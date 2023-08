Går mot rekord: – Helt suveren kombinasjon

– Det er veldig pent. Jeg er glad for at vi kom opp hit, sier amerikanske Max Napier.

Han og konen har lagt deler av bryllupsreisen til Bergen og Norge, og nyter utsikten fra Ulriken, det høyeste av byens sju fjell.

– Sommeren så langt har brakt nye rekorder for oss her på Ulriken. Vi satt rekord i juni, og ser vi på tallene har vi jaggu satt ny rekord for juli også. Måned for måned er vi opp 35 prosent i juli sammenliknet med juli i fjor, sier daglig leder i Ulriken643, Amanda Haugland.

Aldri før har så mange besøkt Bergens høyeste topp, som fikk ny gondolbane seinhøsten 2021.

Haugland tror kombinasjonen av høyfjell og by er blant faktorene som trekker mange hit.

– Hetebølger som herjer i Sør-Europa vil tale for å planlegge feirer i Nord-Europa, og valutakursen er jo som den er nå i hvert fall, så vi er veldig optimistiske for tiden fremover.

OPPTUR: Daglig leder i Ulriken643, Amanda Haugland, kan smile hele veien til toppen i gondolbanen. Selskapet opplever rekord på rekord i sommermånedene. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Rekordjuni

Ulriken er ikke alene om å nå nye høyder.

Etter flere år preget av pandemi og norgesferie, er de utenlandske turistene tilbake for fullt. Det gir gode tall og nye rekorder for flere destinasjoner over hele landet.

Tall fra SSB for juni viser en økning i antallet overnattinger på hoteller, hytter og campingplasser. Bare i juni ble det registrert 4,56 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingssteder i Norge.

Det er opp én prosent fra i fjor og hele sju prosent fra 2019.



I 2022 var det nordmenn på norgesferie som stod for de gode resultatene. I år går norske overnattinger tilbake med fem prosent fra i fjor.

Det er her utlendingene overtar.



NY REKORDBANE: Den nye Ulriksbanen frakter flere turister opp og ned Bergens tilsynelatende beste fjelltopp som aldri før. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– Gode signaler for resten av sommeren

Både i april, mai og nå i juni er nivået på utenlandske overnattinger tilbake på et høyere nivå enn i 2019, opplyser Innovasjon Norge til TV 2.

– Så langt har sommeren vært veldig positiv. Vi hadde en veldig god juni, og en god juli. Vi har ikke helt tallene fra juli ennå, men det er bare å se rundt oss nå hvor mye mennesker som er her hver dag. Det er gode signaler for resten av sommeren, sier kommunikasjonssjef i Visit Bergen, Eirik Berge.

Destinasjonsselskapene tror det kan gå mot en rekordsommer.

– Vi håper jo det. Vi håper å kunne ta nivået fra 2019, som er den tidligere rekorden. Så vet man aldri, men indikatorene nå er at vi i hvert fall er oppe på det nivået.

– Resten av landet har det også bra. Det er turister over hele landet. Kysten er full. Kombinasjonen av utenlandske turister og nordmenn er helt suveren, fortsetter Berge.

OMRINGET: Kommunikasjonssjef i i Visit Bergen, Eirik Berge, er omringet av turister på Bryggen i Bergen. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Flere fra sør

De fleste tilreisende kommer fra land som Tyskland, Nederland og USA.

– Vi ser også et økende antall fra Sør-Europa. Franskmenn, spanjoler og italienere kommer mer. Men når vi ser på hvem som henvender seg i turistinformasjonen, så ser vi at de kommer fra alle verdensdeler, fortsetter kommunikasjonssjefen.

Det er byene som trekker flest overnattingsgjester. SSB-tallene viser at Oslo står for 15 prosent av de kommersielle overnattingene, etterfulgt av Bergensregionen med sju prosent.

Av fylkene er det Vestland som er den mest populære destinasjonen, etterfulgt av Oslo.

Overnattingsgjestene bærer frukter for andre destinasjoner. Preikestolen i Rogaland melder om stadig nye rekorder i antallet besøkende, og for Fløyen i Bergen går det mot omsetningsrekord denne sommeren.

Cruiserekord i Bergen

Også i Norges største cruisehavn meldes det om tidenes sommer. I juni alene hadde Bergen besøk av rundt 132 000 cruisepassasjerer. Totalt er det ventet over 722 000 gjennom hele året, opplyser Bergen Havn til TV 2.



I år er det også en økning i antallet snuhavnanløp i Bergen. Det betyr at flere cruise startes eller avsluttes i vestlandshovedstaden, og innebærer ofte at cruisepassasjerene tilbringer lengre tid og legger igjen mer penger i byen.

Blant dem er det amerikanske ekteparet Grace og Tom Hutchings.

Bergen og Ulriken er siste stopp på deres cruise med Viking.

– Vi kom fra Palm Springs hvor det er 38 varmegrader. Så vi kom for lavere temperaturer. Gratis aircondition, spøker ekteparet.

KOM FOR KULDEN: Grace og Tom Hutchings synes sommeren i California er for varm, og dro like greit hele veien til Svalbard. Bergen er siste stopp på cruiset. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Nye reisetendenser

De fleste tilreisende kommer likevel med andre framkomstmidler enn cruiseskip. I år ser destinasjonsselskapene også en ny trend her.

– Vi har veldig mange som kommer inn med fly, og så har vi en fantastisk Bergensbane. Tog er i vinden, om ikke på sporene, så vi har mange som kommer fra Oslo med tog. Og så ser vi at utleiefirmaene for bil melder at det i sommer er en kraftig i forhold til tidligere av utlendinger som leier bil selv, og kjører rundt i landet vårt, sier Berge i Visit Bergen.

SSB-tallene fra juni avdekker også en annen, ny trend. Hotellene opplever en nedgang fra utenlandske turister. Sammenliknet med 2019 er antallet hotellovernattinger ned 13 prosent.

Samtidig opplever campingplasser, hyttegrender og fritidsboliger en voldsom vekst.

Overnattinger ved camping har økt med 16 prosent fra 2019, og overnattinger ved hyttegrend øker med 40 prosent. Fritidsboligformidlere melder også om en kraftig økning i utleie, opp hele 84 prosent fra 2019.



PÅ VEI OPPOVER: Familien på tre fra Nederland er på en fem ukers campingferie i Norge. De føyer seg inn i rekken av turister som tar veiene og campingplassene i bruk. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– Elsker Norge

Tyskere står for 51 prosent av overnattingene registrert av fritidsboligformidlere.

– Vi elsker Norge. Det er ikke første gang vi er her. Vi liker fjordene, den ville naturen, sier tyske Peter Knauer.

TV 2 møter Knauer og hans reisefølge fra Tysland og Polen ved Bryggen i Bergen. De er på dagstur til Bergen fra hytta de leier utenfor Voss.

– Vi liker folkene som er veldig rolige og avbalanserte, ikke veldig tyske, og det er veldig gode nyheter, fortsetter Knauer.



ELSKER NORGE: Tyske Peter Knauer liker nordmenn bedre enn sine egne landsmenn. Her poserer han med en venn fra Polen. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Sprek trend

Også på Ulrikens 643 høydemeter ser de nye, sprekere tendenser.

– Vi ser at andelen som bare kjøper enveisbilletter øker betraktelig. Veldig mange går opp. Sherpatrappene i Oppstemten har vært et flott tilskudd. Siste måling viste rundt 500 000 passeringer på ett år. Så det er ekstremt mange som liker å ta treningsturen opp Bergens høyeste topp.

TV 2 forsøkte å få to spreke turister i tale. De pustet tungt, og ønsket ikke å stille til intervju.