ORDRE: Norske militæreksperter tror ordren om å trekke de russiske styrkene fra Kherson by over elven Dnipro, er tatt av president Putin. Om russerne gir fra seg Kherson by vil det være en milepæl og etterlengtet seier for Ukraina. Foto: Ozan Kose

Bilder viser ukrainske styrker som patruljerer gatene rundt den lille byen Snihurivka i Mykolajiv fylke.

Byen ble gjenerobret onsdag, og er en av minst 12 tettsteder og småbyer som er frigjort det siste døgnet.

Ifølge hærsjef Valerij Zaluzhnyj har de ukrainske styrkene rykket over sju kilometer fremover i to retninger sør i landet.

– Vi kan verken bekrefte eller avkrefte informasjonen om russernes såkalte tilbaketrekning fra Kherson. Vi fortsetter vår offensive operasjon som planlagt, lyder beskjeden fra Zaluzhnyj.

GJENEROBRET: En ukrainsk soldat snakker med en feltprest mens en innbygger Snihurivka kommer syklende forbi. Foto: Valentyn Ogirenko/Reuters

– Putins beslutning

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu annonserte onsdag at de russiske styrkene vil trekke seg tilbake fra Kherson by til østsiden av elven Dnipro.

Om russerne gir fra seg Kherson by vil det være en milepæl og etterlengtet seier for Ukraina.

KART: Slik er situasjonen 10. november. Grafikk: Jørgen Herland/TV 2

Byen har vært i Russlands hender siden februar, og er den eneste av Ukrainas fylkeshovedsteder som i løpet av krigen har vært fullstendig okkupert av Russland.

Oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets høyskole, Geir Hågen Karlsen, tror beslutningen om tilbaketrekning kommer fra aller høyeste hold i Kreml.

– Jeg er ganske sikker på at Putin har tatt beslutningen, men han overlater det til forsvarsministeren å kringkaste den vanskelige beslutningen, sier Hågen Karlsen.

– På denne måten slipper han å ta det endelige ansvaret. Dette er vanlig politisk håndverk.

STRATEGISK: Kherson by ved Dnipro-elva er politisk og strategisk viktig for Russland. Foto: Andrey Borodulin/AFP

Må holde det de har

Oberstløytnanten mener en tilbaketrekning over elven Dnipro, er den eneste militært fornuftige beslutningen russerne kan ta på dette tidspunktet.

– Jeg har sagt at det er militært fornuftig, men politisk vanskelig, sier Hågen Karlsen.

OBERSTLØYTNANT: Geir Hågen Karlsen er hovedlærer ved stabsskolen, og sier tilbaketrekningen var den eneste fornuftige beslutningen russerne kunne ta. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han utdyper:

– Fra et militært ståsted får russerne nå en kortere frontlinje, og en stor elv mellom dem og fienden som er lett å forsvare. Jeg vil anta at de lar nymobiliserte og uerfarne styrker holde forsvarsstillingene slik at de på den måten kan spare de beste avdelingene, og fylle opp med en del folk senere i vinter eller til våren, sier Hågen Karlsen.

– For russerne dreier det seg om å holde på det de har slik at de kan bygge seg opp til senere.

De russiske styrkene vil fortsatt kunne nå Kherson by med artilleri fra østsiden av elven. Den ukrainske presidentrådgiveren Mykhailo Podolyak hevder at planen til russerne er å legge byen i ruiner fra sine posisjoner fra østsiden av Dnipro-elva.

– Utrolig vanskelig

Oberstløytnant og hovedlærer for seksjon og landmakt ved krigsskolen, Palle Ydstebø, forklarer at en tilbaketrekning har ligget i kortene lenge.

Ydstebø tror i likhet med at Hågen Karlsen at forsvarsministeren annonserte ordren av én grunn.

– Jeg tror nok president Putin har latt Sjojgu annonsere ordren for at Putin skal slippe belastningen, når de trekker seg ut av en såpass politisk viktig by.

De siste ukene har russerne begynt å grave forsvarsstillinger på sørsiden av Dnipro-elva, og arbeidere i den russiske sivile administrasjonen har blitt evakuert. Det har også blitt meldt om flytting av russiske, militære hovedkvarter.

ARTILLERI: Oberstløytnant Palle Ydstebø tror russerne ruster seg for vinterstillinger på utkanten av Kherson by. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Ydstebø tror russerne vil gjøre alvor av ordren om tilbaketrekking, men det betyr ikke at det blir lett for ukrainerne.

– Russerne står fremdeles fritt til å skyte Kherson by i filler fra sørsiden av elva. Ukraina har en del vanskelige hensyn å ta. Det er utrolig vanskelig å angripe over en elv som Dnipro, hvor russerne har artilleristillinger.

Han tror russerne planlegger å bygge stillinger for vinteren sør for Dnipro-elva.

– Russland gjør fortsatt store forberedelser på sør-siden. Det kan gå inn i et mønster. At de russiske styrkene nå vil etablere en vinterstilling i de okkuperte områdene i Ukraina, for å bygge opp nedslitte avdelinger med nye soldater og materiell gjennom vinteren. Dette vil de gjøre for å være klare til nye operasjoner på våren.

Ser et mønster hos russerne

Ydstebø mener det faller inn i et mønster i den russiske krigføringen.

– Man har sett det samme også nord i Luhansk fylke, hvor de russiske styrkene bygger forsvarsstyrker.

Selv om det nå har kommet en ordre om tilbaketrekking, tror han russerne vil prøve å holde igjen så mye de kan.

– Russland vil rett og slett berge de styrkene de har i byen. Det er vanskelig å si når vi vil se de store bevegelsene ut fra Kherson by. Timingen er avhengig av hva ukrainerne gjør, sier Ydstebø.