Går hardt ut mot Finn: – Fare for at katter blir dumpet

GIS BORT: Dyrebeskyttelsen reagerer på at katter og andre dyr blir gitt bort gratis. Nå etterlyser de at Finn.no tar grep for å sikre at flere dyr kommer til trygge og gode hjem. Foto: Montasje med annonser fra Finn.no

Et raskt søk på katter på markedsplassen Finn.no viser at flere dyr gis bort gratis.

Det får Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland til å reagere.

I et innlegg på Facebook kommer de med en advarsel til alle som vurderer å omplassere dyrene sine. I tillegg gir de Finn.no krass kritikk for hvordan de praktiserer «salg» av dyr.

– Slike annonser kan tiltrekke folk som kanskje ikke har råd til å ha dyr. Mange skaffer seg katt på impuls. Det er en stor fare for at katter blir dumpet når folk har gått lei, sier daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland, Charlotte Graff.

TENK DEG OM: Charlotte Graff ber folk tenke seg godt om å gjøre nødvendige undersøkelser før man skaffer seg eller skal omplassere et kjæledyr. – Vi vet mange er «samlere» av katter som har fått aktivitetsnekt, men tråler Finn for å skaffe seg et nytt dyr. Foto: Privat

Ber Finn ta grep

De etterlyser nå at Finn.no tar grep for å sikre at flere dyr kommer til trygge og gode hjem.

– Vi ser at mange andre ting på Finn har mer verdi enn levende vesener. Derfor mener vi at det ikke bør tillates å gi bort dyrene gratis. Det må stilles strengere krav til de som tar imot dyr, gjerne kriterier og et omplasseringsgebyr, sier Graff til TV 2.

Rett før jul oppdaget Graff at noen hadde etterlatt en 15 uker gammel katt utenfor lokalene til organisasjonen. Hun tror denne katten ble skaffet gjennom Finn.no.

– Det var kaldt og surt vær. Katten hylskrek da den ble oppdaget. Det er veldig trist. Dersom folk tar imot dyr, må man sørge for at disse blir godt ivaretatt, sier hun til TV 2.

Charlotte Graff i Bergen ber folk tenke seg godt om før man skaffer seg et dyr.

– Det er en forpliktelse man påtar seg i minst 15 år frem i tid. Folk må ha råd til å ha katt med tanke på skikkelig fôr og veterinærtjenester, sier hun til TV 2.

Sier mange glemmer kostnadene

At alle dyr har en pris, er et viktig steg for å sikre gode dyreeiere, mener daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge og veterinær Åshild Roaldset.

– Vi i Dyrebeskyttelsen Norge mener det er veldig fint at dyr har en pris, fordi det koster jo å eie dyret. Vi tror dyreholdet blir bedre når dyr ikke gis bort gratis , sier Roaldset.

ID-MERKING: Åshild Roaldseth, daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, mener at ID-merking er et av de viktigste tiltakene for å sikre dyrenes rettigheter. Foto: Tom Rune Orset/TV 2

Å kreve at man tar en sum for dyr som skal omplasseres løser imidlertid ikke alle problemer.

– Vi tar over hundrevis av dyr hvert år fra Mattilsynet og politiet som er fratatt eier på grunn av grov vannskjøtsel eller mishandling, sier Roaldset.

– Man sikrer ikke at dyret kommer til et trygt hjem dersom den nye eieren må betale for dyret. Men de som er villige til å betale for dyret, er nok bedre forberedt på å ta vare på dyret og skjønner at det å ha dyr kommer med en kostnad.

Hun legger til at det også er viktig at dyret blir ID-merket.

Får mange bekymringsmeldinger

Dyrevelferdsorganisasjonen Noah sier pris kan være en falsk trygghet.

– Det er ikke slik at en pengetransaksjon nødvendigvis er en garanti for at man får et godt hjem for dyret, sier Siri Martinsen, leder av Noah til TV 2.

Noah, som jobber for å styrke dyrs rettigheter, sier «gis bort»-dyr kan havne som mat.

– I noen tilfeller kan for eksempel hamster og kanin som gis bort, bli brukt til å mate reptiler. Ved slike tilfeller kan pris være en terskel.

Hun sier at organisasjonen ofte mottar bekymringsmeldinger om annonser på Finn.

– Det er dessverre vanlig med annonser som avslører ansvarsløshet. Mange reagerer og sier fra dersom de ser annonser som vitner om uansvarlig avl, at dyret blir behandlet på en uansvarlig måte eller en uetisk holdning hvor eier truer med avliving av dyret, sier Martinsen til TV 2.

ENIG: Siri Martinsen, leder av Noah, er enig i at dyr som skal annonseres kasteres og skal ha chip-merking. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Finn: – Ikke svart-hvitt

Ifølge Finn.no er det få dyr som gis bort, sammenlignet med dyr som blir solgt.

– I «gis bort» kategorien er det stort sett utstyr til dyr som legges ut og de aller fleste dyr ligger i «til salgs» kategorien, sier leder for forbrukertrygghet, Geir Petter Gjefsen.

Han sier at omplassering ikke har en egen kategori på Finn.

– Vi ser at «gis bort» kategorien brukes til dette. Det er ofte katter og gnagere det er flest av, sier Gjefsen.

– Hvorfor er det tillatt å gi bort dyr gratis på Finn?

– Dette er en vanskelig problemstilling som nødvendigvis ikke er helt svart-hvitt. Det blir også en avveining hva som skjer dersom ingen vil ha et dyr det koster penger å omplassere. Vi tror ikke nødvendigvis at en begrensning på at dyret skal koste penger vil sikre at alle dyr får det hjemmet de fortjener.

Han gjør oppmerksom på at det fra og med oktober 2021 ble obligatorisk å være BankID-verifisert for å annonsere hunder og katter.

– Det er likevel viktig å påpeke at en BankID-verifisering ikke er en garanti for at noen er egnet til å ha dyr, eller at man ikke har forbud mot å ha dyr, sier Glomlien.

INGEN REGISTER: Geir Petter Gjefsen sier Finn ikke har tilgang til noe register over personer som ikke har lov til å ha dyr, men at Finn samarbeider med politiet og Mattilsynet. Foto: Caroline Roka / Finn

Gir bort kaniner

Jeanett Svendsen er blant flere som velger å gi bort dyrene sine på Finn. I en annonse skriver hun at er nødt til å kvitte seg med tre kaniner.

– Vi har havnet i en situasjon der vi har flere dyr enn hva vi har plass til og kapasitet til å stelle, sier hun til TV 2.

Hun sier at hun egentlig er imot å gi bort dyr på plattformer som Finn.

– Men grunnet situasjonen vi befinner oss i, så haster det å omplassere dem, sier hun til TV 2.

KANINER GIS BORT: Ifølge annonsen gis disse kaninene kun bort til de som er veldig glad i dyr, og i overkant opptatt av dyrevelferd. Foto: Skjermbilde

Kommer med tips

Dersom du er ute etter å enten omplassere kjæledyret ditt, eller er på utkikk etter en ny familievenn, har Åshild Roaldset noen gode tips.

Hun anbefaler blant annet å følge med på Dyrebeskyttelsen Norge sine annonser på Finn.no.

– Er man usikker før man kjøper et dyr, kan man eventuelt bli fosterhjem for en av Dyrebeskyttelsen Norge sine lokalavdelinger for å prøve å se hvordan det går i en periode, sier Roaldset.

Skal du derimot omplassere kjæledyret ditt av ulike årsaker, forteller Roaldset at det er lurt å snakke sammen.

– Det er viktig at selger setter seg ned med kjøper for å informere om hva det innebærer å ha dyr og hvilket stell dyret krever, sier hun.

Jeanett Svendsen som skal gi bort kaninene sier hun er ekstremt nøye på at kjæledyrene kommer til hjem med dyrekjære mennesker, som er like opptatt av dyrevelferd som henne selv.

– De som er interessert må gi meg mye info om hvordan de planlegger å ta seg av dyrene. Jeg sier nei dersom jeg tror at de tre kaninene ikke får optimale levekår, sier Svendsen til TV 2.