset om å legge meg inn her.



– Så her sitter jeg da, smiler hun.

Kraftig økning

«Toni» er langt fra den eneste som har fått et problematisk forhold til rus. Tallene til MO-Ung i Stavanger kan tyde på at stadig flere, og yngre, blir rusavhengige.

– Vi har sammenlignet med 2022 sett en 27 prosent økning i antall henvendelser, sier MO-Ung-leder Lisbeth Skibenes.

Halvparten av dem som tar kontakt er 18 år eller yngre, og i tillegg er det over 50 prosent flere pårørende som tar kontakt for hjelp, samtaler og gode råd.

BEKYMRET: Lisbeth Skibenes synes det er urovekkende at mange rusmidler blir normalisert hos unge. Resultatet av det får hun ofte se på mottaket. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Det er bare det siste året. Generelt ser behandlerne også at hva som er vanlig endrer seg. Flere ruser seg nå alene.

– Vi ser en endring i rusbruken blant ungdom, det er det ingen tvil om, sier Skibenes.

«Oddvar» (23)



Da han først begynte å røyke cannabis med venner var det alltid han som spurte når de skulle røyke neste gang. Det var nok første tegn, tenker han i dag.

– Jeg var veldig på ballen på å prøve noe nytt, og alltid nysgjerrig på ulike ting. Jeg leste meg opp på nettet, og fikk veiledning der, sier «Oddvar».



Etter hvert utviklet det seg. Når man kjenner noen som selger, er veien kort, både til mer og nye typer narkotika.

LITT LURT: «Oddvar» føler rus i musikk og film ofte blir fremstilt som kult. Han mener det virker tryggere enn det er. Foto: Kristian Myhre / TV 2

På det verste tok han et sammensurium av ulike rusmidler. Hasj, alkohol og piller.

– Det har vært mye Benzo, Valium og Xanax. Så har det også vært mye kokain, amfetamin, hasj og alkohol. Det har vært ganske «bad», for å si det sånn, sier «Oddvar» og legger til:

– Jeg hadde som regel rundt 50–100 piller i skuffen, bare så jeg hadde nok.



Å faktisk innse med seg selv at man har et problem, er ingen lett kneik å komme over, forteller 23-åringen.

– Men jeg møtte veggen så mange ganger. Jeg feilet da jeg var på et rusprogram for ruspåvirket kjøring for å slippe en dom. Det hjalp meg med å innse det, men å gjøre noe med det var tyngre enn jeg trodde, sier «Oddvar».



«Endre» (25)

– Det er som å være med i en film du har sett slutten på. Du vet hvordan det ender, sier «Endre».



Han kuttet til slutt kontakten med familien og flyttet til en annen kant av landet.

Lei av bekymring, å bli fortalt at han hadde problemer, og av å skuffe.

– Jeg har vært veldig sint på folk rundt meg, og tenkt at jeg skulle i hvert fall ikke slutte for dem, sier han.



Da hasjen sluttet å gi ham særlig effekt, skjønte han at han hadde to alternativer: enten begynne på noe sterkere, eller slutte. Han valgte sistnevnte.

– Jeg var ganske ung da jeg begynte å røyke hasj, jeg så opp til skatere og rappere, sier han.

MO-Ung: Døgnmottaket har 6 plasser til ungdom som kan bo og få behandling. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Årene gikk, og 25-åringen sier til TV 2 at det tok ham 10 år å innse at han hadde et problem.

– De siste sju årene før jeg kom hit gjorde jeg det hver dag, og røykte rundt 50 gram i måneden.



– Det må ha vært veldig dyrt?

– Ja, men kjenner du folk får du en god pris, sier han.

«Endre» trekker fram én ting som gjør det spesielt vanskelig å slutte, i likhet med både «Toni» og «Oddvar», nemlig tilgjengeligheten.



– Det er veldig lett tilgjengelig både på Snapchat og Instagram. Ofte opplevde jeg at folk la meg til som venn kun for å sende meg en liste av hva de hadde å tilby den uka, forteller han.

Narkotikaen er sterkere

– Vi har sett en liten økning i rusbruk blant de unge, en liten økning i kokainbruk og en liten økning i cannabisbruk, sier seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anne Line Bretteberg-Jensen.

Hva som ligger bak økningen i Stavanger er vanskelig å si sikkert, men forskeren peker på at man ser renere, og dermed sterkere, narkotika enn før.

LITEN ØKNING: Både bruken av cannabis og bruken av kokain har økt blant unge de siste årene, forteller seniorforsker ved FHI, Anne Line Bretteberg-Jensen. Foto: Goran Jorganovic / TV 2

– Økningen kan nok både skyldes at det er flere brukere, og at det de bruker er sterkere enn før, sier Bretteberg-Jensen.

Likevel understreker hun at de aller fleste ungdommer ikke ruser seg på illegale rusmidler. Bretteberg-Jensen minner om at det er viktig å huske at det er snakk om lave tall i utgangspunktet, dermed kan økninger virke mer dramatiske.

– Det er overalt



Ungdommene hos MO-Ung i Stavanger er på behandling i noen måneders tid. Noen drar videre til behandling i spesialisthelsetjenesten eller i bolig.

Deretter starter et nytt, rusfritt liv.

Det er ikke bare enkelt, noe «Toni» er svært klar over.



– Det går nesten ikke an å holde seg unna det nå. Det er overalt. Jeg er klar over at jeg vil komme i mange situasjoner hvor jeg må stå imot lysten.

– Tror du at du får det til?

– Det er jo det som er målet, da. Leve et rusfritt liv og komme meg ut i jobb.