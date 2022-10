Går en våt tid i møte: – Nesten ikke til å fatte

Stormen som var varslet på Vestlandet har nå roet seg til vanlig høstvær.

Men fra i morgen er det meldt om vind opp i stiv kuling og enorme mengder regn.

Vakthavende meteorolog i StormGeo, Isak Slettebø, spår at fjorårets nedbørsrekord kan ryke.

– Det er nesten ikke til å fatte hvor mye det skal regne, sier Slettebø.

Rekord kan ryke

I oktober i fjor ble det målt ny nedbørsrekord. Da ble det målt 640 millimeter for første gang siden målingene startet for mer enn 150 år siden.

– Det er mye som skal klaffe for at rekorden blir slått igjen, men bare denne uken kan det komme opp mot 300 millimeter. Og da er vi halvveis i oktober, sier Slettebø.

Han forteller at det er like mye vann som kreves for å fylle et badekar per kvadratmeter.

I tillegg til de store vannmengdene er det ventet at det kan komme tordenvær og hagelbyger i løpet av torsdagen.

– Høsten er her

Skal vi tro meteorologen må vi se langt etter mildere vær.

Slettebø melder at det kan se ut som at det ikke vil bli mildere før november.

Bergen

– Stikkordet fremover er bygevær.

Også lenger nord vil det bli ruskevær. Steder hvor det vanligvis er ganske tørt, som øst i Finnmark, kan forvente å få så mye som 20 til 30 millimeter med regn.

– Høsten er her. Nå er det ingen vei tilbake, avslutter Slettebø.