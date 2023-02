Går hardt ut mot Mehls forklaring

Da Emilie Enger Mehl (Sp) i forrige uke forklarte seg overfor Stortinget om sin bruk av TikTok, beklaget hun at hun ikke hadde vært «mer åpen om at jeg hadde TikTok på en ugradert tjenestetelefon tidligere».

I mange måneder nektet hun å svare på spørsmål om hvorvidt hun hadde TikTok på tjenestetelefonen, før hun bekreftet dette i et intervju med TV 2, publisert 1. februar.

– Den ugraderte tjenestetelefonen det er snakk om, har veldig begrenset tilgang til informasjon. Det er ingen gradert informasjon på den. Det er en helt vanlig telefon, sa Mehl.

Finnes ikke

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener dette er et bevisst villedende ordvalg.

– Ja, det er korrekt. Det finnes ingen gradert tjenestetelefon. Alt av elektroniske og digitale enheter som justisministeren har å forholde seg til, er per definisjon ugradert, sier Amundsen til TV 2.

Han forteller at justisministeren bruker helt lukkede systemer når det er snakk om håndtering av sikkerhetsgraderte dokumenter.

– Derfor blir det irrelevant å bruke ordet «gradert». Det finnes ikke en gradert Iphone eller Ipad, sier Amundsen.

Kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor (SMK) har tidligere fortalt TV 2 at en «ugradert tjenestetelefon» vil si en normal regjeringsmobil.

Amundsen mener at Mehl på tjenestetelefonen sin har både epost og regjeringens saksbehandlingssystem – og at dette gjør det uforsvarlig for justisministeren å ha TikTok på tjenestetelefonen.

– Alt fra beslutninger som kan påvirke aksjemarkedet og gi deg økonomisk vinning, til forhold som er veldig sensitive ut fra nasjonens interesser, er saker som går i saksbehandlingssystemet til regjeringen, forklarer Amundsen.

LEDER JUSTISKOMITEEN: Per-Willy Amundsen er kritisk til Mehls bruk av TikTok. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

TV 2 har spurt justisminister Mehl om hun kan bekrefte eller avkrefte at hun har brukt TikTok på samme telefon som hun har epost og regjeringens saksbehandlingsverktøy.

Vi har også tilbudt Mehl å svare på Amundsens kommentarer generelt, og spesielt om han har rett i at ordet «ugradert» bevisst ble brukt for å villede.

Mehl har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelse.

Henter mye data

TikTok kan hente ut svært mye informasjon fra en telefon. Ettersom den populære appen eies av ByteDance, som har kinesiske myndigheter inne på eiersiden, er brukerdata fra TikTok tilgjengelig for kinesiske myndigheter, i henhold til landets etterretningslov.

– Det største problemet, som er åpenbart, er at justisministeren ikke har tilstrekkelig forståelse for hvordan kinesiske myndigheter opptrer overfor norske interesser, hvordan de bruker alle muligheter de har for å innhente informasjon, sier Amundsen.

I forkant av at Stortinget tirsdag skal ha en høring om «Nasjonal kontroll og digital motstandskraft», har Amundsen besøkt Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Han er blitt styrket i sin overbevisning om at politikere og andre personer i myndighetene som håndterer sensitiv informasjon, må ligge unna TikTok.

– Jeg har aldri tatt til orde for at man skal totalforby TikTok. Men myndighetspersoner bør ligge unna, poengterer Amundsen.

– Vi har en justisminister som ikke forstår dette og som bidrar til å normalisere omtalen av TikTok, som om det er en vanlig app. Det er det ikke. Alle appene som har kinesisk eierskap er underlagt kinesisk lovgivning. Vi er ekstremt naive, konstaterer han.

PST: Kina vedvarende trussel

I den nasjonale trusselvurderingen for 2023 sier Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at Kina bruker et bredt spekter av virkemidler for å tilegne seg kunnskap og sensitiv informasjon.

Ifølge den kinesiske etterretningsloven plikter enhver kinesisk virksomhet å bistå etterretningstjenestene dersom de blir bedt om det, skriver PST.

Politiske beslutningstagere er blant PSTs eksempler på enkeltpersoner som er mer utsatt for nettverksoperasjoner enn tidligere. Slike operasjoner kan ifølge PST føre til at en trusselaktør får unik innsikt gjennom tilgang til vedkommendes korrespondanse, planer, kontaktinformasjon og kontaktnettverk, heter det.