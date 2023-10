Går mot det varmeste værscenarioet i Norge

VARM HØST: Forskerne utelukker ikke at høstværet i Norge kan bli usedvanlig varmt. Foto: Vegard Wivestad Grøtt /NTB

Torsdag morgen meldte EUs klimaovervåkingstjeneste at varmerekorden i september var blitt slått med «ekstraordinær margin».

Lignende nyheter har tikket inn jevnt og trutt gjennom 2023. I august ble verdens varmeste dag noensinne kåret to dager på rad.



I Norge kan vi vente oss at trenden med varmt vær fortsetter i både oktober, november og desember, ifølge klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt.

– Vi ligger på en 60–70 prosent sjanse for at vi havner i det øvrige sjiktet i Europa ut fra hva som er vanlig, sier han til TV 2.

KLIMAFORSKER: Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Hygen forklarer at de lengre sesongvarslene som regel er basert på sannsynligheten for at man havner i én av tre scenarioer.

Det er altså lagt til opp til at Norge havner i det varmeste værscenarioet de neste tre månedene.

– Om det betyr at det blir usedvanlig varmt i Norge eller ikke, er vanskelig å si. Det å spå temperaturen så langt fram i tid er både komplekst og vanskelig, sier klimaforskeren.



Forventer en varm vinter globalt

Selv om det er vanskelig å spå hvordan varmen vil slå ut nasjonalt, er det forventet at varmerekordene vil fortsette globalt ut året.

– Årsaken er at El Niño vil fortsette å dominere i Stillehavet, sier Hygen.

Værfenomenet El Niño, som går ut på at et område i Stillehavet er varmere enn normalt, har blitt trukket fram som en hovedårsak til 2023 har vært et rekordvarmt år – i tillegg til menneskeskapte klimaendringer.

Erik Kolstad i NORCE klima, som har forsket mye på sesongvarsling, mener vi går mot en veldig varm vinter globalt sett.

– Temperaturen øker voldsomt i Stillehavet. Det er det største havet vi har, og det frigjør enormt mye varme til atmosfæren, som fører til mye høyere temperaturer, sier han.

FOR TIDLIG: Det er derimot for tidlig å si noe om hvordan vinteren i Norge vil bli, ifølge forsker Erik Kolstad. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Hva med skiføret?

Betyr det at vi kan vente oss en mild vinter med lite snø og dårlig skiføre i Norge?

Det er overhodet ikke sikkert, ifølge forskerne.

– Det er for tidlig å si noe om det. El Niño bidrar til at det er varmt i resten av verden, men har ikke hatt så veldig stor påvirkning på Norge historisk sett, svarer Kolstad.

Det er hovedsakelig vindstrømmer i stratosfæren som bestemmer hvor kald eller varm den norske vinteren blir, ifølge forskeren.

MINDRE SNØ: De norske vintrene blir generelt kortere og mindre snøfylte. Her fra Lillomarka i 2020. Foto: Vidar Ruud

– Det finnes sesongvarsler for vinteren allerede nå, men de er veldig lite treffsikre. Det er først i midten av november at vi får en god pekepinn på hvordan vinteren vil se ut, forteller Kolstad.

Hygen i Met forklarer at sesongvarslene i Norge fremdeles ikke er gode nok til å spå været såpass langt fram i tid, selv om det er stor interesse for det.

– Det har jo vært usedvanlig varmt i år. Er det ikke noe mer man kan si på nåværende tidspunkt?

– Ikke noe annet enn at vi må se på det som har skjedd de siste årene. Tendensen er at vintrene blir kortere, og at det er mindre snø, sier Hygen.