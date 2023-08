Går mot politiets vilje – dette svarer Mehl

Regjeringen lovte i Hurdalsplattformen å åpne 20 polititjenestesteder. Ett ble opprettet i fjor. Ni kommer i løpet av 2023. Og onsdag kunngjorde Regjeringen at det blir åpnet ytterligere ti neste år.

Det skjer til tross for at politiet selv er imot.

– Det er på kanten til arrogant! Når de har fått så tydelig politifaglige råd om at dette trenger vi ikke, så overkjører de oss likevel på det, sier leder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund til NTB.



Seks av de ni politikontorene som åpnes i år, er ikke ønsket, meldte NRK tirsdag.

– Vi ønsket ikke et nytt kontor. Kontor og husleie binder opp ressurser som vi heller kunne brukt på patrulje og etterforskning. Da får vi mer igjen for pengene, sa politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt.



Ansettelsesstopp

Onsdag inviterte justisminister Emilie Enger Mehl til pressekonferanse i Sørumsand, i forbindelse med åpningen av ny stasjon der.

Sørumsand ligger i et politidistrikt som har innført ansettelsesstopp og som har lagt ned forebyggende tjenester. Sørumsand ligger også bare et kvarters kjøring fra politistasjonen i Lillestrøm.

Mehl forklarer hvorfor det likevel opprettes ny stasjon her:

– Jeg mener det har vært viktig å gi politiet mer penger for nettopp å møte den utfordringen du tar opp nå. Vi har nettopp gitt en halv milliard, som kommer ut til politiet i disse dager, sier Mehl til TV 2.

Kommuner som får nye tjenestesteder i 2024: * Lillestrøm (Sørumsand)

* Rakkestad * Karlsøy * Kvinesdal * Levanger * Nesodden * Sør-Odal * Vaksdal * Åseral * Hemsedal (vintersesong). I tillegg er det etablert følgende tjenestesteder i år: * Engerdal * Hvaler (sommer) * Meråker * Oslo (Mortensrud) * Salangen * Sandefjord (Torp) * Sigdal * Steigen * Stranda (Geiranger – sommer) (@NTB)

Regjeringen har satt av 70 millioner til å etablere nye tjenestesteder i 2023 og vil altså fortsette satsingen i 2024.

– Det er en del steder hvor politiet er for langt unna eller hvor det er kriminalitetsutfordringer, sier Mehl.



Men politiet sier altså selv at de heller vil ha folk enn nye kontorer.

– Politiet har mange viktige innspill og råd. Det at de ønsker seg flere politifolk, er jeg helt enig i, kommenterer Mehl.

– En politisk helhetsvurdering



Justisministeren poengterer at Regjeringen har økt opptaket til Politihøgskolen, for å utdanne flere politifolk.

– Det er likevel viktig at politiet, i tillegg til folk, har fast tilstedeværelse i store og små lokalsamfunn i Norge. Vi har for eksempel etablert et tjenestested på Mortensrud i Oslo. Det er fordi det er et område som har et litt belastet, som har utfordringer med ungdomskriminalitet, sier Mehl til TV 2.

Regjeringen har fått innspill fra mange hold i løpet av høringsrunden, påpeker justisministeren.

– Jeg har besluttet dette sammen med Regjeringen, på bakgrunn av mange innspill. Vi inviterte alle kommunene i Norge til å komme med innspill. Der har vi fått mange gode svar. Vi har fått innspill fra Politidirektoratet og politiet. Så er det til syvende og sist en politisk helhetsvurdering hvor disse stasjonene skal ligge.

– Har skylapper på



Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland mener at satsingen på nye politikontorer er helt feil ressursbruk.

– Vi visste at regjeringen har skylapper på. De har visst bomull i ørene også. Hadde de lyttet til politiet og de tillitsvalgte, hadde de ikke gjort dette, sier Steinsland til NTB.



Han mener det «gjør vondt å høre Senterpartiet og Arbeiderpartiet skryte av nye politikontorer».

– Regjeringen tar politiet i feil retning og bruker ressursene feil, sier Steinsland.

Det er verdt å merke seg at Høyre i sitt alternative statsbudsjett foreslo å kutte politiets budsjetter med 380 millioner kroner, ifølge statssekretær Geir Indrefjord i Justisdepartementet.

– Det blir merkelig at Høyre beklager seg over færre politifolk når situasjonen hadde vært mye verre hvis de styrte butikken, sier tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til TV 2.



Amundsen er leder av justiskomiteen på Stortinget. Han mener også at man burde satse på folk og ikke kontorer.

– Vold, overgrep og ran blant unge har økt betydelig den siste tiden, spesielt i og rundt de store byene. Det er et alvorlig samfunnsproblem som det ikke blir enklere å løse ved at politiet må avgi ressurser til nye politikontorer hvor kriminaliteten er minimal. Justisministeren har et helt feil fokus dersom målet er å redusere alvorlig kriminalitet, sier Amundsen.

Unntatt offentligheten

Politidirektoratet sier i en pressemelding at det vil tilrettelegge for at Regjeringens politikk blir gjennomført, uten å avsløre hvilke anbefalinger direktoratet ga i høringsrunden.

− Våre faglige anbefalinger bygger på innspill fra politidistriktene. Utredningene som er oversendt departementet er unntatt offentligheten, men samlet sett pekes det på faglige dilemmaer og målkonflikter som vil kreve politiske prioriteringer i den videre utviklingen av politiet, forklarer Bjørnland.