DRAR TURISTER: Norge er blitt en billigere reisedestinasjon for utenlandske turister. Her fra Hamnøya i Lofoten

Reiselivsnæringen skriker fortsatt etter arbeidskraft. Samtidig går det mot en rekordsommer for bransjen. Det får fagforeningen til å reagere.

Den svake norske kronen gir både utfordringer og muligheter for et reiseliv som i årevis har vært hardt preget av pandemi.

– Tilbakemeldingene fra næringen i juni og juli, er at det går mot rekordsommer, sier bransjedirektør for reiseliv i Virke, Audun Pettersen.

Pilene peker i riktig retning for reiselivet i forkant av hovedsesongen for internasjonale tilreisende i august.

Virkes siste offisielle tall er fra mai. De viser en oppgang i den økonomiske situasjonen for det norske reiselivet, og at den er tilbake på nivå med 2019-sesongen – før koronapandemien rammet bransjen hardt.

OPPGANG: Mange ønsker å tilbringe ferien sin i Norge, for eksempel her i fjellene i Ørskog i Møre og Romsdal.

– Det er også en veldig god bookingsituasjon for medlemmene, fortsetter Pettersen.

Bemanningsproblemer

Dyre Norge har blitt en billigere feriedestinasjon for europeiske og amerikanske turister. Dermed ligger det an til at mange tar turen hit.

Noen utfordringer henger likevel igjen. I en lengre periode har det vært store bemanningsutfordringer i norsk reiseliv.

Innen overnattings- og serveringsnæringen var det 1. kvartal 2023 7900 ledige stillinger – en økning på 800 stillinger sammenlignet med samme kvartal i 2022, viser tall fra SSB.

– Tilbakemeldingen fra næringen, og det viser også tallene, er at det er spesielt behov for kokker og servitører. Det er ekstra stort behov for dette nå på sommeren, og det er mye utenlandsk arbeidskraft som ikke har kommet tilbake, forklarer Pettersen.

BEHOV: Rekordmange vil besøke norske turistdestinasjoner. Samtidig er det stor etterspørsel etter kokker og servitører.

Han peker på at denne tendensen henger igjen fra pandemien. Mange utenlandske sesongarbeidere kom ikke tilbake til Norge. Men også her slår den svake norske kronen inn.

– Kronekursen har utviklet seg slik at det for mange er mer lønnsomt å bli hjemme, da de i Norge får utbetalt lønnen sin i en svak norsk krone. Når valutaen har svekket seg rundt 20 prosent det siste året, så teller det inn.

– Må se på lønnsnivået

Merethe Solberg i Fellesforbundet peker også på andre grunner til at bransjen sliter med rekrutteringen, blant annet lønnsnivået.

– Kronen er så svak at turister har råd til å komme til Norge, så der går det bra nå. Men medlemmene som jobber på de hotellene har det nok ikke så bra. Der har ikke alle råd til ferier. Vi har flere medlemmer som har flere jobber, sier hun, og fortsetter:

– Når arbeidsgivere roper om at det er utfordringer med bemanningen må de se litt på lønnsnivået, det er en hard fysisk og krevende jobb.

SVAK: Den svake kronen gjør at utenlandske turister har råd til å komme til Norge.

Servicemedarbeider er i stor grad et lavlønnsyrke. Fagforeningslederen undrer seg over hvorfor det er slik, når noen av de rikeste i landet er nettopp hotelleiere.

– Vi har godt etablerte hotellkjeder i Norge, og det er på tide at de ansatte får en lønn å leve av. Det skal ikke være nødvendig å ha flere jobber for å ha råd til mat på bordet.

Solberg viser til at de hadde et godt mellomoppgjør i år, men er spent på resultatene av de lokale forhandlingene som starter opp i høst.

NHO: – Noe usikkerhet

NHO Reiseliv deler oppfatningen om at det er lovende tendenser i bransjen, men mener at det fortsatt er mye usikkerhet.



– Kostnadsnivået er fortsatt høyt med tanke på energi og råvarer. Det norske markedet er også preget av noe usikkerhet. Nordmenn som ferierer i eget land er ofte seinere med å booke opphold, og om man ser hele året under ett kan det gi store utslag for bransjen, sier politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv, Henrik Hamborg.

På kritikken fra Fellesforbundet svarer han at lønnen i overnatting og servering er regulert i egen tariffavtale mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv.

LØNNSKRITIKK: Fellesforbundet mener høyere lønn til ansatte i bransjen vil kunne rekruttere flere.

Minstesatsen i tariffavtalen er dessuten allmenngjort, noe som betyr at lønnssatsen gjelder også der hvor tariffavtale ikke er opprettet, svarer Hamborg.

– Bedrifter som har økonomisk mulighet til det betaler ofte over minstesats, i tråd med at tariffavtalen er en minstelønnsavtale. Arbeidsmarkedet er også nå slik at mange arbeidsgivere har måttet øke lønnsnivået for å konkurrere om arbeidskraften, sier han.

4 av 10 med ledige sommerjobber

En medlemsundersøkelse gjennomført av NHO Reiseliv i juni avdekket samtidig at 4 av 10 reiselivsbedrifter fortsatt hadde sommerjobb å tilby unge foran årets sommerferie.



Hamborg påpeker at situasjonen likevel er blitt betraktelig bedre sammenliknet med tiden rundt gjenåpningen i 2021.

– Da var innreiseregimet stengt, og mange unge og ufaglærte vegret seg fra å ta jobber i en bransje som innebar mye kontakt med folk og derfor en økt smitterisiko.

Mer belastning på de ansatte

Selv om den tilstrømmingen av utenlands arbeidskraft fortsatt lar vente på seg, har bedriftene i år vært flinkere på å rekruttere lokalt og regionalt, forteller Hamborg.

Flere reiselivsaktører tar grep for å løse bemanningsproblematikken. For eksempel har noen hotellrestauranter i større byer gått bort fra å tilby à la carte.

I tillegg kan situasjonen skape mer belastning for de som er på jobb, vedgår NHO Reiseliv.

– Det er klart at det er mer krevende for de ansatte som gjerne får flere timer. Arbeidsgiver skal være påpasselig med å følge hviletidsbestemmelsen, men det blir noe mer på de som står i bedriften.