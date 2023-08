Går mann av huse for «Barbenheimer»

GODT BESØKT: De to storfilmene har til sammen solgt over 600.000 kinobilletter på to uker. Foto: AP / NTB

Nordmenn har strømmet til kinosalene de siste ukene, og over 1,2 millioner kinobilletter ble solgt i juli.

Ifølge bransjeorganisasjonen Film & Kino er dette den beste julimåneden for kinoene siden 2009, og den beste måneden generelt siden oktober 2021.

– Det som er spesielt, er at veldig mye av besøket kom i løpet av de ti siste dagene av måneden, sier administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen i Film & Kino.

Ikke overraskende er storfilmene «Barbie» og «Oppenheimer», som begge hadde premiere 21. juli, mye av grunnen til de gode besøkstallene. Filmene, sammen gjerne omtalt som «Barbenheimer», har fått mye oppmerksomhet denne sommeren.

UNIKT: Espen Lundberg Pedersen sier det er unikt at filmer lansert på denne tiden av året klatrer så raskt på listene. Foto: Kristoffer Sandven

– At det har blitt et slikt fenomen fører til at veldig mange som kanskje er utenfor primærmålgruppen til filmene også har lyst til å se dem, sier Pedersen.

– Så er det jo to veldig gode filmer som ligger i bunn. Du kan ha så mye «buzz» du vil, men hvis filmene ikke leverer, vil interessen dø ut.

Kan ta førsteplassen

Totalt har over 360.000 nordmenn sett «Barbie» på kino, mens over 265.000 har fått med seg «Oppenheimer», ifølge tall fra Film & Kino. Med det er de allerede henholdsvis nummer to og fem på listen over de mest sette filmene i år.

Foreløpig ligger «Barbie» rundt 50.000 besøk bak «Super Mario Bros.», som kom tidligere i år.

– Det vil ikke overraske meg om «Barbie» er på førsteplass når vi har kommet oss gjennom helgen, sier Pedersen.

Han legger til at det er «ganske unikt» at en film som lanseres på denne tiden av året klatrer så raskt oppover listene.

– Men juli er jo tradisjonelt en «blockbuster»-måned, så det er ikke helt uvanlig at filmer med premiere i juli er på kinotoppen når vi oppsummerer året.

I fjor var det «Speider-Man: No Way Home» og « Top Gun: Maverick» som ble mest sette filmene med henholdsvis 569.541 og 545.042.

Vil bekrefte eller avkrefte teorier

Sjefredaktør Danby Choi i kulturavisen Subjekt er ikke i tvil om hvorfor «barbenheimer» har blitt en suksess.

– Når ting går viralt, har det stor påvirkning på salgstallene, sier han til TV 2.

SKAPER DEBATT: Sjefsredaktør Danby Choi i kulturavisen Subjekt poengterer at «Barbie-filmen» har skapt stor debatt, og at dette bidrar til at interessen øker. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Choi påpeker at «Barbie» har vært et fenomen i mange tiår. som mange har et kjært og nært forhold til.

– Mange har også et kritisk forhold til «Barbie». Folk ønsker å se om filmen svarer til forventningene de har.

Sjefredaktøren sier mange lurer på om filmen er feministisk eller antifeministisk.

– Folk vil enten bekrefte eller avkrefte sine egne teorier. Spenningen som ligger her, er en suksess.

Markedsføringsekspert Trond Blindheim sier Barbie-filmen er en stor reklamesuksess og treffer bredt.

– Den treffer jenter som har et forhold til Barbie, og den treffer moren som også har et forhold til Barbie, og sikkert også bestemor. Jeg husker selv Barbie-dukkene fra da jeg var ungdom, så også jeg har et forhold til Barbie, har Blindheim uttalt om filmen tidligere.

Ingen tegn til nedgang

I tillegg til den store oppmerksomheten rundt filmene, tror Pedersen det noe triste juliværet i store deler av landet kan ha sendt folk inn i kinosalene.

– Vi sier at litt dårlig sommervær er godt kinovær, men samtidig er også kinoene nord i landet, der været har vært bedre, godt besøkt. Disse filmene evner å trekke folk også der, sier han.

Ifølge Pedersen er det fortsatt ingen tegn til nedgang i besøkstallene.

– Fram til studie- og skolestart kommer nok folk fortsatt til å strømme til kinoene.